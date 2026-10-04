Asus Vivobook 16 Ryzen Edition 2026 güçlü donanımıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Asus Vivobook 16 Ryzen Edition 2026, AMD Ryzen 7 H 260 işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM ve 144 Hz yenileme hızına sahip 2,5K ekranla piyasaya çıktı. 16 inçlik yeni model, özellikle günlük kullanım, ofis uygulamaları ve çoklu görev senaryolarına yönelik bir donanım dengesi sunuyor. Tamamen metal kasaya sahip dizüstü bilgisayarın 15,9 mm kalınlığında ve 1,69 kg ağırlığında olması, 16 inç sınıfında taşınabilirlik açısından dikkat çekiyor.

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İşte Asus Vivobook 16 Ryzen Edition 2026'nın özellikleri ve fiyatı:

Vivobook 16'nın ekranı 2560 x 1600 çözünürlük sunan 2,5K panelden oluşuyor ve 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Panel, statik içeriklerde yenileme hızını 30 Hz seviyesine kadar düşürebilen değişken yenileme teknolojisine sahip. Bu yaklaşım, yüksek yenileme hızının akıcılığını gerektiğinde korurken daha düşük hareketli içeriklerde enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Ekranın sRGB renk alanının yüzde 100'ünü kapsaması ve 400 nit maksimum parlaklığa ulaşması da günlük üretkenlik ve içerik tüketimi açısından panelin temel özellikleri arasında yer alıyor.

Asus, ekran deneyimine yönelik olarak bir e-kitap modu da ekliyor. Bu mod, özellikle uzun süreli metin okuma sırasında ekranın gri tonlama renk sıcaklığını değiştirerek daha farklı bir görüntüleme profili oluşturuyor. Dizüstü bilgisayarın 180 derece açılabilen menteşesi, farklı kullanım pozisyonlarına olanak sağlarken modelin MIL-STD-810H dayanıklılık testini geçmiş olması kasanın belirli çevresel koşullara karşı dayanıklılığının test edildiğini gösteriyor. Bu özellikler, cihazın yalnızca masa başı kullanımına odaklanmadığını ortaya koyuyor.

Performans tarafında Ryzen 7 H 260 işlemci öne çıkıyor. Zen 4 mimarisine dayanan ve TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden çıkan işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. İşlemcinin maksimum 5,1 GHz saat hızına ulaşabildiği belirtilirken Asus tarafından kullanılan soğutma profilleriyle 45 W'a kadar güç tüketimiyle çalışabiliyor. Grafik yükünü ise RDNA 3 mimarisine dayanan entegre Radeon 780M üstleniyor ve grafik birimi donanım tabanlı AV1 kodlamasını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Vivobook 16'nın dikkat çeken diğer noktalarından biri yapay zeka hesaplama kapasitesi. Asus, işlemci, grafik birimi ve NPU'nun birlikte kullanıldığı yapı üzerinden 38 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunduğunu belirtiyor. Bu değer, özellikle yeni nesil Windows uygulamalarında yerel yapay zeka işlemlerinin daha fazla kullanılmaya başlandığı bir dönemde önem kazanıyor. Ancak TOPS değeri tek başına gerçek uygulama performansını göstermediği için cihazın pratik yapay zeka performansının kullanılan yazılım ve iş yüküne göre değişmesi bekleniyor.

Bellek tarafında temel yapılandırma 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe SSD içeriyor. Depolama konusunda ise cihazda iki adet M.2 SSD yuvasının bulunması, yükseltme açısından daha esnek bir yapı sağlıyor. Her iki yuvaya 2 TB kapasiteli sürücü takılması durumunda toplam depolama kapasitesi 4 TB'a kadar çıkarılabiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında harici ekran ve güç dağıtımı desteğine sahip iki USB-C 3.2 portu, iki USB-A 3.2 portu, HDMI 2.1 TMDS ve 3,5 mm kulaklık bağlantısı bulunuyor.

Cihazın 70 Wh kapasiteli pili, USB-C üzerinden 5V ile 20V arasında şarj desteği sunuyor. Bu yapı, yalnızca kutudan çıkan adaptörle değil, uygun standartlardaki güç bankalarıyla da şarj edilebilmesine olanak tanıyor. Klavye tarafında tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı ve sayısal tuş takımına sahip bir düzen kullanılırken 7,1 inçlik geniş dokunmatik yüzey çoklu parmak hareketlerini destekliyor. HD kızılötesi kamera ise Windows Hello yüz tanımanın yanı sıra otomatik çerçeveleme ve arka plan bulanıklığı gibi Windows Studio Efektleriyle birlikte çalışıyor. Son olarak Asus Vivobook 16 Ryzen Edition 2026'nın Çin'deki JD.com satış fiyatı 5.999 yuan, yani yaklaşık 894 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Asus Vivobook 16 Ryzen Edition 2026 güçlü donanımıyla tanıtıldı

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