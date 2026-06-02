Asus, yeni ExpertBook, Strix Scar ve TUF T700 modellerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Computex 2026 kapsamında Asus, kurumsal kullanıcılara yönelik yeni ExpertBook modellerini, güncellenen ROG Strix Scar oyun dizüstü bilgisayarlarını ve tamamen yenilenen TUF T700 oyuncu masaüstü sistemini tanıttı.

Yeni ExpertBook modelleri

Asus’un duyurduğu yeni ExpertBook B5 Flip G2, özellikle iş dünyası, eğitim sektörü ve hibrit çalışma düzeni için tasarlanmış dönüştürülebilir, ikisi bir arada dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. 360 derece dönebilen ekran yapısı sayesinde cihaz dizüstü bilgisayar, tablet veya sunum modu gibi farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabiliyor.

Yaklaşık 1,3 kilogram ağırlığında olan model, gövdesinin içine gizlenebilen bir kalem desteğiyle geliyor. Donanım tarafında ise sistemin merkezinde Intel Core 7 350 işlemci yer alıyor. Buna ek olarak cihazda 18 TOPS yapay zeka işlem kapasitesine sahip NPU ve Intel grafik birimi bulunuyor

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM, depolama tarafında ise 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD desteği sunuluyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4 destekli USB-C portları, HDMI çıkışı ve iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portu yer alıyor. Cihaz, Asus’un “Gentle Grey” olarak adlandırdığı gri renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Asus ayrıca 14 inçlik ExpertBook P5 ve 16 inçlik ExpertBook PM5 G2 modellerini de sergiledi. Şirket bu cihazları kurumsal segment için geliştirdiğini vurguluyor.

Her iki modelde de Asus’un ExpertGuardian güvenlik paketi bulunuyor. Bunun yanında sistemler, NIST PSP 800-193 uyumlu BIOS altyapısı ve çeşitli güvenlik önlemleriyle destekleniyor. Parmak izi okuyucu, fiziksel web kamerası kapağı ve ek güvenlik özellikleri bu cihazların öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Performans tarafında ise her iki modelde bulunan yapay zeka işlem birimlerinin 40 TOPS’un üzerinde performans sunduğu belirtiliyor.

ROG Strix Scar serisi güncellendi

Tam Boyutta Gör Asus, 2026 yılı için güncellediği ROG Strix oyun dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Şirket özellikle ROG Strix Scar 18 modelinde önemli donanım yükseltmeleri gerçekleştirdi.

Yeni Strix Scar 18, artık Intel Core Ultra 9 290HX işlemciye kadar yapılandırılabiliyor. İşlemci, 200 watt sürekli güç tüketimi seviyesine ulaşabiliyor. Grafik tarafında ise sistemde 175 watt TGP değerine kadar çalışan Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU yer alabiliyor.

Bu donanım kombinasyonu, Scar 18’i Asus’un en güçlü oyun dizüstü bilgisayarlarından biri haline getiriyor. Şirket ayrıca Strix serisinin diğer üyelerinde de ekran kartı tarafında güncellemeler yaptı.

Asus, 2026 TUF Gaming 16 dizüstü bilgisayarını tanıttı 5 sa. önce eklendi

Yeni nesil Strix modellerinde daha önce ROG Zephyrus ve bazı Asus dizüstü bilgisayarlarında görülen aydınlatmalı sayısal tuş takımı tasarımı da kullanılmaya başlandı. Bu özellik özellikle estetik açıdan dikkat çekici bir görünüm sunuyor.

Asus, yeni Strix Scar modellerinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Ancak ürünlerin 2026 yılının ikinci yarısının başlarında satışa çıkması bekleniyor.

TUF T700 masaüstü oyun bilgisayarı

Tam Boyutta Gör Etkinliğin masaüstü bilgisayar tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise TUF T700 Gaming PC oldu. Yeni model, daha önceki TUF T500 sisteminin yerini alıyor ve hem tasarım hem de donanım tarafında önemli değişiklikler içeriyor.

Asus, TUF T700’de tamamen yenilenmiş bir kasa tasarımına yer verdi. Sistem, işlemci tarafında Intel Core Ultra 9 275HX veya AMD Ryzen 7 8700F seçenekleriyle yapılandırılabiliyor.

Soğutma için kasanın içerisinde 240 mm TUF markalı hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi (AIO) bulunuyor. Depolama tarafında PCIe 4.0 arayüzü kullanılırken, sistem 64 GB’a kadar DDR5-5200 SO-DIMM RAM desteği sunuyor.

Güç kaynağı tarafında 80 Plus Platinum sertifikalı yüksek verimlilikli bir çözüm tercih edilmiş. Grafik tarafında ise sistem Nvidia RTX 5070 Prime ekran kartına kadar yapılandırılabiliyor. Bu yükseltme, önceki nesil TUF T serisindeki RTX 5060 Ti sınırının üzerine çıkılması anlamına geliyor.

Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise Asus’un kullanacağı özel tasarımlı anakart oldu. MicroATX form faktörünü andıran bu anakart, sağ tarafında ek USB bağlantıları için uzatılmış özel bir bölüm içeriyor. Böylece şirket, kendi geliştirdiği platform üzerinden daha fazla bağlantı seçeneği sunmayı hedefliyor.

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Asus, yeni ExpertBook, Strix Scar ve TUF T700 modellerini tanıttı

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