Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor

Asus’un biraz daha orta seviyeye yönelik olarak geliştirdiği VivoBook serisi yeni bir üyeye daha kavuştu. Dönebilir ekranlı yeni VivoBook Flip 14 modeli güçlü AMD Ryzen APU’ları ile piyasaya çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor

Asus VivoBook Flip 14 özellikleri ve fiyatı

Asus VivoBook Flip 14 modeli 14 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İnce ekran çerçeveleri ile ekran-kasa oranı yüzde 82 seviyesine çıkıyor. Metal kasada ekran arkaya doğru yatarken aydınlatmalı bir logo da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

AMD Ryzen 5 4500U ve 7 4700U APU’ları ile desteklenen VivoBook Flip 14 modeli 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri sunuyor. USB 3.2 Gen 2 Tip-A, Tip-C, HDMI, microSD kart okuyucu gibi portlar yanında bir HD web kamerası da yer alıyor.

50Wh batarya uzun kullanım süreleri sunuyor. Hızlı şarj ile 49 dakikada bataryanın yüzde 60’ı doldurulabiliyor. Asus VivoBook Flip 14 modeli 600$ ve 700$ olarak şekilde iki seçeneğe sahip.

https://www.techpowerup.com/270691/asus-launches-vivobook-flip-14-tm420

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.