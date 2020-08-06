Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor

    Yeni Asus VivoBook Flip 14 modelinde AMD Ryzen 5 4500U ve 7 4700U APU seçeneği, 512GB’a kadar depolama, dönebilir ekran, minimal kasa gibi özellikler sunuyor.
    2 hf.
    2,1b
    2
    7
    Taşınab...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor

    Asus’un biraz daha orta seviyeye yönelik olarak geliştirdiği VivoBook serisi yeni bir üyeye daha kavuştu. Dönebilir ekranlı yeni VivoBook Flip 14 modeli güçlü AMD Ryzen APU’ları ile piyasaya çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor

    Asus VivoBook Flip 14 özellikleri ve fiyatı

    Asus VivoBook Flip 14 modeli 14 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İnce ekran çerçeveleri ile ekran-kasa oranı yüzde 82 seviyesine çıkıyor. Metal kasada ekran arkaya doğru yatarken aydınlatmalı bir logo da mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    AMD Ryzen 5 4500U ve 7 4700U APU’ları ile desteklenen VivoBook Flip 14 modeli 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri sunuyor. USB 3.2 Gen 2 Tip-A, Tip-C, HDMI, microSD kart okuyucu gibi portlar yanında bir HD web kamerası da yer alıyor.

    50Wh batarya uzun kullanım süreleri sunuyor. Hızlı şarj ile 49 dakikada bataryanın yüzde 60’ı doldurulabiliyor. Asus VivoBook Flip 14 modeli 600$ ve 700$ olarak şekilde iki seçeneğe sahip.



    https://www.techpowerup.com/270691/asus-launches-vivobook-flip-14-tm420 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    AMD istiyorsanız aman uzak durun Asus'tan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    frozennn (mustafa kahraman) 2 hf.
    Asus servisi kadar rezil bir servis yok.2 vivobook elimde var.wake on lan özelliği var mı yok mu bi türlü net cevap alamadım.Var diyorlar ama bios ayarlarında öyle bir menü yok.kullanma klavuzu da da konuyla ilgili Bilgi yok.velhasıl kelam koca bir hayal kırıklığı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kesbi 2 hf.
    8 gb ram küfür gibi geliyor bana artık. Ben de senin ....m diyesim geliyor her gördüğümde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 hf.
    Ram seçeneklerinden bahsedilmemiş. Yeni nesil Ryzen 14 inç cihazların neredeyse tamamında ram gömülü, yani arttırılamıyor. Dahili ekran kartı da 2 gb ram tükettiği için 8 gb ram (6 gb kullanilabilir ram) yetmetecektir. Bu cihazların birkaç yıl kullanılacağını düşünürsek kesinlikle 16 gb alınmalı...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 hf.
    Allah aşkına o 509 ve 512 serilerindeki saçma salak içeri üfleyen fan sistemini yapmasınlar, 3500U işlemci 1 Ghz hızda çalışıyor ısıdan dolayı!!!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf.
    Havalandırma kanalı açık mıymış?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 2 hf.
    Sogutucuyu sonradan biz mi alip takiyoruz..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor 2 hf. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı 2 hf. Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız 2 hf. John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor 2 hf. Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden 2 hf. macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir? 2 hf. Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir 2 hf. NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi 2 hf. X570 ayarında B550? Peki ya fiyat? "Asus TUF Gaming/ROG Strix B550 anakart incelemesi" 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. Intel Avengers işlemciler yakında piyasada 2 hf. Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı 2 hf. Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor? 2 hf. Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu 2 hf. Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor Sonraki Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" 2 hf. Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi 2 hf. Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek 2 hf. Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi! 2 hf. Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi 2 hf. Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı 2 hf. Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar 2 hf. Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda 2 hf. Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi 2 hf. Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor 2 hf. Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos) 2 hf. 2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri 2 hf. AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü 2 hf. Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı 2 hf. Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı 2 hf. Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız