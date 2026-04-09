    ASUS'tan 48GB RAM'li hafif ve güçlü laptop: Türkiye fiyatı cep yakıyor!

    ASUS, en yeni Zenbook serisini küresel olarak satışa sunuyor. Serinin öne çıkan modeli Zenbook A16. Asus, Copilot+PC'nin piyasadaki en hızlı Snapdragon işlemcili dizüstü bilgisayar olduğunu söylüyor.

    Asus, en yeni 16 inç dizüstü bilgisayarlarından birini küresel olarak satışa sunuyor. 48 GB RAM ve 70 Wh bataryaya sahip Zenbook A16 modeli, 1100 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sağlayan ekranın yanı sıra Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon X2 Elite ile geliyor.

    ASUS Zenbook A16 Copilot+PC neler sunuyor?

    ASUS Zenbook A16 (UX3607), 18 çekirdek ve 80 TOPS'a kadar NPU performansıyla yapay zeka destekli bilgi işlemde yeni bir çağı başlatan en yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemciye sahip olup, performanstan ödün vermeden ultra taşınabilirlik sağlıyor.

    CPU ve GPU performansının yanı sıra pil verimliliğiyle dikkat çeken Zenbook A16, video düzenleme ve render işlemlerinin yanı sıra üretkenlik işleri dahil olmak üzere her senaryoda akıcı, gecikmesiz performans sunuyor.

    Dizüstü bilgisayar ayrıca canlı 16 inç 3K 120Hz ASUS Lumina OLED ekran, altı adet süper doğrusal hoparlör ve kapsamlı G/Ç bağlantı noktalarıyla donatılmış. Geniş ekranına rağmen dizüstü bilgisayarın şık, tamamen Ceraluminum 1.2kg ağırlığındaki gövdesi dikkat çekiyor.

    ASUS Zenbook A16 fiyatı ne kadar?

    ASUS, Zenbook A16 modelini Türkiye’de 100.428 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak. Bilgisayarın Amerika’daki satış fiyatı 1.700 dolar.

    ASUS Zenbook A16 (UX3607) özellikleri

    • Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 1100 nit, 16:10, dokunmatik OLED
    • İşlemci: Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100
    • AI İşlemci: Qualcomm Hexagon NPU (80TOPS)
    • Ekran kartı: Qualcomm Adreno GPU
    • Bellek: 48GB RAM LPDDR5X
    • Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Portlar: 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, SD 4.0 kart okuyucu
    • Kamera: FHD kamera, Windows Hello desteği
    • Ses: 6 hoparlör, Smart Amp teknolojisi
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Batarya: 70WHr, 130W güç adaptörü
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Boyut ve ağırlık: 35.35 x 24.24 x 1.38 cm, 1.2 kg

