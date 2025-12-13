Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus Zenbook Duo 2026, daha büyük batarya ve çift ekranla geliyor

    Asus'un yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Zenbook Duo 2026; daha büyük batarya, güçlendirilmiş menteşe ve geliştirilmiş çift ekranla geliyor. İşte CES 2026 öncesi tüm detaylar:

    Asus Zenbook Duo 2026, daha büyük batarya ve çift ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Asus Zenbook Duo 2026, çift ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde dikkat çeken yeniliklerle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Asus’un paylaştığı ilk bilgiler, yeni modelin hem donanım hem de kullanım deneyimi açısından önemli geliştirmeler sunduğunu gösteriyor. Özellikle daha büyük batarya kapasitesi ve elden geçirilen çift ekran yapısı, Zenbook Duo 2026’yı profesyonel kullanıcılar için daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

    Asus Zenbook Duo 2026, Ocak ayında tanıtılacak

    6 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek CES 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak Asus Zenbook Duo 2026, markanın çift ekranlı dizüstü bilgisayar konusundaki deneyimini bir adım ileri taşıyor. Paylaşılan video fragmanında en çok dikkat çeken unsurlardan biri, iki ekranı bir arada tutan yeni menteşe yapısı oldu. Asus, bu modelde daha güçlü ve dayanıklı bir menteşe sistemi kullandığını açıkça vurguluyor. Bu da uzun süreli kullanımda ekran stabilitesini artırmayı ve taşınabilirlik sırasında oluşabilecek sorunları azaltmayı amaçlıyor.

    Ekran tarafında ise genel boyutların korunması bekleniyor. Önceki Zenbook Duo modellerinde olduğu gibi her iki ekranın da yaklaşık 14 inç boyutunda olacağı tahmin ediliyor. Ancak Asus’un daha ince çerçeveler üzerinde çalıştığına dair güçlü sinyaller var. İnce çerçeve tasarımı, hem daha modern bir görünüm sunuyor hem de kullanıcıya daha geniş bir çalışma alanı hissi veriyor. Çift OLED ekran yapısı sayesinde renk doğruluğu ve kontrast seviyelerinin de üst düzeyde olması bekleniyor.

    Batarya tarafındaki gelişmeler, Asus Zenbook Duo 2026’nın en kritik yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Asus, bu modelde çift hücreli yeni bir pil tasarımına geçtiğini doğruladı. Önceki nesil Zenbook Duo, 75 Wh kapasiteli bataryasıyla sınıfında güçlü bir performans sergiliyordu. Yeni çift hücreli yapı ise teorik olarak daha dengeli güç dağılımı ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Çift ekranlı dizüstü bilgisayarların genellikle yüksek enerji tüketimiyle bilindiği düşünüldüğünde, bu iyileştirme kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilir.

    Performans tarafında ise Asus Zenbook Duo 2026’nın yeni nesil Intel işlemcilerle gelmesi bekleniyor. Bir önceki modelde Intel Arrow Lake mimarisi ve Core Ultra 9 285H işlemci tercih edilmişti. Bu da Zenbook Duo serisinin performans odaklı kullanıcıları hedeflediğini açıkça ortaya koymuştu. 2026 modeli için ise gözler Intel’in Panther Lake serisine çevrilmiş durumda. Eğer bu işlemciler tercih edilirse, Zenbook Duo 2026 hem enerji verimliliği hem de yapay zekâ destekli görevlerde ciddi bir performans artışı sunabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2.0 tdi caddy kronik sorunları yeni kimlik fotokopisi vermek tehlikelimi getrag şanzıman yerden ısıtma hangi vana hangi oda c180 mi c200 mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 455
    HP ProBook 455
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum