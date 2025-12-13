Asus Zenbook Duo 2026, daha büyük batarya ve çift ekranla geliyor

Tam Boyutta Gör Asus Zenbook Duo 2026, çift ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde dikkat çeken yeniliklerle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Asus’un paylaştığı ilk bilgiler, yeni modelin hem donanım hem de kullanım deneyimi açısından önemli geliştirmeler sunduğunu gösteriyor. Özellikle daha büyük batarya kapasitesi ve elden geçirilen çift ekran yapısı, Zenbook Duo 2026’yı profesyonel kullanıcılar için daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

Asus Zenbook Duo 2026, Ocak ayında tanıtılacak

6 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek CES 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak Asus Zenbook Duo 2026, markanın çift ekranlı dizüstü bilgisayar konusundaki deneyimini bir adım ileri taşıyor. Paylaşılan video fragmanında en çok dikkat çeken unsurlardan biri, iki ekranı bir arada tutan yeni menteşe yapısı oldu. Asus, bu modelde daha güçlü ve dayanıklı bir menteşe sistemi kullandığını açıkça vurguluyor. Bu da uzun süreli kullanımda ekran stabilitesini artırmayı ve taşınabilirlik sırasında oluşabilecek sorunları azaltmayı amaçlıyor.

Ekran tarafında ise genel boyutların korunması bekleniyor. Önceki Zenbook Duo modellerinde olduğu gibi her iki ekranın da yaklaşık 14 inç boyutunda olacağı tahmin ediliyor. Ancak Asus’un daha ince çerçeveler üzerinde çalıştığına dair güçlü sinyaller var. İnce çerçeve tasarımı, hem daha modern bir görünüm sunuyor hem de kullanıcıya daha geniş bir çalışma alanı hissi veriyor. Çift OLED ekran yapısı sayesinde renk doğruluğu ve kontrast seviyelerinin de üst düzeyde olması bekleniyor.

Redmi Turbo 5 serisi: Yeni nesil Dimensity işlemcilerle geliyor 6 gün önce eklendi

Batarya tarafındaki gelişmeler, Asus Zenbook Duo 2026’nın en kritik yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Asus, bu modelde çift hücreli yeni bir pil tasarımına geçtiğini doğruladı. Önceki nesil Zenbook Duo, 75 Wh kapasiteli bataryasıyla sınıfında güçlü bir performans sergiliyordu. Yeni çift hücreli yapı ise teorik olarak daha dengeli güç dağılımı ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Çift ekranlı dizüstü bilgisayarların genellikle yüksek enerji tüketimiyle bilindiği düşünüldüğünde, bu iyileştirme kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilir.

Performans tarafında ise Asus Zenbook Duo 2026’nın yeni nesil Intel işlemcilerle gelmesi bekleniyor. Bir önceki modelde Intel Arrow Lake mimarisi ve Core Ultra 9 285H işlemci tercih edilmişti. Bu da Zenbook Duo serisinin performans odaklı kullanıcıları hedeflediğini açıkça ortaya koymuştu. 2026 modeli için ise gözler Intel’in Panther Lake serisine çevrilmiş durumda. Eğer bu işlemciler tercih edilirse, Zenbook Duo 2026 hem enerji verimliliği hem de yapay zekâ destekli görevlerde ciddi bir performans artışı sunabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Asus Zenbook Duo 2026, daha büyük batarya ve çift ekranla geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: