Asus'da Nehalem hazırlığı; P45 yonga setli anakartlarda fiyat indirimi

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Intel'in Nehalem mimarisini baz alan Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri, anakart üreticileri için de büyük önem taşıyor. Zira yeni jenerasyonla birlikte soket yapısı da değişeceği için firmalar stoklarındaki LGA775 uyumlu anakartları eritebilmek adına farklı çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

Anakart dünyasının lider isimlerinden Asus da Nehalem öncesinde stok temizliği için P45 yonga setli anakartlarında fiyat indirimine gidiyor. Tabii fiyat indirimi için belirlenen zamanlamanın okula dönüş dönemi olarak bilinen, satışlarının yeniden artmaya başladığı Eylül ayına rast gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Asus'un yapacağı indirim miktarı hakkkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte diğer anakart üreticilerinin de benzer adım atması beklenebilir. Öte yandan Asus ve Gigabyte'ın X58 yonga setli yeni anakartlarının hacimli üretime hazır olduğu, Ekim sonuna doğru pazarda görücüye çıkacakları belirtiliyor.

Son bir not olarak Asus'un X58 yonga setli anakartlarında NF200 yongası ile Gigabyte'ın ise yazılımsal lisans ile SLI desteği sunacağı belirtiliyor.