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Asus'dan AMD platformu için Hybrid SLI destekli yeni anakart

10 yıl
7,8b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvanlı Asus, AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın M3N72-D adını verdiği model, Nvidia'nın nForce 750a SLI çipsetini kullanıyor. Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel AMD işlemciler ile uyumlu olan anakart yakında duyurulması beklenen Phenom 9900 gibi 140 watt TDP'ye sahip işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 4 adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunabilen anakartın önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu entegre grafik işlemcisi. Kullanılan yonga seti itibariyle 8x+8x SLI desteği sunabilen ayrıca GeForce 8 serisi dahilinde hazırlanan DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle gelen anakart bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyan Asus M3N72-D, 2x PCIe X16, 2x PCI ve 2x PCIe X1 slotlarına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II slotuna ek olarak 12x usb portu, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere sahip olan Asus'un yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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mesAt 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvanlı Asus, AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın M3N72-D adını verdiği model, Nvidia'nın nForce 750a SLI çipsetini kullanıyor. Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel AMD işlemciler ile uyumlu olan anakart yakında duyurulması beklenen Phenom 9900 gibi 140 watt TDP'ye sahip işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 4 adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunabilen anakartın önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu entegre grafik işlemcisi. Kullanılan yonga seti itibariyle 8x+8x SLI desteği sunabilen ayrıca GeForce 8 serisi dahilinde hazırlanan DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle gelen anakart bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyan Asus M3N72-D, 2x PCIe X16, 2x PCI ve 2x PCIe X1 slotlarına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II slotuna ek olarak 12x usb portu, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere sahip olan Asus'un yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.



Şahsım olarak görüntüye binaen bi kaç değerlendirme yaptım:

Eksi Yönleri

- 24 pinlik güç girişi çok gıcık bi yerde, eski NF430 olan anakartlara benzemiş, açıkcası bende burdan eledim zaten,(Zamanında kullandığım için iyi bilirim bu derdi, fanın yanına bantlamıştım kabloyu hava akımını kesmesin diye)

- 2 tane PCI slotu var ama ekran kartını taktıktan sonra birisinin kapanması aşikar,

- Bu şekilde yeni bi anakarttan soğutmadan ötürü daha güzel şeyler beklerdim,


İlk gözüme çarpan artı yönüyse(Kendim bu durumdan mağdur olduğum için:S)

+ Anakart üzerindeki USB lerin fazla olması(Kendi kullandığım Asusta az olmasının sıkıntısını yaşıyorum, anakart üzerine entegre olan USB slotudur kastım)

+ DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcisi





Nacizane görüşlerimdir..

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halo_combat 10 yıl

Orjinalden alıntı: mesAt


Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvanlı Asus, AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın M3N72-D adını verdiği model, Nvidia'nın nForce 750a SLI çipsetini kullanıyor. Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel AMD işlemciler ile uyumlu olan anakart yakında duyurulması beklenen Phenom 9900 gibi 140 watt TDP'ye sahip işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 4 adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunabilen anakartın önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu entegre grafik işlemcisi. Kullanılan yonga seti itibariyle 8x+8x SLI desteği sunabilen ayrıca GeForce 8 serisi dahilinde hazırlanan DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle gelen anakart bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyan Asus M3N72-D, 2x PCIe X16, 2x PCI ve 2x PCIe X1 slotlarına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II slotuna ek olarak 12x usb portu, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere sahip olan Asus'un yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.



Şahsım olarak görüntüye binaen bi kaç değerlendirme yaptım:

Eksi Yönleri

- 24 pinlik güç girişi çok gıcık bi yerde, eski NF430 olan anakartlara benzemiş, açıkcası bende burdan eledim zaten,(Zamanında kullandığım için iyi bilirim bu derdi, fanın yanına bantlamıştım kabloyu hava akımını kesmesin diye)

- 2 tane PCI slotu var ama ekran kartını taktıktan sonra birisinin kapanması aşikar,

- Bu şekilde yeni bi anakarttan soğutmadan ötürü daha güzel şeyler beklerdim,


İlk gözüme çarpan artı yönüyse(Kendim bu durumdan mağdur olduğum için:S)

+ Anakart üzerindeki USB lerin fazla olması(Kendi kullandığım Asusta az olmasının sıkıntısını yaşıyorum, anakart üzerine entegre olan USB slotudur kastım)

+ DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcisi





Nacizane görüşlerimdir..





Vallaha sana katılıyorum pcb rengi kesinlikle tuhaf siyah veya mavi olabilirdi..

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mamad 10 yıl
Güzel olmuş peki bu kart sli destekli mi???
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matchless44 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Güzel olmuş peki bu kart sli destekli mi???


dostum yukarda hybird slı yazıyor ya:=))
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thack_can 10 yıl
kahverengi bi değişik olmuş
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Chris Brown 10 yıl
asus bu tip renkleri seviyor



herneyse, haber için tesekkürler fx57 hocam

kart güzelmiş , DirectX 10 destekli entegre grafik işlemci ile gelmesi ne derece tatminkar orası tartısılır

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