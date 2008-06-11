Asus'dan AMD platformu için Hybrid SLI destekli yeni anakart

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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvanlı Asus, AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın M3N72-D adını verdiği model, Nvidia'nın nForce 750a SLI çipsetini kullanıyor. Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel AMD işlemciler ile uyumlu olan anakart yakında duyurulması beklenen Phenom 9900 gibi 140 watt TDP'ye sahip işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 4 adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunabilen anakartın önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu entegre grafik işlemcisi. Kullanılan yonga seti itibariyle 8x+8x SLI desteği sunabilen ayrıca GeForce 8 serisi dahilinde hazırlanan DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle gelen anakart bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyan Asus M3N72-D, 2x PCIe X16, 2x PCI ve 2x PCIe X1 slotlarına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II slotuna ek olarak 12x usb portu, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere sahip olan Asus'un yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.