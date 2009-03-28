Asus'dan Atom N280 işlemcili netbook; Eee PC 1000H

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Eee PC serisiyle netbook dünyasına yön veren isimlerden birisi olan Tayvan merkezli Asus, yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Eee PC 1000H adını verdiği yeni netbook, serinin diğer pek çok üyesinden hatta pazardaki pek çok netbook modelinden farklı olarak Intel'in Atom N280 işlemcisini kullanıyor.

Yaygın olarak kullanılan Atom N270 işlemcisinden farklı olarak FSB hızının 667MHz'e çıkartıldığı, 1.66GHz'de çalışan Atom N280'nin güç verdiği Eee PC 1000H modeli 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10" LCD ekran ile geliyor. Sistem belleği 1GB olarak belirlenen netbook üzerinde depolama içinse 160B'lık sabit disk yer alıyor.

Genel özellikleri itibariyle Eee PC 1002HA modeline oldukça yakın olan 1000H, kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, WiFi ve Bluetooth teknolojilerini de destekliyor. 1.3MP kamera ve çoklu kart okuyucusu gibi detayları da üzerinde barındıran sisteme işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1000H modelinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.