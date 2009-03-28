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Asus'dan Atom N280 işlemcili netbook; Eee PC 1000H

10 yıl
14,7b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Atom N280 işlemcili netbook; Eee PC 1000H
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Eee PC serisiyle netbook dünyasına yön veren isimlerden birisi olan Tayvan merkezli Asus, yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Eee PC 1000H adını verdiği yeni netbook, serinin diğer pek çok üyesinden hatta pazardaki pek çok netbook modelinden farklı olarak Intel'in Atom N280 işlemcisini kullanıyor.

Yaygın olarak kullanılan Atom N270 işlemcisinden farklı olarak FSB hızının 667MHz'e çıkartıldığı, 1.66GHz'de çalışan Atom N280'nin güç verdiği Eee PC 1000H modeli 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10" LCD ekran ile geliyor. Sistem belleği 1GB olarak belirlenen netbook üzerinde depolama içinse 160B'lık sabit disk yer alıyor.

Genel özellikleri itibariyle Eee PC 1002HA modeline oldukça yakın olan 1000H, kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, WiFi ve Bluetooth teknolojilerini de destekliyor. 1.3MP kamera ve çoklu kart okuyucusu gibi detayları da üzerinde barındıran sisteme işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1000H modelinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


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kutayhan 9 yıl
arkadaslar ben aldım.memununm .tavsıye ederım bu tarz ısteyenler
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soneks 10 yıl
Klavye güzel olmuş
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TheValoran 10 yıl
1000H mı emin misiniz?
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fx57 10 yıl
Merhaba, model Eee PC 1000HE değil 1000H modelidir.
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åziz 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Merhaba, model Eee PC 1000HE değil 1000H modelidir.


Resimde 1002 H yazıyor.
Yazım hatası oldu galiba

Edit:
Teşekkler Fx yeni ürün kasası güzel görünüyor ayrıca işlemciyi değiştirmeleri iyi olmuş

parmak izi okuyucu ve sim kartı girişi olsaydı çok iyi olurdu
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ssonerb 10 yıl
evet ürün stoklarda görünüyor
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yekoo 10 yıl
ya bunlar hep güzel şeylerde dolar 1.7 civarıyken bin lira fiyat çekiyorlar ya bin!!! ne anladım ben atomdan. ülkeye bak yaa :D
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ramgen 10 yıl
"5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1000HE modelinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı."


Gunaydin yigenlerim...

Amerika pazarinda 1000HE yaklasik 3 aydir satista, ayrica hakkinda da yuzlerce yorum yapilmis. Siz hala onumuzdeki haftalarda kullanima sunulmasi beklenirken filan diye yazip durun.


amazon.com/...


--




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magicool 10 yıl

Orjinalden alıntı: ramgen

"5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1000HE modelinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı."


Gunaydin yigenlerim...

Amerika pazarinda 1000HE yaklasik 3 aydir satista, ayrica hakkinda da yuzlerce yorum yapilmis. Siz hala onumuzdeki haftalarda kullanima sunulmasi beklenirken filan diye yazip durun.


amazon.com/...


--






donanımhaberin ilk defa boyle bir hata yaptıgını goruyorum cok ilginç...
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