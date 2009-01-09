Asus'dan çift işlemcili yeni dizüstü bilgisayar prototipi

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Devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarında firmalar prototip çalışmalarını da katılımcıların beğenisine sunuyor. Mobility Radeon HD 4870 Crossfire kurulumuna sahip yeni oyuncu bilgisayarı W90 ile dikkatleri üzerine çeken Asus, Nvidia'nın henüz duyurmadığı Tegra serisi yongada sistem (SoC) çözümünü kullanan yeni dizüstü bilgisayar prototipinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Asus'un prototip bilgisayarı ilk bakışta standart bir dizüstü bilgisayardan pekte farklı görünmese dikkatli gözler sistemde yer alan 4.7" boyutundaki ikinci ekranı hemen fark edecektir. Touchpad olarak ta kullanılan bu ekrana Nvidia'nın Tegra APX çözümü güç veriyor. Merkezi işlem biriminden bağımsız olarak çalışan ekranı kullanıcılar ana sisteme ihtiyaç duymadan kullanabilecek.

Intel'in Atom işlemcisinin güç verdiği dizüstü bilgisayarda ana ekranda standart işletim sistemi çalıştırılırken ikinci ekranda ise Nvidia'nın Tegra APX çözümü ve gömülü işletim sistemine yer veriliyor. ARM11 çekirdeğini temel alan ve 3D görüntülerin yanı sıra HD Videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Tegra APX üzerinde çalıştırılan ikinci ekran ile kullanıcılar temel bazı uygulamaları çalıştırabilecek.

Asus'un iddiasına göre, ikinci ekran üzerinden çalışıldığında dizüstü bilgisayar 12 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Her ne kadar Tegra APX, dizüstü bilgisayar pilinden güç alıyor olsa da ARM tabanlı diğer cihazlarda olduğu gibi düşük güç tüketimiyle sistemin 12 saate kadar pil ömrü sunmasına olanak tanıyacak. Henüz prototip aşamasında olan dizüstü bilgisayarın ne zaman üretime gireceği bilinmiyor.

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Görseller Anandtech'den alınmıştır.