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Asus'dan çift işlemcili yeni dizüstü bilgisayar prototipi

10 yıl
13,9b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan çift işlemcili yeni dizüstü bilgisayar prototipi
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Devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarında firmalar prototip çalışmalarını da katılımcıların beğenisine sunuyor. Mobility Radeon HD 4870 Crossfire kurulumuna sahip yeni oyuncu bilgisayarı W90 ile dikkatleri üzerine çeken Asus, Nvidia'nın henüz duyurmadığı Tegra serisi yongada sistem (SoC) çözümünü kullanan yeni dizüstü bilgisayar prototipinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Asus'un prototip bilgisayarı ilk bakışta standart bir dizüstü bilgisayardan pekte farklı görünmese dikkatli gözler sistemde yer alan 4.7" boyutundaki ikinci ekranı hemen fark edecektir. Touchpad olarak ta kullanılan bu ekrana Nvidia'nın Tegra APX çözümü güç veriyor. Merkezi işlem biriminden bağımsız olarak çalışan ekranı kullanıcılar ana sisteme ihtiyaç duymadan kullanabilecek.

Intel'in Atom işlemcisinin güç verdiği dizüstü bilgisayarda ana ekranda standart işletim sistemi çalıştırılırken ikinci ekranda ise Nvidia'nın Tegra APX çözümü ve gömülü işletim sistemine yer veriliyor. ARM11 çekirdeğini temel alan ve 3D görüntülerin yanı sıra HD Videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Tegra APX üzerinde çalıştırılan ikinci ekran ile kullanıcılar temel bazı uygulamaları çalıştırabilecek.

Asus'un iddiasına göre, ikinci ekran üzerinden çalışıldığında dizüstü bilgisayar 12 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Her ne kadar Tegra APX, dizüstü bilgisayar pilinden güç alıyor olsa da ARM tabanlı diğer cihazlarda olduğu gibi düşük güç tüketimiyle sistemin 12 saate kadar pil ömrü sunmasına olanak tanıyacak. Henüz prototip aşamasında olan dizüstü bilgisayarın ne zaman üretime gireceği bilinmiyor.

Asus'dan çift işlemcili yeni dizüstü bilgisayar prototipi
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Görseller Anandtech'den alınmıştır.


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wolveray 10 yıl
Başlıkta çift işlemci diyor ama!!! çift ekran demek mi istadiniz yoksa cpu+gpu iki işlemci zaten gibisinden garip bir şaka mı yapacaksınız:D
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max975 10 yıl
asus da herşeyi ilk yapmayı hedeflemiş
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: wolveray

Başlıkta çift işlemci diyor ama!!! çift ekran demek mi istadiniz yoksa cpu+gpu iki işlemci zaten gibisinden garip bir şaka mı yapacaksınız:D


Evet dizüstü bigisatarda çift işlemci var; biri Intel'in Atom'u diğeri ise küçük ekrana güç veren Nvidia'nın Tegra APX'si.

Nvidia'nın Tegra APX'i hakkında daha fazla bilgi almak için;
donanimhaber.com/...
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kahveisteyen 10 yıl
Sadece Tegra APX olmuyor galiba x86 yapısında olmadığı için. Gerçi bu işlemciye linux garanti kurulur.
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symbiat 10 yıl
kmklm
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grafiker 10 yıl
güzel düşünce vista veya xp hiç açmadan direk bu ekran üzerinden ana ekrana film açılıp seyredilecek veya müzik dinlenebilecek diyelim güzel düşünce böylece daha az güç tüketimi olacak bunu sanki daha önce bir firmada yapmıştı ama aklıma gelmiyor adı şimdi
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
aman ne güzel laptop herkez bitane alsın
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