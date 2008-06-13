Asus'dan dünyanın en ince 22" LCD monitörü

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Computex'de sergilediği yeni monitörlerini arka arkaya duyuran Asus, 22" boyutundaki yeni LCD monitörünü remsen lanse etti. Geniş ekran formunda olan monitör Asus'un iddiasına göre segmentinde yani 22" arenasında dünyanın en ince çözümü olma durumunda. 248mm kalınlığında olan monitör, Piano siyahı kasası ve elmas kesim kenarlarıyla tasarım anlamında da dikkat çekmeyi başarıyor. LS221H kod adına sahip olan monitör aynı boyuttaki diğer pek çok LCD monitör gibi 1680x1050 çözünürlüğünü destekliyorlar. 2ms tepki ve 4000:1 karşıtlık oranına sahip olan LS221H, Asus'a özgü Splendid Video Intelligence teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Bağlantı özellikleri açısıdnan D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan monitör sistem ve panel için 3 yıl, ölü piksel içinse 1 yıllık garanti ile geliyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.