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Asus'dan dünyanın en ince 22" LCD monitörü

10 yıl
11,5b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex'de sergilediği yeni monitörlerini arka arkaya duyuran Asus, 22" boyutundaki yeni LCD monitörünü remsen lanse etti. Geniş ekran formunda olan monitör Asus'un iddiasına göre segmentinde yani 22" arenasında dünyanın en ince çözümü olma durumunda. 248mm kalınlığında olan monitör, Piano siyahı kasası ve elmas kesim kenarlarıyla tasarım anlamında da dikkat çekmeyi başarıyor. LS221H kod adına sahip olan monitör aynı boyuttaki diğer pek çok LCD monitör gibi 1680x1050 çözünürlüğünü destekliyorlar. 2ms tepki ve 4000:1 karşıtlık oranına sahip olan LS221H, Asus'a özgü Splendid Video Intelligence teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Bağlantı özellikleri açısıdnan D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan monitör sistem ve panel için 3 yıl, ölü piksel içinse 1 yıllık garanti ile geliyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
asus marka olarak iyi markalardan birisi fiyat olarak diğer markalara göre pahalı..marka olarak asustan daha üstün iki marka var nec vede toshiba bu iki asustan daha üstün vede kalite olarak daha üst kalitede cihazddır fiyata gelince asus tan fiyatları daha yüksektir....asusunkaitesi iyi yani asus donanım imalatında kaliteye agırlık veren firmadır
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AirDroid 10 yıl
Fiyatıda çok incedir...

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mamad 10 yıl
Asus'tan kaliteli ürünler beklerim ancak beklediğim diğer şey faiş fiyatı!!!
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eşruhuum 10 yıl
monitörün tasırımı gayet güzel hatta bu güne kadar gördüğüm en güzel görünüşlü monitör hani ebru sanatında suyun olduğu kab varya işde ona benziyo burdada o çelik konstürüksüyonların içine sanki monitör yerleştirilmiş gibi gözüküyo
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Plan-M 10 yıl
Asus monitörleri birbirine benziyor kasa olarak. Ama bunun alt tarafı şık olmuş.

Bu monitöre benziyor: hepsiburada.com/...

Fiyatı pahalı olur gibi geliyor bana..
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Gunwane 10 yıl
Samsunglarla dış görünüş olarak yarışamaz Nokta..:) Bu firmalar hala herhalde dış görünüşün LCD alımındaki önemini kavrayamadı..NEC de bunlardan birisi..sony de öyle..tv de arçelik vestel falan saymıyorum bile..
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BrUdEr 10 yıl
Vaybee...Asus bu aralar Monitörlerlende Gündeme geliyor...Bravo...

Resimde cok sisko duruyor
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Gaiery 10 yıl
ince yapıor yapmasına ama tipi olmadıktan sonra işime yaramaz
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