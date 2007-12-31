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Asus'dan Eee PC sahiplerine özel yeni aksesuarlar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider oyuncularından biri olan Asus, geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu Eee PC ile hem satış anlamında ciddi başarı kazandı hemde dizüstü bilgisayar dünyasındayeni bir trendin ilk ciddi temsilcisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Firmanın Eee PC'den beklentileri yüksek. Gelen bilgilere göre Asus, 2008 yılında Eee PC ile rekor satış adetlerine ulaşmayı bekliyor. Bu arada 2008 yılının ilk haftalarında Eee PC'nin ülkemiz pazarına giriş yapabileceği de belirtiliyor fakat ve özellikle yüksek vergiler ürünün fiyatını muhtemelen yurt dışındaki kadar rekabetçi tutmayacak. Bu arada Asus, ciddi satış rakamlarına ulaşan Eee PC ile sahip olduğu durumu daha iyi değerlendirebilmek adına ilk aksesuar serisini de hazırladı. 2008 yılının ilk çeyreğinde çıkması beklenen aksesuarlar ile firma Eee PC'den elde ettiği kazandı daha da üst noktalara çıkarmayı hedefliyor. Firma 4 yeni aksesuar ile karşımızda. Bunlardan ilki özel Eee PC mice yani Eee PC fare. Mini formda hazırlanan fare özellikle Eee PC için hazırlanan farklı renk alternatifleri ile dikkat çekiyor. USB ara birimini kullanan farenin çözünürlüğünün 1000DPI olduğu ifade ediliyor. Asus'un hazırladığı bir diğer aksesuar ise kulaklık. Müzik dinlemeyi seven Eee PC kullanıcıları için hazırlanan kulaklığın siyah ve beyaz renk alternatifleri bulunuyor. Bir diğer ürün ise güç adaptörü. Eee PC'sini yanından ayırmayan ve sürekli kullanan kullanıcılar için bir de özel güç adaptörü hazırlanmış durumda. Adaptörün şu an için sahip olduğu farklı bir detay veya özel bir fonksiyona sahip olup olmadığı bilinmiyor. Dizüstü bilgisayar için aksesuar hazırlayıp bataryayı unutmak olmazdı. Asus, Eee PC'sini daha uzun süre kullanmak isteyenlerin yanında bulundurabileceği 6 gücreli ve 7200 mAh batarya hazırlamış durumda. Asus'un Eee PC sahipleri için hazırladığı yeni aksesuarlar 2008 yılının ilk çeyreğinde hazır olacaklar. Fiyatlar hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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Albatros83 11 yıl
Haber için teşekkürler fx57. Asus ciddi başırı yakaladığı ürünü aksesuarlarıyla destekleyip satışları iyice artırmak istiyor. Ülkemiz piyasasına uygun fiyatla girer inşallah. Hadi hayırlısı.
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max975 11 yıl
Asus bu konunun üstüne çok düşüyor!!!
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