ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.
ASUS, oyun dizüstü bilgisayarları ailesini Core i7 işlemciler ve Nvidia'nın Mobil GTX ekran kartı ailesiyle güçlendirerek taşınabilir ortamda masaüstü deneyimi vaad ediyor.
Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.
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Kasa kalitesi çok hoşuma gitti, işlemci üst seviye ve ekran kartı yeterli.. Çözünürlük 1680*1050, pil ömrü ve fiyatta daha makul olsaydı alınabilitesi yüksek olurdu diye düşünüyorum. İleriki modelleri daha iyi olucaktır..
bencede
gtx295 mi laptop için biraz sıkıntılı olabilir bu kart şarjının 5dk gitmesini ve aşırı ısınmasını saymazsak bond çantaya anca sığar
Peki 3000 TL ye öyle bir makineyi nasıl almayı planlıyorsunuz?
Söylediklerinizde biraz mantık aramanızı rica ederim.Ayrıca Full HD ekranla satılan türevleride mevcut merak etmeyin.
Ayrıca Monster , Alienware benzeri markalardan çooook daha uygun fiyata zengin bir paket içeriği ile sunabilmeside cabası.
Ürün bize direkt olarak ASUS'dan gönderildi. Zaten dikkat ederseniz incelemede yer alan dizüstüde ingilizce klavye var.
ASUS'un Türkiye ofisi incelenen model ile ithalatçının getireceği model arasında farklılık olabileceğini bunun ithalatçının seçimi olduğunu söylüyor.
G60J'nin 720QM işlemcili modelinin fiyatı ise yaklaşık 3000TL civarında.