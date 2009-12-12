ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J

Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.

ASUS, oyun dizüstü bilgisayarları ailesini Core i7 işlemciler ve Nvidia'nın Mobil GTX ekran kartı ailesiyle güçlendirerek taşınabilir ortamda masaüstü deneyimi vaad ediyor.

Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.