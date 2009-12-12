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ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J

9 yıl
117b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.

ASUS, oyun dizüstü bilgisayarları ailesini Core i7 işlemciler ve Nvidia'nın Mobil GTX ekran kartı ailesiyle güçlendirerek taşınabilir ortamda masaüstü deneyimi vaad ediyor.

Bu videomuzda Core i7 Q820 işlemcisi ve GTX260M ekran kartıyla dikkat çekici bir dizüstü olan G60J'yi inceliyoruz.


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mczaga 9 yıl
Bu üründe Dahili Ekran kartı varmıdır Harici ekran kartı gerekmeyen programlarda hızlı geçiş için? ki yok tahminimce intel i5 işlemcilerinin içinde gömülü dahili ekran kartı vardı yanılıyormuyum?
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DH Misafiri 9 yıl
Şey ßu bilgisayarın fiyatını biliyomusunuz editörüm
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donanımcı123 9 yıl
Türkiyeye geldi gitti şimdi hiçbir yerde yok nasıl iş anlamadım. Satıldığı dönemde 2.700 - 3.000 lira arasındaydı. Geri gelirse 2.700 altında olmaz yine. Önümüzdeki ay geleceği söyleniyor.
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Ozn.Onl 9 yıl
bence böle bi laptopa ssd takılmalıydı
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leech 9 yıl
İnceleme için teşekkürler..
Kasa kalitesi çok hoşuma gitti, işlemci üst seviye ve ekran kartı yeterli.. Çözünürlük 1680*1050, pil ömrü ve fiyatta daha makul olsaydı alınabilitesi yüksek olurdu diye düşünüyorum. İleriki modelleri daha iyi olucaktır..
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cgdincer 9 yıl
çok kötü bir dizüstü bence ve tasarımı hiç iyi değil monitör kısmı sadece güzel görünüyor kasa berbat takoz gibi duruyor. sizde, zannedersem göndermişler hadi kırmamak için böyle bir incelemeyi yapıp güzel logolar vermişsiniz. benim burada gördüğüm asusun tek yaptığı şey expres açılış olayı gerisi tırt...1300 çözünürlük nerde görülmüş ya böyle özelliklerde bilgisayar için pehh..
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GurcellOnline 9 yıl
Hele sukur Monster a rakip cikti :) Biran korkmaya baslamistim sadece yerli markalarda yuksek performans sunacaklar diye. Fena degil ama fiyat herzamanki gibi ucuk.
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Byaku 9 yıl
Konu oyun olursa masa üstü bilgisayarı tek geçerim.Ben şahsen beğenmedim bu mereti.
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IeVeN 9 yıl
DDR3 Ama 1333 Mhz Bellekler Olmamış. BU Kalite Bir Sistemde GTX260 Hele Hiç Olmamış. Ekran Çözünürlüğü İse Tam Bir Fiyasko. Bu Asus un Mühendislerinde İş yok. Tamam Beceri Var Ama sağlam Fikirleri ve Yaratıcılıkları Yok. BU Dizüstüne HD5850 veya GTX295 Türevi Vga ve Full HD Ekran Yakışırdı.
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tembeler 9 yıl

Hellmarch!

100 km de kaç yakıyor Sipid bu? Zira bu kadar fiyata üzerine binip gezebilmeliyiz değil mi?

bencede


IeVeN

DDR3 Ama 1333 Mhz Bellekler Olmamış. BU Kalite Bir Sistemde GTX260 Hele Hiç Olmamış. Ekran Çözünürlüğü İse Tam Bir Fiyasko. Bu Asus un Mühendislerinde İş yok. Tamam Beceri Var Ama sağlam Fikirleri ve Yaratıcılıkları Yok. BU Dizüstüne HD5850 veya GTX295 Türevi Vga ve Full HD Ekran Yakışırdı.

gtx295 mi
laptop için biraz sıkıntılı olabilir bu kart şarjının 5dk gitmesini ve aşırı ısınmasını saymazsak bond çantaya anca sığar
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Mech.Engineer 9 yıl

IeVeN

DDR3 Ama 1333 Mhz Bellekler Olmamış. BU Kalite Bir Sistemde GTX260 Hele Hiç Olmamış. Ekran Çözünürlüğü İse Tam Bir Fiyasko. Bu Asus un Mühendislerinde İş yok. Tamam Beceri Var Ama sağlam Fikirleri ve Yaratıcılıkları Yok. BU Dizüstüne HD5850 veya GTX295 Türevi Vga ve Full HD Ekran Yakışırdı.


Peki 3000 TL ye öyle bir makineyi nasıl almayı planlıyorsunuz?

Söylediklerinizde biraz mantık aramanızı rica ederim.Ayrıca Full HD ekranla satılan türevleride mevcut merak etmeyin.

Ayrıca Monster , Alienware benzeri markalardan çooook daha uygun fiyata zengin bir paket içeriği ile sunabilmeside cabası.
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Quad_core2 9 yıl
yapıştır :D güzel güzelde hakketen full hd olsa yada 1680*1050 yapar insan şunu ya bide pilin ömrü yokmu olmadı şimdi
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Speed-Step 9 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Ürün bize direkt olarak ASUS'dan gönderildi. Zaten dikkat ederseniz incelemede yer alan dizüstüde ingilizce klavye var.

ASUS'un Türkiye ofisi incelenen model ile ithalatçının getireceği model arasında farklılık olabileceğini bunun ithalatçının seçimi olduğunu söylüyor.

G60J'nin 720QM işlemcili modelinin fiyatı ise yaklaşık 3000TL civarında.
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edim_king 9 yıl
arkadaslar kusurlar buldugumuz o urunde attım linkteki bilgisayarla gidermisler bie bakın :D sevgilr saygılar bogazici.com.tr/...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
tasarım ve fikir berbat.
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dmc 12 9 yıl
ins bende bu yaz USA den bir adet g72 patlacam alet 1300 dolar ya :)
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theVATANSEVER 9 yıl
yapılan iş incelemeden çok bir gözatma...çok daha detaylı bir inceleme istiyoruz,,,, aletin içi açılıp kullanılan malzeme kalitesi,,, yapılan soğutma sistemi,,,,3D Mark testleri,,, testler esnasındaki sıcaklık değerleri,,,perofrmansı sürekli mi,,,, ısınmadan dolayı düşüklük yaşanıyor mu vsvsvs biz donanım merkalılarının mağazalara giderek ulaşamayacağı bilgiler verilmeli...
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