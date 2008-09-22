Asus'dan P45 yonga setli yeni anakart; P5Q SE Plus

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Intel'in P45 yonga setini kullanan yeni bir model hazırladı. Firmanın P5Q SE Plus olarak isimlendirdiği yeni kartın P5Q serisi dahilindeki en ekonomik çözümlerden biri olması bekleniyor. Peki yeni anakart hangi özellikler ile geliyor?

Pasif soğutma ile desteklenen Asus'un yeni modeli Intel'in LGA775 formundaki tek,çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sağlanıyor.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan P5Q SE Plus üzerinde harici ekran kartları için bir adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Ek olarak iki adet PCIe x1 ve 3x PCI slotuna sahip olan anakart güney köprüsü olarak ICH10 yongasını kullanıyor ve 6x SATA-II portuyla geliyor.

Windows ortamana bağlanmadan sadece birkaç saniye içerisinde internet bağlantısına olanak tanıyan Express Gate teknolojini de destekleyen anakart gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip. Enerji verimliliği için EPU teknolojisiyle desteklenen Asus P5Q SE Plus'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.