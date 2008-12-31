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Asus'dan Quad Crossfire destekli yeni anakart; M4A79 Deluxe

10 yıl
17,9b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Quad Crossfire destekli yeni anakart; M4A79 Deluxe
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Gün içerisinde detaylarını verdiğimiz M4A78 Pro modelinin yanı sıra Asus, AMD'nin 790FX yonga setini temel alan yeni bir anakartını daha gösterdi. Firmanın yüksek performans meraklıları için hazırlanan M4A79 Deluxe kod adlı yeni anakartı, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 formundaki Phenom II işlemcilerini hedef alıyor ve Quad-Crossfire desteği ile dikkat çekiyor.

Asus'un yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuluyor. Isı iletim teknolojisiyle desteklenen pasif soğutma ünitesine sahip olan anakart, katı kapasitörleri ve Siyah renkli baskılı devresiyle de dikkat çekiyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

İki, üç ve dört kartlı Crossfire X kurulumlarını destekleyebilen anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI slotu bulunuyor. SB750 köprüsüyle gelen Asus M4A79 Deluxe, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor. Detaylarını daha önce paylaştığımız bu teknoloji sayesinde Phenom jenerasyonu işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma değerlerinin görülmesi hedefleniyor.

8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni anakart RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA ve 1x eSATA konnektörleriyle birlikte geliyor. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan Asus'un yeni anakartı, Express Gate, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.

Asus'un Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen M4A79 Deluxe kod adlı yeni anakartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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passport442 10 yıl
Güzel kart yapmışlar ama türkiye girişi 209 euro arkadaşlar çok pahalı + ddr3 desteği yok
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Light_Velocity 10 yıl

Orjinalden alıntı: passport442

Güzel kart yapmışlar ama türkiye girişi 209 euro arkadaşlar çok pahalı + ddr3 desteği yok


Sende güzel hortlatmışsın bravo
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KANUNI61 10 yıl
evt asus en iyisi ama boğazici bilgisayar yüzünden nefret eder oldum bu markadan
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sahafiec 10 yıl
anakart güzel ve Asus da bu işi iyi biliyor.


fakat kim kullanıyor bu quad ve ya tripple crossfire'ları ya???
ben test siteleri dışında dual crossfire bile anca kullanan görüyorum arkadaşlar.
bunca kullanılmayacak performansı sırf "bende var" diyebilmek için almak ne kadar mantıksız birşey...[>:]
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miraculous 10 yıl
asus u sevmem ama bu anakart hakikaten güzel görünüyor
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XivA 10 yıl
4830 X 4 gayet güzel olur ama bu board pahalıdır :(
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bigdede 10 yıl
fiyat
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scheitann 10 yıl
3 ve 4 no lu pci ex. ler birbirine çok yakın.
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MrPerFormance 10 yıl
ddr3 lü phenomlar için az kalmışken bu anakart anlamsız oldu biraz.790FX+SB750 ikilisi biraz geç kaldı gibi.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
asus gene klasını konuşturmuş
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whatisnfc 10 yıl
Çok güzel bir anakart.
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ugacomtr 10 yıl
dfi sogutucusu güzel anakart üretmezse 790fx alınacak ten anakart budur... saygılar
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