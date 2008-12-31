Asus'dan Quad Crossfire destekli yeni anakart; M4A79 Deluxe

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Gün içerisinde detaylarını verdiğimiz M4A78 Pro modelinin yanı sıra Asus, AMD'nin 790FX yonga setini temel alan yeni bir anakartını daha gösterdi. Firmanın yüksek performans meraklıları için hazırlanan M4A79 Deluxe kod adlı yeni anakartı, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 formundaki Phenom II işlemcilerini hedef alıyor ve Quad-Crossfire desteği ile dikkat çekiyor.

Asus'un yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuluyor. Isı iletim teknolojisiyle desteklenen pasif soğutma ünitesine sahip olan anakart, katı kapasitörleri ve Siyah renkli baskılı devresiyle de dikkat çekiyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

İki, üç ve dört kartlı Crossfire X kurulumlarını destekleyebilen anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI slotu bulunuyor. SB750 köprüsüyle gelen Asus M4A79 Deluxe, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor. Detaylarını daha önce paylaştığımız bu teknoloji sayesinde Phenom jenerasyonu işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma değerlerinin görülmesi hedefleniyor.

8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni anakart RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA ve 1x eSATA konnektörleriyle birlikte geliyor. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan Asus'un yeni anakartı, Express Gate, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.

Asus'un Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen M4A79 Deluxe kod adlı yeni anakartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.