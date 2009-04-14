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Asus'un 12.1" ekranlı S121 modeli en pahalı netbook olmaya aday

10 yıl
6,4b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un 12.1
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Asus, Eee PC serisi netbook modelleriyle başlayan tasarım çizgisini farklı segmentler için de kullanıyor. Firmanın bir süredir çeşitli etkinliklerde gösterdiği yeni netbook modeli S121, Tayvan'da kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Firmanın ekran boyutundan ötürü Eee PC serisine dahil etmediği belirtilen S121 modelinde 1280x800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1" ekran kullanılıyor. Intel Atom platformu üzerine inşa edilen ve 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan yeni netbook, US15W yonga setini kullanıyor.

1GB sistem belleğine ve 250GB'a kadar sabit disk ve hatta 128GB'a kadar SSD seçeneklerine sahip olan ultra-taşınabilir sistem 1.45Kg ağırlığı ile dikkat çekiyor zira bu değerin 10" ekranlı pek çok netbook'un ağırlığına oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1 + EDR, 1.3 Megapixel webcam, Gigabit Ethernet, D-sub konnektörü, çok formatlı kart okuyucusu, üç adet USB 2.0 portu ve çift ses konnektörü bulunuyor. Standart olarak 4 hücreli pil ile gelen ve Asus'un iddiasına göre 8 saate kadar çalışma süresi sunan S121'in yurt dışı satış fiyatı için gündeme gelen fiyat ise 799$ olarak telaffuz ediliyor.


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Ermeydan 10 yıl
Özelliklerini göstermek açısından şu linki vereyim. Media markta en son baktığımda 1399tl idi.
hepsiburada.com/...
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husNUKE 10 yıl
lenovo'nun 12.1" notebookları var, dvd yazıcı harıcı olarak yanında bedava veriliyor. Ablam amerikadan 2.2ghz core 2 duo, 2gb ram, 160gb hdd, intel 4500 ekran kartı, 1280x800 ekran ve 1.47 kg ağırlıktaydı. Pilinin 3 saat gittiği soyluyor. 990$ a aldı. Bunu almak ne kadar mantıklı sanırım bu bilgisayar cevap olur
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winnerS 10 yıl
Netbook = maliyet odaklı demek, bu durumda netbooklar amaçlarını aşmış olarak görünüyor. bu ürünler NetNoteBook bence :)
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max975 10 yıl
asus hep böyle....
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