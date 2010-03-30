Asus'un 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayarı UL20AT ortaya çıktı

Dizüstü bilgisayar pazarında sözü geçen firmalardan biri olan Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarı Asus UL20AT tanıtıldı.
Asus UL20AT dizüstü bilgisayarda, Intel Core 2 Duo SU7300 , Celeron SU2300, Core 2 Solo SU3500 işlemcileri kullanılıyor. 12.1 inç boyuta sahip LED aydınlatmalı ekranın 1366 x 768 çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Asus, UL20AT dizüstü bilgisayarda grafik işlemcisini Intel GMA 4500MHD'den yana kullanmış. 802.11b/g/n Wi-Fi, 0.3 mp dahili kamera gibi özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayarın maksimum 4GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. 6 hücreli batarya ile 8 saate varan kullanım süresi vaadeden Asus UL20AT'de Windows 7 Home Premium işletim sistemi bulunuyor. Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarının 1.56 kg ağırlığa sahip olduğu belirtildi. Asus'un tanıttığı 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayar UL20AT'nin 540$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor
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yanında cd dvd sürücü aldım 95 tl yanında voltaj korumalı bir priz ve mouse hediye verdiler bonusa 8 taksip yapıp %5 de indirim yaptılar. netbooklarda sanırım ilk kez win7 home premium yüklü olarak geliyor. office2010 yüklemişler ama kısıtlı versiyon ayrıca antivirus da var. sanırım büyük ekranı tatminkar hızı ve uygun fiyatıyla netbooklardan ayrı değerlendirilmesi gereken bir cihaz
Netbooklardaki bu popülerlik şimdi yerini performans yetersizliğine bırakıyor.
CULV modeller (ultra düşük voltaj kullanan ürünler) gerekse performans, gerekse pil ömrü vs açısından, netbookları katlıyor... ağırlıklarının da 1.6-1.7 kiloyu geçmediğini de hatırlatmak lazım...
Thin and Light olarak geçiyor bu kategori. bence NetBook kategorisinden daha iyi... hem küçük hem performaslı hem uzun ömürlü... e olsun varsın 150 $ pahalı olsun.