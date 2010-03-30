Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayarı UL20AT ortaya çıktı

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus'un 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayarı UL20AT ortaya çıktı
9 yıl
11,9b
1
7
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dizüstü bilgisayar pazarında sözü geçen firmalardan biri olan Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarı Asus UL20AT tanıtıldı.

Asus UL20AT dizüstü bilgisayarda, Intel Core 2 Duo SU7300 , Celeron SU2300, Core 2 Solo SU3500 işlemcileri kullanılıyor. 12.1 inç boyuta sahip LED aydınlatmalı ekranın 1366 x 768 çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Asus, UL20AT dizüstü bilgisayarda grafik işlemcisini Intel GMA 4500MHD'den yana kullanmış. 802.11b/g/n Wi-Fi, 0.3 mp dahili kamera gibi özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayarın maksimum 4GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. 6 hücreli batarya ile 8 saate varan kullanım süresi vaadeden Asus UL20AT'de Windows 7 Home Premium işletim sistemi bulunuyor. Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarının 1.56 kg ağırlığa sahip olduğu belirtildi. Asus'un tanıttığı 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayar UL20AT'nin 540$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
vatan bilgisayardan dün aldım çok hafif 1.4 kg 2 gb ram var ve hızı tatmin edici
yanında cd dvd sürücü aldım 95 tl yanında voltaj korumalı bir priz ve mouse hediye verdiler bonusa 8 taksip yapıp %5 de indirim yaptılar. netbooklarda sanırım ilk kez win7 home premium yüklü olarak geliyor. office2010 yüklemişler ama kısıtlı versiyon ayrıca antivirus da var. sanırım büyük ekranı tatminkar hızı ve uygun fiyatıyla netbooklardan ayrı değerlendirilmesi gereken bir cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
empire_loups 9 yıl
Türkiye fiyatını merak ediyorum. Yanında harici DVD rw verecekler mi acaba? HP DM3 de verildiği gibi bunda da verilebilir. Ayrıca pil-ekran-CPU-RAM-Depolama ve tasarım olarak tam bir notebook. Ama netbookdan sınıfında harika bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerhanUygur 9 yıl
Zaten bu CULV laptoplar, netbook ların pabucunu dama atacak.

Netbooklardaki bu popülerlik şimdi yerini performans yetersizliğine bırakıyor.

CULV modeller (ultra düşük voltaj kullanan ürünler) gerekse performans, gerekse pil ömrü vs açısından, netbookları katlıyor... ağırlıklarının da 1.6-1.7 kiloyu geçmediğini de hatırlatmak lazım...

Thin and Light olarak geçiyor bu kategori. bence NetBook kategorisinden daha iyi... hem küçük hem performaslı hem uzun ömürlü... e olsun varsın 150 $ pahalı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 9 yıl
Süper olmuş. Fiyat da ii gelsin bakalım belki bizim emektarı değiştiririz. Yalnız core serisi ile turbo olayı nasıl olacak onu anlamadım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aragorn991402 9 yıl
türkiyede 800$ + kdv olur heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nvidia GTX 470 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim