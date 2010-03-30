Asus'un 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayarı UL20AT ortaya çıktı

Dizüstü bilgisayar pazarında sözü geçen firmalardan biri olan Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarı Asus UL20AT tanıtıldı.

Asus UL20AT dizüstü bilgisayarda, Intel Core 2 Duo SU7300 , Celeron SU2300, Core 2 Solo SU3500 işlemcileri kullanılıyor. 12.1 inç boyuta sahip LED aydınlatmalı ekranın 1366 x 768 çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Asus, UL20AT dizüstü bilgisayarda grafik işlemcisini Intel GMA 4500MHD'den yana kullanmış. 802.11b/g/n Wi-Fi, 0.3 mp dahili kamera gibi özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayarın maksimum 4GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. 6 hücreli batarya ile 8 saate varan kullanım süresi vaadeden Asus UL20AT'de Windows 7 Home Premium işletim sistemi bulunuyor. Asus'un 12.1 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarının 1.56 kg ağırlığa sahip olduğu belirtildi. Asus'un tanıttığı 12.1 inç'lik dizüstü bilgisayar UL20AT'nin 540$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor