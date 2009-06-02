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Asus'un Eee PC serisine Snapdragon platformlu netbook geliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Eee PC serisine Snapdragon platformlu netbook geliyor
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Eee PC ailesiyle netbook'ların geniş kitlelere ulaşmasında etkin rol oynayan Asus, artan rekabet koşulları çervesinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere seriyi yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Asus tarafından Computex '09 fuarında tanıtılan yeni netbook'lardan biri özellikle kullandığı platform itibariyle merak uyandırmayı başarıyor. Zira maliyet odaklı mini bilgisayar Intel ATOM, Nvidia ION veya VIA çözümlerinden farklı olarak Qualcomm'um mobil sistemler için geliştirdiği Snapdragon platformunu temel alıyor.

Toshiba'nın kullanıcılar tarafından merakla beklenen TG-01 kod adlı yeni akıllı telefonuna da güç veren Snapdragon platformunu güç verdiği yeni Eee PC temsilcisi, işletim sistemi olaraksa Google Andorid OS ile birlikte geliyor. 1GHz işlemci hızına sahip olan Snapdragon platformuyla hem pil ömrü konusunda rekabetçi olacağı hem de örneğin 720p videoları takılmadan oynatabileceği belirtilen Asus'un yeni netbook modeli tasarım özellikleri açısından ise yer yer Eee PC 1008HA modelinden izler taşımıyor değil.

Özellikle Asus tarafından kullanılması ile birlikte netbook pazarında daha bilinir bir konuma geleceği düşünülen Qualcomm Snapdragon platformunun Intel ATOM rakip olup olamacağını ise zaman gösterecek. Tabii bu arada Qualcomm'un 1.3GHz işlemci hızına sahip olan ve %30 daha az güç tüketen yeni bir Snapdragon versiyonu üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.


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sertacaygun 9 yıl
Zevksiz, ayrıca bilgisizsin de...
Şu anda Intel Atom sistemlerin tamamı üreticiye 30 küsür dolara mal olurken, sadece işlemci 50 dolara mal oluyor. Bu da tekelci olmalarını sağlıyor. Bu ve bunun gibi bir sürü olay var, biraz araştır istersen.
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mo0rfin 9 yıl
ben şu olan şeyleri söylüyorum eğer 10 kişiden 8i intel işlemcileri seçiyorsa bu intelin en iyisi olduğunu gösterir.
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Father Torque 9 yıl

Orjinalden alıntı: zevksiz

ben şu olan şeyleri söylüyorum eğer 10 kişiden 8i intel işlemcileri seçiyorsa bu intelin en iyisi olduğunu gösterir.


Kesinlikle, eğer her Windows yüklü gelen bilgisayarda Internet Explorer yüklü geldiği de gözönüne alınırsa IE'nin de en iyisi olduğunu göstermesi gerekir ama bir dakika, Internet Explorer en kötü tarayıcılardan değil miydi yahu?




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yonex78 9 yıl
neymiş intel?? adamlar ilk x 86 tedarikçisi firma yılların birikimi ve alt yapısı var ama bu her zaman en iyisini yapacakları anlamına gelmezz
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mo0rfin 9 yıl
ah beaa intel nesin sen böyle kimse sana yetişemiyor :D:D
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