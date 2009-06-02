Asus'un Eee PC serisine Snapdragon platformlu netbook geliyor

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Eee PC ailesiyle netbook'ların geniş kitlelere ulaşmasında etkin rol oynayan Asus, artan rekabet koşulları çervesinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere seriyi yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Asus tarafından Computex '09 fuarında tanıtılan yeni netbook'lardan biri özellikle kullandığı platform itibariyle merak uyandırmayı başarıyor. Zira maliyet odaklı mini bilgisayar Intel ATOM, Nvidia ION veya VIA çözümlerinden farklı olarak Qualcomm'um mobil sistemler için geliştirdiği Snapdragon platformunu temel alıyor.

Toshiba'nın kullanıcılar tarafından merakla beklenen TG-01 kod adlı yeni akıllı telefonuna da güç veren Snapdragon platformunu güç verdiği yeni Eee PC temsilcisi, işletim sistemi olaraksa Google Andorid OS ile birlikte geliyor. 1GHz işlemci hızına sahip olan Snapdragon platformuyla hem pil ömrü konusunda rekabetçi olacağı hem de örneğin 720p videoları takılmadan oynatabileceği belirtilen Asus'un yeni netbook modeli tasarım özellikleri açısından ise yer yer Eee PC 1008HA modelinden izler taşımıyor değil.

Özellikle Asus tarafından kullanılması ile birlikte netbook pazarında daha bilinir bir konuma geleceği düşünülen Qualcomm Snapdragon platformunun Intel ATOM rakip olup olamacağını ise zaman gösterecek. Tabii bu arada Qualcomm'un 1.3GHz işlemci hızına sahip olan ve %30 daha az güç tüketen yeni bir Snapdragon versiyonu üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.