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Asus'un P57 yonga setli anakartı göründü: P7P57 Pro

9 yıl
8,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un P57 yonga setli anakartı göründü: P7P57 Pro
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Yılın ikinci yarısı için hazırlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler, anakart üreticileri arasında yeni bir rekabet döneminin de kapısını aralayacak. Mevcut takvime göre 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Core i5 işlemciler için hazırlıklarını sürdüren üreticiler bir yandan yüksek performans ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik özel çözümler üzerinde çalışırken öte yandan fiyat/performans başarımıyla öne çıkacak yaygın anlamda alınabilir olacak ekonomik modeller üzerindeki çalışmalarına da ara vermeden devam ediyorlar.

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Asus'un Core i5 işlemciler için hazırladığı P57 yonga setli yeni anakartlarından biri de P7P57 Pro. Firmanın Core i5 gamındaki ekonomik çözümlerden birisi olacağı söylenen yeni model, her ne kadar henüz erken mühendislik örneği aşamasında olsa bile genel görünümü itibariyle de firmanın maliyet odaklı çözümlerinden biri olacağının işaretlerini veriyor. LGA 1156 formundaki Core i5 işlemciler ile kullanılacak anakartın açıklanan detayları ise şu şekilde.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Asus P7P57 Pro, 8 fazlı güç tasarımına sahip olacak. Enerji verimliliği ve güç tasarrufu için EPU teknolojisi ile donatılacağı belirtilen anakart üzerinde çift PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanınıyor. ATi Crossfire X teknolojisine destek verecek kartın SLI desteği hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. P55 yonga setli modellerden farklı olarak kart Intel Braidwood teknolojisine de destek veriyor.

P57 yonga setiyle gelen Braidwood teknolojisi aslında Turbo Memory teknolojisinin yeni nesil versiyonu olarak ta tanımlanmıyor değil. Bu teknolojisi ile 4GB-16GB'lık kart üstü entegre bellek yongası aracılığıyla sistem açılışı veya uygulama başlangıçlarının hızlandırılması hedefleniyor. Asus P7P57 Pro'nun bir diğer önemli özelliği ise üzerinde VGA gibi görüntü ara birimlerine yer verilmesi gösterilebilir. Bu detaydan da anlaşılabileceği üzere yeni anakart, Intel'in entegre grafik özellikli 32nm işlemcilerine de tam destek verebilecek.

Asus P7P57 Pro'nun kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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*RisingsoN* 9 yıl
Ya hakikaten bi renk bu kadar mı itici olur. Siyahtan niye vazgeçtiler ki? Artık Core i9 için de bir ton koyusunu bekliyoruz.
Bu arada 12V çıkışını ilk defa ortada görüyorum.
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MMXex 9 yıl
Bu anakart neden soğutuculardan yoksun acaba?. Siyah boardlar genelde kaba tabirle ortaüst ve üst kısım anakartlarda kullanıyordu. Herhalde bunun E, Deluxe, Premium gibi versiyonları siyah olur
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@nano@ 9 yıl
@fx57 turbo memory ile ilgili tanıtıcı bir video inceleme yapabilirmisiniz mesela artısı nedir, ne işe yarar felan gibi haberde olabilir testli karşılaştırmalı felan
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@nano@ 9 yıl
aaa ilk anakartım
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sertacaygun 9 yıl
ASUS'un vazgeçilmez rengi :D:D::D...
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ürünü yaparlarken yannıslıkla çalışanlrdan biri üstüne kusmuş gibi görünüo BAN!
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mamad 9 yıl
Anakartta Asus'u tek geçerim. Rengi boşverin, önemli olan işlevi.
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Ehlika 9 yıl
Aynen asusun çogu anakrtı tipsiz bok rengi gibi
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Flee 9 yıl
O ram slotlarının yanındaki minik slot ne harbiden yav
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MrPerFormance 9 yıl
Artık farklı bir soğutucu takmak zor olacak. İşlemci soketi ram slotlarına çok yakın.
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Tolgá 9 yıl
şu asusun renkleri çok iğrenç ya..b..kahverrengisi kusmuk sarısı azcık düzgün renkler kullansa...gigabyte ın anakartları harika masmavi
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Cool Boy 9 yıl

Orjinalden alıntı: MMX 166

ram slotlarının sag tarafında kalan beyaz klıpslı sıyah zımbırtı neyın nesı?


ram yuvalarını küçültüyorlar mı acaba
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SupermanPrime 9 yıl
renk çümbüşü mübarek şu pcbnin rengini değiştirsin asus ya :D
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BARKU 9 yıl
yine mi kusmuk sarısı pcb
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