Asus'un ROG iDirect yazılımı AppStore'daki yerini aldı

Asus, yüksek performans tutkunları için hazırladığı ROG serisi anakartlarında bir süredir iDirect teknolojisine de yer veriyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılara cep telefonundan hız aşırtma yapma olanağı tanıyan firma, uyumlu cihazlar listesine Apple ürünlerini de ekliyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre, iPhone ve iPad için hazırlanan ROG iDirect yazılımı App Store'daki yerini aldı. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulama ile ROG serisi Asus anakart kullanan iPhone ve iPad sahipleri şunları yapabiliyor;

Hız Aşırtma: iPhone ve iPad kullanıcıları, kablo bağlantısına gerek kalmaksızın sistemlerini hız aşırtabiliyor, stabil bir hız aşırtma için gerekli tüm parametrelere erişebiliyorlar.

Donanım İzleme: Gerçek zamanlı olarak sistem bilgilerinin takip edilmesi, kritik parçaların ısı değerleri, voltaj, frekans ve fan dönüş hızı takip edilebiliyor.

Uzaktan Kontrol: iROG Direct ile kullanıcılar, sistemlerini kapatabiliyor veya yeniden başlatabiliyorlar.