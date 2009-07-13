Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı göründü

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Yaz döneminin merakla beklenen yapımlarından Transformers: Revenge of the Fallen filminin beyaz perdeye gelmesiyle birlikte filme özel ürün ve aksesuarlar da gün ışığına çıkıyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus da Transformers'ın ikinci filmi için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modelini gün ışığına çıkardı. Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı, firmanın oyuncular ve performans tutkunları için kısa bir süre önce duyurduğu G60 modelini baz alıyor.

15.6-inç boyutunda Full HD panele sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve dört çekirdekli Core 2 Quad işlemci ile geliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü mobil grafik çözümlerinden birisi olan GeForce GTX 260M'in kullanıldığı dizüstü bilgisayarda ayrıca "Turbo Buton" teknolojisine yer verildiği de açıklandı. Tahmin edilebileceği üzere bu özellikle ile kullanıcılar sadece tek bir butona basarak işlemci frekansını otomatik olarak arttırabiliyorlar.

Asus'un Paramount ile iş birliğine giderek hazırladığı Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarın hacimli üretime girmesi ise en azından mevcut bilgilere göre şimdilik söz konusu değil zira dizüstü bilgisayarın yurt dışında filme bilet alan sinema severlerden birine hediye olarak verileceği söyleniyor.

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