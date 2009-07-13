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Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı göründü

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı göründü
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Yaz döneminin merakla beklenen yapımlarından Transformers: Revenge of the Fallen filminin beyaz perdeye gelmesiyle birlikte filme özel ürün ve aksesuarlar da gün ışığına çıkıyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus da Transformers'ın ikinci filmi için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modelini gün ışığına çıkardı. Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı, firmanın oyuncular ve performans tutkunları için kısa bir süre önce duyurduğu G60 modelini baz alıyor.

15.6-inç boyutunda Full HD panele sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve dört çekirdekli Core 2 Quad işlemci ile geliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü mobil grafik çözümlerinden birisi olan GeForce GTX 260M'in kullanıldığı dizüstü bilgisayarda ayrıca "Turbo Buton" teknolojisine yer verildiği de açıklandı. Tahmin edilebileceği üzere bu özellikle ile kullanıcılar sadece tek bir butona basarak işlemci frekansını otomatik olarak arttırabiliyorlar.

Asus'un Paramount ile iş birliğine giderek hazırladığı Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarın hacimli üretime girmesi ise en azından mevcut bilgilere göre şimdilik söz konusu değil zira dizüstü bilgisayarın yurt dışında filme bilet alan sinema severlerden birine hediye olarak verileceği söyleniyor.

Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı göründü
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Asus'un Transformers temalı yeni dizüstü bilgisayarı göründü
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sertacaygun 9 yıl
C2Q ve GT260...Vay canına...
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Momo-Oz 9 yıl
:D şeklini değiştirip kakalıyolar , bebelerde anne ben isterim diye mızırdanıyo almak zorunda kalıyolar
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RaptorFX 9 yıl
stickerla alırım daha iyi :P
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darkmet86 9 yıl
Siyah gri yapsalarmış cok güzel olurmuş, beyaz işi bozuor :(
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GATIRCAN 9 yıl
Roboto dönüşseymiş süper olurmuş:P
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Iron Sky 9 yıl
GATIRCAN Güzel fikir.

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M1A2Abrams 9 yıl
bir transformers hayranı olarak gerçekten almak istyorm mükemmel bir çalışma asus
haber için teşekkürler
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OverClocK1ng 9 yıl
O Smokescreen o yüzden Gri.
Paran olsa alamazsın. Satmıyorlarmış.
Gelse ben bile alırdım...
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Iron Sky 9 yıl
Oldukça şık tasarlanmış.
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Tatar* 9 yıl
fizik olarak on numara bileşen olarakda fazla söze gerek yok mükemmel bi dizüstü
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wolleskaan 9 yıl
hasta oldum valla super olmus
tus takımı touch pad fılan nasıl acaba
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MegaWolt38 9 yıl
On numara olmuş valla...Param olsa alırım bu Asus işini biliyor arkadaş...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
turuncu mavi olsa anlicam Beyaz Ne alaka yahu?
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