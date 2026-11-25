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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD’deki yapay zeka temelli satış dalgası Asya piyasalarına da sıçradı. Yatırımların kârlılığına dair endişelerle SoftBank hisseleri yüzde 15 geriledi. Advantest, TSMC, Samsung ve SK Hynix gibi dev çip üreticilerinde de sert kayıplar görüldü. Analistler, yapay zeka altyapı harcamalarının uzun vadeli sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin piyasadaki baskıyı artırdığını vurguluyor. Buna karşın Xiaomi ve Alibaba gibi bazı Çinli şirketler günü yükselişle kapattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası Asya piyasalarına da sıçradı. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle Japon ve Güney Koreli çip üreticileri başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Japon çip hisselerinde sert kayıplar

Asya piyasalarında çarşamba günü yaşanan düşüşün merkezinde Japonya'nın yarı iletken sektörü yer aldı. Nvidia'ya çip test ekipmanları sağlayan Advantest'in hisseleri yüzde 13 değer kaybetti. TSMC'ye çip üretim ekipmanları tedarik eden Tokyo Electron ise yüzde 12,82 geriledi.

Teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan SoftBank Group'un hisseleri de yüzde 15 düştü. Yarı iletken denetim ekipmanları üreten Lasertec yüzde 11,23 değer kaybederken Disco Corporation yüzde 9,41, Renesas Electronics ise yüzde 9 geriledi.

Satış baskısı Güney Kore ve Tayvan piyasalarında da etkisini gösterdi. Yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin önemli tedarikçileri Samsung Electronics ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Güney Koreli diğer teknoloji şirketlerinden LG Innotek de yüzde 5 geriledi.

Tayvan'da dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin hisseleri yüzde 7 düşerken Foxconn'un ana şirketi Hon Hai Precision Industry yüzde 8,6 değer kaybetti. Elektronik bileşen üreticisi Foxconn Technology'deki kayıp ise yüzde 4,93 oldu.

Yapay zeka yatırımlarının geleceği sorgulanıyor

Teknoloji hisselerinde son aylarda artan dalgalanmanın arkasında yapay zeka yatırımlarının büyüklüğüne ve bu yatırımların ne zaman gelir üretmeye başlayacağına yönelik soru işaretleri bulunuyor. Şirketlerin artan sermaye harcamaları, yatırımların geri dönüş süresi ve yapay zeka sektöründeki finansman modelleri yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden ayrılacağına yönelik endişelerin ardından yeniden göreve dönmesi de piyasalarda sert hareketlere yol açmıştı. Huang'ın dönüşü ABD teknoloji hisselerinde güçlü bir yükselişi beraberinde getirirken bu yükselişin ardından yeni bir satış dalgası başladı.

The Futurum Group analisti Rolf Bulk'a göre son düşüşün temelinde, yapay zeka yatırımlarının 2027 sonrasında da aynı hızla devam edip edemeyeceğine ilişkin belirsizlikler bulunuyor. Huang'ın Nvidia CEO'luğuna dönüşünün de sektörün uzun vadeli görünümüne ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadığını belirten Bulk, yapay zeka talebinin sürdürülebilirliği, altyapı yatırımlarının finansmanı ve enerji arzının sektör açısından önemli riskler olmaya devam ettiğini ifade etti.

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Bulk, özellikle Japon çip ekipmanı üreticilerinin yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarda yaşanabilecek yavaşlamaya karşı daha savunmasız olduğunu düşünüyor. Bunun temel nedeni, bu şirketlerin faaliyet gösterdiği ekipman pazarının ekonomik döngülere oldukça duyarlı olması.

Analiste göre yapay zeka talebinin 2028'den itibaren yavaşlaması durumunda wafer üretim ekipmanlarına yönelik harcamalarda ciddi düşüş yaşanabilir. Bu durum, yarı iletken üretiminde kullanılan ekipmanlara odaklanan Japon şirketlerini doğrudan etkileyebilir.

Bellek üreticileri için görünüm farklı

Bulk, yarı iletken sektöründeki bellek üreticilerinin ise mevcut koşullardan görece daha az etkilenebileceğini değerlendiriyor. Özellikle Samsung ve SK Hynix gibi şirketlerin ürettiği HBM belleklerde arz sıkıntısının önümüzdeki iki yıl boyunca daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Bellek sektörü de döngüsel bir yapıya sahip olsa da artan talep ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle 2028 yılında arz ve talep dengesinin yeniden kurulmasının zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bellek üreticileri, çip üretim ekipmanı şirketlerine kıyasla yapay zeka yatırımlarındaki olası yavaşlamaya karşı daha dayanıklı olabilir.

Öte yandan bölgedeki bütün teknoloji şirketleri satış dalgasından etkilenmedi. Hong Kong borsasında işlem gören bazı Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri yükseldi. Xiaomi yüzde 4,6, Kuaishou yüzde 2,8 ve Alibaba yüzde 0,7 değer kazandı. Tencent sınırlı yükseliş kaydederken Meituan yüzde 0,31, Baidu ise yüzde 0,16 artış gösterdi.

Asya piyasalarındaki düşüşün öncesinde ABD teknoloji hisselerinde de satış yaşandı. Nasdaq Composite endeksi, Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna dönüşüyle bir önceki seansta elde ettiği güçlü kazanımların bir bölümünü geri verdi. Böylece yapay zeka sektörüne yönelik belirsizlikler Wall Street'ten Asya piyasalarına uzanan geniş çaplı bir satış dalgasına dönüştü.

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Asya borsalarında yapay zeka paniği: SoftBank yüzde 15 düştü

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