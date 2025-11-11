Honda, yıllık kâr tahminini düşürdü: Çinli rakipler Asya'da Japonları zorluyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Honda, ABD’nin uyguladığı ek tarifeler, küresel çip sıkıntısı ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin agresif yükselişi nedeniyle yıllık kâr tahminini yüzde 20 oranında aşağı çekti. Japon üretici, ABD tarifelerinin maliyetini yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak hesaplarken, Hollanda merkezli Nexperia’dan tedarik ettiği çiplerdeki arz sorununun üretimi sekteye uğrattığını açıkladı.

Şirketin hisseleri bu açıklamanın ardından %4,7 oranında değer kaybetti. Ancak analistlere göre Honda’nın asıl sorunu kısa vadeli maliyet baskılarından ziyade, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Asya pazarında hızla güç kazanması. Uzun yıllar boyunca Tayland, Endonezya ve Malezya gibi bölgelerde neredeyse rakipsiz olan Japon markalar, artık BYD gibi markaların düşük maliyetli elektrikli araç modelleriyle sert bir rekabet içinde.

Bu gelişmeler ışığında, Honda’nın Asya genelindeki satış hedefi 1,09 milyondan 925 bine indirildi. Bu da bölgedeki satışlarda %10’dan fazla düşüş anlamına geliyor. Şirketin önümüzdeki yıl için yeni model planı bulunmaması, pazar payı kaybını hızlandırabilir. Tayland’da satışlar yılın ilk dokuz ayında %12, Endonezya’da %30, Malezya’da ise %18 oranında geriledi.

Bu tablo karşısında Japon otomobil devleri rotayı Hindistan’a çevirmiş durumda. Çinli üreticilerin henüz güçlü bir varlık gösteremediği ülkede Honda, elektrikli otomobil üretimi ve ihracatı için yeni bir üs kurmayı planlıyor. Toyota ve Suzuki de toplam 11 milyar dolarlık yatırım açıklayarak aynı yönde adımlar atmıştı.

Uzmanlara göre, Honda’nın otomobil tarafındaki kârlılık, motosiklet bölümünün çok gerisinde kalıyor. Şirketin otomobil birimi üç çeyrektir zarar açıklarken, motosiklet bölümü rekor kârlar elde etti. “İki tekerlekli taraf tek başına küresel başarı yakalayabilir, ancak otomobil bölümü mevcut haliyle çıkmazda” diyen Japon analist Yoshio Tsukada’ya göre bu fark “Honda’nın yapısal zafiyetini” gösteriyor.

