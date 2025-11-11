Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda, yıllık kâr tahminini düşürdü: Çinli rakipler Asya'da Japonları zorluyor

    ABD tarifeleri, çip krizi ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Asya’daki yükselişi Honda’yı sarstı. Şirket, yıllık kâr tahminini beşte bir oranında düşürdü ve satış hedeflerini revize etti.

    Asya'da Çinli akını: Honda, yıllık kâr tahminini düşürdü Tam Boyutta Gör
    Honda, ABD’nin uyguladığı ek tarifeler, küresel çip sıkıntısı ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin agresif yükselişi nedeniyle yıllık kâr tahminini yüzde 20 oranında aşağı çekti. Japon üretici, ABD tarifelerinin maliyetini yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak hesaplarken, Hollanda merkezli Nexperia’dan tedarik ettiği çiplerdeki arz sorununun üretimi sekteye uğrattığını açıkladı.

    Şirketin hisseleri bu açıklamanın ardından %4,7 oranında değer kaybetti. Ancak analistlere göre Honda’nın asıl sorunu kısa vadeli maliyet baskılarından ziyade, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Asya pazarında hızla güç kazanması. Uzun yıllar boyunca Tayland, Endonezya ve Malezya gibi bölgelerde neredeyse rakipsiz olan Japon markalar, artık BYD gibi markaların düşük maliyetli elektrikli araç modelleriyle sert bir rekabet içinde.

    Bu gelişmeler ışığında, Honda’nın Asya genelindeki satış hedefi 1,09 milyondan 925 bine indirildi. Bu da bölgedeki satışlarda %10’dan fazla düşüş anlamına geliyor. Şirketin önümüzdeki yıl için yeni model planı bulunmaması, pazar payı kaybını hızlandırabilir. Tayland’da satışlar yılın ilk dokuz ayında %12, Endonezya’da %30, Malezya’da ise %18 oranında geriledi.

    Bu tablo karşısında Japon otomobil devleri rotayı Hindistan’a çevirmiş durumda. Çinli üreticilerin henüz güçlü bir varlık gösteremediği ülkede Honda, elektrikli otomobil üretimi ve ihracatı için yeni bir üs kurmayı planlıyor. Toyota ve Suzuki de toplam 11 milyar dolarlık yatırım açıklayarak aynı yönde adımlar atmıştı.

    Uzmanlara göre, Honda’nın otomobil tarafındaki kârlılık, motosiklet bölümünün çok gerisinde kalıyor. Şirketin otomobil birimi üç çeyrektir zarar açıklarken, motosiklet bölümü rekor kârlar elde etti. “İki tekerlekli taraf tek başına küresel başarı yakalayabilir, ancak otomobil bölümü mevcut haliyle çıkmazda” diyen Japon analist Yoshio Tsukada’ya göre bu fark “Honda’nın yapısal zafiyetini” gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isuzu npr 8 long yorumları otomatik vites d ye alınca vuruntu lehim makinesi olmadan lehim nasıl yapılır orjinal cam ile yan sanayi cam farkı kabataş beşiktaş arası yürüme mesafesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum