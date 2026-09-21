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    Ata Demirer, yeni filmi Pervaneler ile sinemalara dönüyor: Vizyon tarihi açıklandı

    Son olarak Netflix dizisi Bir İhtimal Daha Var ile izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen Ata Demirer, yeni bir filmle geri dönüyor. Pervaneler adını taşıyan filmin vizyon tarihi açıklandı.

    Ata Demirer, yeni filmi Pervaneler ile sinemalara dönüyor Tam Boyutta Gör
    Eyyvah Eyvah, Hedefim Sensin, Bursa Bülbülü gibi filmlere imza attıktan sonra bir süre sinemaya ara verip Netflix için Bir İhtimal Daha Var dizisini yapan Ata Demirer, yakında yeni bir filmle karşımızda olacak. Ünlü komedyenin Pervaneler adını taşıyan yeni filmi, önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

    Ata Demirer İmzalı Pervaneler, 8 Ocak 2027'de Vizyona Girecek

    Okuma provalarına başlanan Pervaneler, 28 Eylül'de sete çıkacak. BKM çatısı altında hayata geçirilen film, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek. 

    Ata Demirer bu yeni filminde de önceki filmlerinin yönetmeni olan Hakan Algül ile çalışıyor. Hakan Algül'ün yöneteceği Pervaneler, ikilinin birlikte çalıştığı sekizinci film olacak. Senaryoda ise her zamanki gibi Demirer'in imzası var.

    Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'e Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli gibi isimler eşlik edecek.

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