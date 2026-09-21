Ata Demirer, yeni filmi Pervaneler ile sinemalara dönüyor: Vizyon tarihi açıklandı

Ata Demirer İmzalı Pervaneler, 8 Ocak 2027'de Vizyona Girecek
Okuma provalarına başlanan Pervaneler, 28 Eylül'de sete çıkacak. BKM çatısı altında hayata geçirilen film, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek.
Ata Demirer bu yeni filminde de önceki filmlerinin yönetmeni olan Hakan Algül ile çalışıyor. Hakan Algül'ün yöneteceği Pervaneler, ikilinin birlikte çalıştığı sekizinci film olacak. Senaryoda ise her zamanki gibi Demirer'in imzası var.
Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'e Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli gibi isimler eşlik edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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