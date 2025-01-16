Atari Gamestation Go geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Konsol tarihinin en ikonik markalarından Atari, yeni el konsolu Gamestation Go ile pazara geri dönüyor. My Arcade ve Atari iş birliğiyle geliştirilen yeni cihaz, hem modern hem de retro oyuncuları bir araya getirmeyi hedefliyor. İşte Gamestation Go özellikleri ve fiyatı...

Atari Gamestation Go geliyor

Kaçıranlar için daha önce CES 2025 kapsamında görücüye çıkan Gamestation Go, rakipleri Steam Deck, ROG Ally ve Legion Go gibi PC odaklı taşınabilir konsollarından farklı bir çizgide ilerliyor. Atari’nin köklü oyun geçmişini yaşatmayı hedefleyen cihaz, Atari 2600, 5200, 7800 gibi ikonik konsolların yanı sıra klasik Atari arcade makinelerini de destekliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Gamestation Go, standart analog stick, D-pad, omuz ve yüz tuşları ile geliyor. Ayrıca üzerinde bir trackball ve Numpad bölümü de bulunacak. Bu da retro oyun severler için büyük bir artı. Peki konsolda hangi oyunlar bunulacak? Gamestation Go, Centipede: Recharged, Balls of Steel Pinball, Berzerk, Frenzy, PAC-MAN gibi popüler arcade oyunlarının yanı sıra Asteroids, Breakout, Missile Command, Pong, Tempest, Warlords gibi Atari’nin en ünlü yapımlarını da dahil yaklaşık 200 oyun ön yüklü olarak geliyor.

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Cihazın en ilginç özelliklerinden biri de oyun ve emüle edilen sisteme bağlı olarak ilgili tuşların ışıklandırılması. Bu sayede oyuncular, hangi düğmelerin kullanılacağını kolayca anlayabilecek. Teknik bölümde ise Gamestation Go, 7 inçlik bir ekran, HDMI çıkışı, ek kontrolcü desteği ve microSD kart yuvası ile geliyor. HDMI bağlantısı sayesinde cihazı bir televizyona veya harici ekrana bağlamak da mümkün. Kullanım süresi ve batarya kapasitesi ise henüz paylaşılmadı.

Atari Gamestation Go fiyatı

Daha öncesinde belirttiğimiz gibi ATARI Gamestation Go, Nintendo Switch alternatifi olarak tanımlanıyor ve 149,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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Atari Gamestation Go geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri