Atari Gamestation Go geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Atari Gamestation Go geliyor
Kaçıranlar için daha önce CES 2025 kapsamında görücüye çıkan Gamestation Go, rakipleri Steam Deck, ROG Ally ve Legion Go gibi PC odaklı taşınabilir konsollarından farklı bir çizgide ilerliyor. Atari’nin köklü oyun geçmişini yaşatmayı hedefleyen cihaz, Atari 2600, 5200, 7800 gibi ikonik konsolların yanı sıra klasik Atari arcade makinelerini de destekliyor olacak.
Cihazın en ilginç özelliklerinden biri de oyun ve emüle edilen sisteme bağlı olarak ilgili tuşların ışıklandırılması. Bu sayede oyuncular, hangi düğmelerin kullanılacağını kolayca anlayabilecek. Teknik bölümde ise Gamestation Go, 7 inçlik bir ekran, HDMI çıkışı, ek kontrolcü desteği ve microSD kart yuvası ile geliyor. HDMI bağlantısı sayesinde cihazı bir televizyona veya harici ekrana bağlamak da mümkün. Kullanım süresi ve batarya kapasitesi ise henüz paylaşılmadı.
Atari Gamestation Go fiyatı
Daha öncesinde belirttiğimiz gibi ATARI Gamestation Go, Nintendo Switch alternatifi olarak tanımlanıyor ve 149,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil