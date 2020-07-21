Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, TP-Link’i Tercih Etti

21 Temmuz 2020 – Bu yıl yaşanan salgın nedeniyle en hassas sektör sağlık sektörü oldu ve olmaya devam ediyor. Bu hassas sektörün sağlıklı işleyebilmesi, çok daha önemli hale geldi. Hastanelerde temel sağlık altyapısı ve ekipmanlarının yanı sıra iletişim ve sağlıklı bir internet bağlantısı da çok önemli. TP-Link, kurumsal ağ çözümleri ile hastanelerin her yerinde, her odasında güçlü bir internet erişimi sağlıyor. Bu çözümleri tercih eden kurumlar arasına Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi de katıldı.

TP-Link, işortağı Atlantis Bilişim ile gerçekleştirdiği projede, Ataşehir Florence Nihgtingale Hastanesi’nin ağ altyapısı güçlendirildi. Hemen her branşta hizmet veren hastanenin 102 hasta odası ve tüm bölümlerinde güçlü, güvenli ve kolay yönetilebilen bir internet bağlantısı sağlandı.

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Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi projesinde, TP-Link’in gün içinde farklı kişilerin internete bağlandığı kurumlar için geliştirdiği EAP245 erişim noktaları kullanıldı. Hastanenin farklı bölümlerine yerleştirilen EAP245 erişim noktaları, WiFi sinyallerinin hastanenin her yerine kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağladı. Erişim noktalarının denetimi için ise OC200 Denetleyiciler tercih edildi.

Kolay kurulup yönetilebilen EAP serisi erişim noktaları, hastane, otel, okul, AVM gibi yerler için uygun ağ çözümü. WiFi ağına çok sayıda ve farklı kişinin eriştiği bu tür işletmelerin hem geniş hem de güvenli bir ağ oluşturuyor. Yüzlerce erişim noktası tek bir PC’den yönetilebiliyor; bu da işletmelere büyük avantaj sağlıyor.

Beyaz, şık kasası ile görüntü kirliliği yaratmadan her yerde kullanılabilen EAP erişim noktaları ile güvenli bir misafir ağı oluşturuluyor. Misafir ağına erişim ekranında, işletmelere tanıtım yapma ya da bilgi verme gibi özellikler de sunuluyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nde de personelin eriştiği ağın yanı sıra hastaların ve ziyaretçilerin kullanabileceği bir misafir ağı da oluşturuldu. Hastanede her yerden erişilebilen güçlü ve güvenli WiFi bağlantısı sağlandı.

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

gyesilovalar@gmail.com

0542-427 28 08

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