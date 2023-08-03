Atatürk dizisi için TBMM'den beklenen açıklama geldi: Yaptırımlar yolda

Tam Boyutta Gör Disney Plus’ın tüm dünya ile aynı zamanda 29 Ekim tarihinde yayınlanası planlanan “Atatürk” dizisi hakkında TBMM'den açıklama geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lisans iptali, bant daraltma ve reklam yasağı gibi kısıtlamalar yolda

Bildiğiniz üzere Disney Plus, tüm dünyada yayınlanacak olan ''Atatürk'' dizisini Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin lobi faaliyetleri sonucunda platformunda yayınlamama kararı aldı. Disney Türkiye’den yapılan açıklamada ise, ''Atatürk 29 Ekim’den itibaren FOX ekranlarında ve sinemalarda'' olacağı belirtilmişti. Bunun ardından RTÜK ise bir inceleme başlattı. Ancak tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Disney Plus’dan beklenen “Atatürk” açıklaması geldi 20 sa. önce eklendi

Bugün ise Atatürk dizisini yayınlamayan Disney+ için TBMM'den ilk açıklama geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın aldığı kararı eleştirerek ciddi yaptırımların yolda olduğunu belirtti. TBMM'den ilk gelen açıklama şu şekilde:

"Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.

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Atatürk dizisi için TBMM'den beklenen açıklama geldi!