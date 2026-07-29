Atatürk Havalimanı’na dünyanın en büyük startup merkezi kuruluyor

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İstanbul Havalimanı'nın 2018 yılında hizmete girmesiyle birlikte yolcu ve kargo uçuşlarına kapatılan Atatürk Havalimanı, bu kez teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin merkezi olmaya hazırlanıyor. "Terminal İstanbul" adı verilen proje kapsamında havalimanının eski terminal binaları startup ofislerine, kuluçka merkezlerine ve yatırımcı buluşma alanlarına dönüştürülüyor. Yaklaşık 200 bin metrekarelik kullanım alanıyla hayata geçirilecek Terminal İstanbul'un tamamlandığında dünyanın en büyük girişimcilik kampüslerinden biri olması hedefleniyor.

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Middle East Eye'e konuşan Terminal İstanbul CEO'su Erkam Tüzgen, projenin yalnızca fiziksel bir teknoloji kampüsü olmadığını, Türkiye'yi küresel girişimcilik ekosisteminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladığını söyledi. Tüzgen'in paylaştığı bilgilere göre yıllarca yolculara hizmet veren yaklaşık 200 bin metrekarelik terminal alanı, girişimciler, teknoloji şirketleri ve yatırımcıların buluşacağı modern bir inovasyon merkezine dönüştürülecek. Eski yolcu salonları, check-in alanları ve bagaj bölümleri yeniden tasarlanarak modern ofislere, toplantı salonlarına, ortak çalışma alanlarına, kuluçka merkezlerine ve etkinlik alanlarına dönüştürülecek. Böylece girişimciler, teknoloji şirketleri, yatırım fonları ve yatırımcılar aynı kampüs içerisinde faaliyet gösterebilecek.

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Terminal İstanbul Ağustos ayında kapılarını açıyor

Yaklaşık 200 bin metrekarelik projenin ilk etabının Ağustos ayında hizmete alınması planlanıyor. İlk fazda 5 bin metrekarelik alan kullanıma açılacak ve yaklaşık 50 girişim burada faaliyet göstermeye başlayacak. Yıl sonuna kadar girişim sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Hedef dünyanın en büyük girişimcilik ekosistemlerinden biri olmak

Terminal İstanbul'un amacı yalnızca büyük bir teknoloji kampüsü kurmak değil. Erkam Tüzgen'e göre hedef, uluslararası iş birlikleri sayesinde İstanbul'u girişimcilik ve teknoloji yatırımları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmek.

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Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağlayacağı desteklerin yanı sıra uluslararası mentorluk programları, yatırım fonları ve küresel hızlandırma programlarıyla iş birlikleri kurulacak. Girişimler, hem finansmana hem de yurt dışındaki pazarlara açılabilecekleri küresel ağlara erişim sağlayabilecek.

Techstars, Terminal İstanbul'da ofis açacak

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Projedeki en dikkat çekici iş birliklerinden biri ise dünyanın en büyük girişim hızlandırma kuruluşlarından Techstars ile yapıldı. İmzalanan partnerlik anlaşması kapsamında Techstars, Terminal İstanbul'da ofis açarak girişim hızlandırma programları, kuluçka faaliyetleri, uluslararası büyüme programları ve yatırımcı eşleştirme süreçlerini yürütecek. Dünyada binlerce girişime yatırım yapan Techstars'ın projeye dahil olması, Terminal İstanbul'un uluslararası görünürlüğünü artıracak en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Çin'in 47 milyar dolarlık yatırım fonu da geliyor

Terminal İstanbul'a ilgi gösteren kuruluşlardan biri de Çin devlet destekli yatırım şirketi Shanghai State-owned Capital Investment oldu. Yaklaşık 47 milyar dolarlık varlığı yöneten kurumun Terminal İstanbul'da ofis açmak için anlaşma sağladığı belirtiliyor. Böylece kampüste faaliyet gösterecek yerli ve yabancı girişimler, Çinli yatırım fonlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı yakalayacak.

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Körfez ülkelerine yeni alternatif: Terminal İstanbul

Son yıllarda teknoloji şirketleri ve girişimlerin bölgesel merkez olarak ağırlıklı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerini tercih etmesi Türkiye'yi de yeni adımlar atmaya yöneltti.

Terminal İstanbul ile İstanbul'un bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Orta Doğu'nun en büyük startup platformlarından Flat6Labs projeye katılma kararı alırken, Suudi Arabistan'ın devlet destekli KOBİ yatırım fonu Monshaat ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca girişim sermayesi fonları Disrupt Ventures, Enhance Ventures ve Özbekistan merkezli UzVC de Terminal İstanbul'da faaliyet göstermek için müzakerelerine devam ediyor.

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Yabancı şirketlere tek noktadan hizmet

Terminal İstanbul'un en önemli avantajlarından biri de yabancı şirketlerin Türkiye'deki kuruluş sürecini kolaylaştıracak olması. Projede oluşturulacak "tek durak hizmet merkezi" sayesinde şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izinleri, göç idaresi işlemleri, vergi işlemleri ve sosyal güvenlik süreçleri tek noktadan yürütülebilecek. Böylece yabancı girişimciler ve yatırımcılar farklı kamu kurumlarını dolaşmak zorunda kalmayacak.

Buna ek olarak TBMM'ye sunulması planlanan yeni düzenlemeyle şirketlerin tamamen dijital ortamda kurulabilmesinin de önü açılacak.

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VIP terminali de kullanılacak

Terminal İstanbul'un dikkat çeken avantajlarından biri de Atatürk Havalimanı'nın mevcut VIP terminali olacak. Yabancı yatırımcılar özel jetleriyle doğrudan Terminal İstanbul'a iniş yapabilecek. Böylece yatırımcıların havalimanından ayrılmadan toplantılara katılması, girişimlerle bir araya gelmesi ve aynı gün içerisinde ülkelerine dönebilmesi mümkün olacak.

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Türk mutfağına özel alan

Projede yalnızca teknoloji odaklı çalışma alanları yer almayacak. Kompleks içerisinde Mutfak Sanatları Akademisi iş birliğiyle restoranlar ve gastronomi alanları da oluşturulacak. Böylece Terminal İstanbul'u ziyaret eden yabancı yatırımcılar ve girişimcilere modern Türk mutfağının tanıtılması hedefleniyor.

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Atatürk Havalimanı’na dünyanın en büyük startup merkezi kuruluyor

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