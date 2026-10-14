Ateş Serbest-2026’da yerli savunma sistemlerinden gövde gösterisi

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda yerli silah ve sistemler hedefleri tam isabetle vurdu. TUSAŞ’ın 300 kilometre menzilli kamikaze İHA’sı AYAZ ilk kez görüntülenirken MKE’nin lazer silah sistemi ile ASELSAN’ın GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri de İHA tehditlerine karşı kabiliyetlerini sergiledi.

104 silah ve sistem sergilendi

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’na Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katıldı.

Tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki 104 silah ve sistem Savunma Sanayii Sergisi’nde tanıtıldı. F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, topçu sistemleri, insansız hava araçları ve farklı hava savunma çözümleri de atışlı faaliyetlerde yer aldı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 53 farklı faaliyet arasında TOLGA yakın hava savunma sisteminin kullanılması, yapay zeka destekli uçangözlerle sisleme ve KBRN temizleme uygulamaları, AKINCI ve TB2 platformlarının farklı mühimmatlarla atışları ile CH-47 Chinook helikopterleri üzerinden motosikletli komando indirme faaliyetleri bulunuyor.

TUSAŞ’ın kamikaze İHA’sı AYAZ ilk kez görüntülendi

Tatbikatın dikkat çeken gelişmelerinden biri, TUSAŞ tarafından geliştirilen AYAZ Jet Motorlu Kamikaze İHA’nın ilk kez görüntülenmesi oldu. SavunmaSanayiST tarafından görüntülenen platform, TUSAŞ’ın kamikaze İHA ailesinin en yeni üyeleri arasında yer alıyor.

AYAZ, 300 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 30.000 fit servis tavanıyla öne çıkıyor. Daha önce yaklaşık 200 kilometre menzil bilgisiyle gündeme gelen sistemin menzil değeri geliştirme çalışmalarıyla 300 kilometrenin üzerine çıkarıldı. Düşük radar kesit alanı ve düşük birim maliyet hedefi de platformun öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Hava ve yer hedeflerine yönlendirilebilen AYAZ, otomatik hedef tespiti ve tam otonom uçuş kabiliyetiyle görev yapabiliyor. iHA, 150 knot seviyesine ulaşan geniş hız rejimi ve yüksek manevra kabiliyetiyle farklı görev profillerine uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Üzerinde kızılötesi (IR) kamera ve üç eksenli gimbal bulunuyor. AYAZ jet motorlu İHA, uçaktan, katapulttan, rampadan ve RATO sistemlerden fırlatılabiliyor. Seri üretim ise başlamış durumda.

MKE’nin lazer silah sistemi ilk görevinde hedefi vurdu

Ateş Serbest-2026’da öne çıkan bir diğer sistem Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen lazer silah sistemi oldu. İlk kez görev alan sistem, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti. MKE’nin TOLGA yakın hava savunma mimarisiyle ilişkili çözümleri arasında yer alan lazer sistemi, hava tehditlerine karşı yönlendirilmiş enerji teknolojisinden yararlanıyor.

20 kW toplam fiber lazer gücüne sahip sistem, tehditlere üç farklı aşamada müdahale edebiliyor. İlk aşamada hedefin kamerasına yönelik kamaştırma uygulanarak geçici görüş kaybı oluşturuluyor. 4.500 ila 2.500 metre mesafedeki tehditlere yönelik bu yöntemin ardından 2.500 ila 1.500 metre aralığında kamera üzerinde kalıcı körlük oluşturmayı amaçlayan karartma kabiliyeti devreye giriyor. 1.500 ila 100 metre arasındaki hedeflere ise fiziksel tahribat uygulanabiliyor.

ASELSAN GÖKBERK ve EJDERHA dronları etkisiz hale getirdi

ASELSAN’ın ÇELİKKUBBE kapsamında geliştirdiği GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi (YGEM) de Ateş Serbest-2026’da aktif olarak kullanıldı. İki sistem, farklı teknolojilerle insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahale kabiliyetlerini sergiledi.

GÖKBERK, lazer enerjisiyle hedefin fiziksel olarak imha edilmesini sağlıyor. Sistem ayrıca elektronik karıştırıcı alt sistemi üzerinden tehditlerin işlevlerini bozabiliyor. GÖKBERK 10 modeli, çekili bir platform üzerinde konuşlandırılıyor ve Sınıf I İHA’lara karşı 10 kW’a kadar lazer gücü sunuyor. Radar entegrasyonu, hassas hedef takibi ve gece-gündüz görev yapabilme kabiliyeti de sistemin özellikleri arasında yer alıyor.

EJDERHA ise yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla İHA’ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle elektromanyetik enerji üreten sistem, hedeflerin devre kartlarını etkileyerek navigasyon, iletişim ve komuta-kontrol işlevlerini bozabiliyor.

ÇELİKKUBBE’nin farklı katmanları sahada sergilendi

Ateş Serbest-2026’da GÖKBERK ve EJDERHA’nın yanı sıra ÇELİKKUBBE’nin farklı bileşenleri de tanıtıldı. KORKUT Hava Savunma Sistemi alçak irtifadaki tehditlere karşı kabiliyetleriyle öne çıkarken İHTAR Anti-İHA Sistemi, GÖKALP otonom önleyici İHA, Silah Tespit Radarı, ASELFLIR-410, AURA Radarı ve ANTIDOT Elektronik Harp Podu da sergide yer aldı.

ASELSAN’ın oluşturduğu ÇELİKKUBBE Deneyim Alanı’nda katmanlı hava savunma, mühimmat ve ateş destek kabiliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. AKINCI TİHA, kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN-P mühimmatlarıyla belirlenen hedeflere çoklu atış gerçekleştirdi. Milli haberleşme ve komuta-kontrol çözümleri de faaliyet kapsamında kullanıldı.

AKINCI, TB2 ve topçu sistemleri hedefleri vurdu

Tatbikatın diğer bölümlerinde TB2, Kemankeş mühimmatıyla stratejik hedeflere yönelik atış yaptı. Fırtına ve Boran obüsleri ile havan sistemleri de belirlenen hedefleri imha etti. Yapay zeka destekli dört uçangöz sistemi, geçit açma harekatı senaryosunda otonom sisleme gerçekleştirerek birliklerin gizlenmesine katkı sağladı.

ATAK taarruz helikopteri, geri bölge harekatı kapsamında dronları etkisiz hale getirirken AKINCI, TEBER ve TOLUN mühimmatlarıyla farklı irtifalardan art arda atışlar yaptı. Kamikaze mini İHA sistemleriyle hedeflere taarruz senaryoları da uygulandı.

Yerli üretim piyade ve keskin nişancı tüfeklerinin kullanıldığı atışlarda KNT-76, Bora-12 ve KN-12 tüfekleriyle 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedefler vuruldu. CH-47 Chinook helikopterleriyle bölgeye indirilen motosikletli komando birlikleri, paramotor timleriyle bir araya gelerek dronlara bağlı hedefleri vurdu ve güvenli bölgeye çekilme manevrası gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağı yerdeki birliklere yakın hava desteği sağlarken keşif uçuşu da yaptı. TB2 ve AKINCI’nın selamlama uçuşunun ardından atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali gerçekleştirildi.

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