Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Catalyst 10.3a sürücüsü çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Catalyst 10.3a sürücüsü çıktı
Tam Boyutta Gör

AMD ilk detaylarını dün verdiğimiz ATi Catalyst 10.3 Ön-izleme (10.3a) sürücüsünü kullanıma sundu. 24 Mart'ta yayımlanacak Catalyst 10.3 WHQL sürücüsü öncesinde firmanın deneysel bir çalışması olan ve daha sonra tanıtılacak bazı yeni Eyefinity özelliklerini de içeren 10.3a sürücüsü yayımlandı. İlk test sonuçlarına göre Batman: Arkham Asylum haricindeki güncel pek çok oyunda performans kazanımı sağlayan ve bu açıdan en iyi sonucu %19'luk katkı ile Tom Clancy's Hawx'da verdiği belirtilen yeni sürücünün vaad ettiği performans kazanımları ve beraberinde getirdiği yeni özellikler ise şu şekilde;

Performans iyileştirmeleri;

Aliens vs. Predator
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5 ortalama performans artışı.

Battleforge
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %8'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Call of Duty: World at War
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %2'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

Company of Heroes
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Crysis ve Crysis Warhead
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

DiRT 2
ATI Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %20'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %10'a varan performans artışı.

Far Cry 2
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %4'e varan performans artışı.

Left 4 Dead & Left 4 Dead 2
ATI Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R. – Clear Sky
ATI Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

Resident Evil 5
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Tom Clancy’s H.A.W.X.
ATI Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 ve 5800 Serilerinde %20'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

World in Conflict
ATI Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 Serisinde %3'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %5'e varan performans artışı.

Yeni özellikler, önemli güncellemeler:

ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - Eyefinity teknolojisi için kenar doğrulama özelliği ile monitörler arası daha akıcı ve düzgün obje hareketi.
ATI Catalyst Mobility - Mobil GPU'lar için aylık sürücü güncellemeleri.
ATI Eyefinity Technology Per Display Control - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin her biri için bağımsız ayar özelliği.
ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin gruplandırılarak etkin ve kolay kontrol özelliği.
ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - Monitör modları arasında kolay geçiş özelliği.
3D Stereoscopic 3D driver hooks - Üçüncü parti çözümlere destek sunulması ve 3D Stereoscopic seçeneğinin aktif edilmesi.

ATi Catalyst 10.3 Ön-izleme sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
dx11 li modellerin potansiyelleri artmaya başladı sürücülerle..yorumlara bakılırsa gerçekten işe yarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V. 9 yıl
4830 la furmark testinde bi değişiklik olmadı

min 34 max 60 avg 40 tı yine aynı sonuçları elde ettim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T|G 9 yıl
Bende yüklenmiyor.. Daha doğrusu ati nin çıkardığı hiçbir yeni sürücüyü yükleyemiyorum bıktım artık eskisinden... Artık bende katılmak istiyorum deneyipte artış alan var mı sorularına :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
bu gidişle fermi ile aradaki perf. farkını surucu ile kapatacak ati..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonalp 9 yıl
crysiste 1920x1080 enthusiast ayarlarda 4aa ile ortalama 45-50fpsye

kart nedir hocam ?
5870 ile aldığım en düşük sonuç 19 fps ortalama 34.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fod 9 yıl

sonalp

crysiste 1920x1080 enthusiast ayarlarda 4aa ile ortalama 45-50fpsye


kart nedir hocam ?

5870 ile aldığım en düşük sonuç 19 fps ortalama 34.

islemci pentium 4 mü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Deneyen varmı? Ekran kartı yanmıyor değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HuNTeR_1907 9 yıl
Şimdi indirdim, ve hemen Dirt 2'ye girdim, zira HD 5800 serisinde Dirt 2'de %20 performans artışı öngörüyor sürücü. 1680x1050, 8x MSAA ile denedim HD 5850'de ve Benchmark sonuçlarında ortalama FPS değerinde %19, minimum FPS değerinde %24 artış oldu. Diğer oyunlara bakmadım henüz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
ATI Catalyst 10.3a Driver Performance Benchmarking

legitreviews.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
whql'e çok birşey yokmuş.. bekleyeyim bari...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
aman, aman bir farklılık yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
neymiş ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
arkadşlar sorumun cevabını buldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 9 yıl
Sürücü gerçekten fark yaratmış
Dirt 2'de paneldeki sistem ile sistemde en ufak OC yok iken Benchmark yaptım.Sonuçlar:
Min 65
Avg 79
Sevdim bu sürücüyü.


Sonuç 1280x1024 çözünürlükle alınmıştır.Tüm grafik ayarları sondadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
hydra vision neydi arkadaşlar ?bu özelliği eklemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skynet 9 yıl
haber için teşekkürler.4800 serisine destek gelmesi iyi ama şu anda oynadığım tek oyun avp3'e gelmemiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14852 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sürücü, amd ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim