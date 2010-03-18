ATi Catalyst 10.3a sürücüsü çıktı

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AMD ilk detaylarını dün verdiğimiz ATi Catalyst 10.3 Ön-izleme (10.3a) sürücüsünü kullanıma sundu. 24 Mart'ta yayımlanacak Catalyst 10.3 WHQL sürücüsü öncesinde firmanın deneysel bir çalışması olan ve daha sonra tanıtılacak bazı yeni Eyefinity özelliklerini de içeren 10.3a sürücüsü yayımlandı. İlk test sonuçlarına göre Batman: Arkham Asylum haricindeki güncel pek çok oyunda performans kazanımı sağlayan ve bu açıdan en iyi sonucu %19'luk katkı ile Tom Clancy's Hawx'da verdiği belirtilen yeni sürücünün vaad ettiği performans kazanımları ve beraberinde getirdiği yeni özellikler ise şu şekilde;

Performans iyileştirmeleri;

Aliens vs. Predator

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5 ortalama performans artışı.

Battleforge

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %8'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



Call of Duty: World at War

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

Company of Heroes

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Crysis ve Crysis Warhead

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

DiRT 2

ATI Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %20'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %10'a varan performans artışı.

Far Cry 2

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %4'e varan performans artışı.



Left 4 Dead & Left 4 Dead 2

ATI Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R. – Clear Sky

ATI Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.



Resident Evil 5

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



Tom Clancy’s H.A.W.X.

ATI Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5700 ve 5800 Serilerinde %20'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



World in Conflict

ATI Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5700 Serisinde %3'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %5'e varan performans artışı.

Yeni özellikler, önemli güncellemeler:



ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - Eyefinity teknolojisi için kenar doğrulama özelliği ile monitörler arası daha akıcı ve düzgün obje hareketi.

ATI Catalyst Mobility - Mobil GPU'lar için aylık sürücü güncellemeleri.

ATI Eyefinity Technology Per Display Control - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin her biri için bağımsız ayar özelliği.

ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin gruplandırılarak etkin ve kolay kontrol özelliği.

ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - Monitör modları arasında kolay geçiş özelliği.

3D Stereoscopic 3D driver hooks - Üçüncü parti çözümlere destek sunulması ve 3D Stereoscopic seçeneğinin aktif edilmesi.

ATi Catalyst 10.3 Ön-izleme sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.