Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Catalyst 9.11 sürücüsü 25 Kasım'da kullanıma sunulabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Catalyst 9.11 sürücüsü 25 Kasım'da kullanıma sunulabilir
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı sürücü güncellemelerini düzenli olarak aylık periyotlar halinde gerçekletiren AMD-ATi'nin 9.11 sürüm numaralı Kasım ayı Catalyst paketini 25 Kasım'da kullanıma sunacağı belirtiliyor. Daha önce rapor edilen sorunların (boyutu değişen fare imleci gibi) giderileceği belirtilen yeni sürücü paketinde performans arttırıcı güncellemelerin yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Ancak gelen bazı bilgilere göre, ATi Radeon HD 5000 serisinin henüz gerçek potansiyelini ortaya koymadığı, AMD'nin Aralık ayında yayımlayacağı Catalyst 9.12 sürücüsü ile ciddi performans güncellemeleri yapacağı konuşuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ophion 10 yıl
Arkadaşlar bugün çıktı sürücü şimdi indirip bakıyorum ama 9.10 u kullandığımda pek fark görememiştim umarım bunula birlikte bir şeyler düzelir artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teslaman 10 yıl
Hahaha haber fos çıktı



Bu arada şu olayı çok merak ediyorum (bilgisizliğimden
)

whql, opencl ve stream denilen şeyler gelicekmiş 9.11 ile. Bunların ne katkısı olucak ? Çünkü bi ara bu opencl ve stream betasını yükleyince ati kartlarda physx açıldığında performans artışı oluyodu galiba. Beni bilgilendirebilirmisiniz azcık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
@eserguzel
Doğrudan en güncel Catalyst sürücülerini yüklemek yerine kartın üreticisi olan firmanın (Sapphire, HIS vs.) sitesine girip AGP kartınıza uygun sürücüleri yükleyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wolf_263 10 yıl

TiesTorN

Dthbrn

sende biliyosun ki atinin driver uzmanlıgı nvidia kadar ıyı degıl,bunu kastedıyorum vak`a olarak...

kulaktan dolma bilgilerle burda gelip saçmalamayın.

Dediğinize katılmıyorum. Bu kulaktan dolma bilgi değil, gerçektir. Neden?
GNU/Linux kullanıyorum ve en büyük sorunlar ATI'de oluyor.
Bir ay öncesine kadar elimde ATI X550 kart vardı. Örneğin çok fazla Flash içerikli site açtığımda(Bu site gibi) tarayıcı donup kalıyordu. Bazen efektler donuyordu. Windows'ta oynadığım oyunlarda da durum pek iç açıcı değildi. Şimdi ise anakart üzerindeki Intel ekran kartını kullanıyorum ve şu ana kadar ATI ile yaptığı sorunların hiç birini yapmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
@Wanted
sana daha öncede bana cevap verme demiştim he ordan engellerim görmem tabi ama önemli olan senin anlayabilmen bunu.
neye göre nvidia fanı diyosun bna? konu açık ve net ben arkadaşa uyarıda buldum ki
"senin gibi biri çıkıp saldırmasın diye"
anlamışsındır umarım. her konuyu mahvediyosun ve bundan şikayetçi olan tek kişide ben değilim üstelik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Arkadaşlar driver konusunda haklı. Ati eskiye oranla daha iyi ama yazılıma donanım kadar destek vermeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathburn 10 yıl

575m

Arkadaşlar driver konusunda haklı. Ati eskiye oranla daha iyi ama yazılıma donanım kadar destek vermeli.


biz farklı bişey mi söledik yukarda dostum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
@Dthbrn
bence hiç girme arkadaşım bu tartışmaya ben çok girdim ve gördüğüm şey tarafsız bi ortamda olmadığımdı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 10 yıl
nedense 9.10 driverı muhteşem çalışıyor crysis ve gta4 te yaşadıgım sorunların hepsi gitti birde cod4 te yaşanılan bazı yerlerdeki sorunlarım gitti(hd4800 serisi için konuşuyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 10 yıl
vallahi opencl beta4 driverı 9.11 isminde şuanda 9.11 whql ile opencl'de tam sürüme yükselir stream bana göre video islemede cuda'dan üstün birde opencl'yi tam otursa gpgpu işleri hızlanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathburn 10 yıl
inşallah dedıklerı gıbı olurda bızımde atinın driver vakalarından sonra bı nebze olsun yüzümüz güler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

Dthbrn

inşallah dedıklerı gıbı olurda bızımde atinın driver vakalarından sonra bı nebze olsun yüzümüz güler

Ne tür vak'a?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15504 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, radeon ve
2 etiket daha Ekran Kartı sürücü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 10 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim