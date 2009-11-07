ATi Catalyst 9.11 sürücüsü 25 Kasım'da kullanıma sunulabilir

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Ekran kartı sürücü güncellemelerini düzenli olarak aylık periyotlar halinde gerçekletiren AMD-ATi'nin 9.11 sürüm numaralı Kasım ayı Catalyst paketini 25 Kasım'da kullanıma sunacağı belirtiliyor. Daha önce rapor edilen sorunların (boyutu değişen fare imleci gibi) giderileceği belirtilen yeni sürücü paketinde performans arttırıcı güncellemelerin yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Ancak gelen bazı bilgilere göre, ATi Radeon HD 5000 serisinin henüz gerçek potansiyelini ortaya koymadığı, AMD'nin Aralık ayında yayımlayacağı Catalyst 9.12 sürücüsü ile ciddi performans güncellemeleri yapacağı konuşuluyor.