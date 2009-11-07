ATi Catalyst 9.11 sürücüsü 25 Kasım'da kullanıma sunulabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı sürücü güncellemelerini düzenli olarak aylık periyotlar halinde gerçekletiren AMD-ATi'nin 9.11 sürüm numaralı Kasım ayı Catalyst paketini 25 Kasım'da kullanıma sunacağı belirtiliyor. Daha önce rapor edilen sorunların (boyutu değişen fare imleci gibi) giderileceği belirtilen yeni sürücü paketinde performans arttırıcı güncellemelerin yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Ancak gelen bazı bilgilere göre, ATi Radeon HD 5000 serisinin henüz gerçek potansiyelini ortaya koymadığı, AMD'nin Aralık ayında yayımlayacağı Catalyst 9.12 sürücüsü ile ciddi performans güncellemeleri yapacağı konuşuluyor.
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Bu arada şu olayı çok merak ediyorum (bilgisizliğimden )
whql, opencl ve stream denilen şeyler gelicekmiş 9.11 ile. Bunların ne katkısı olucak ? Çünkü bi ara bu opencl ve stream betasını yükleyince ati kartlarda physx açıldığında performans artışı oluyodu galiba. Beni bilgilendirebilirmisiniz azcık
Doğrudan en güncel Catalyst sürücülerini yüklemek yerine kartın üreticisi olan firmanın (Sapphire, HIS vs.) sitesine girip AGP kartınıza uygun sürücüleri yükleyin.
Dediğinize katılmıyorum. Bu kulaktan dolma bilgi değil, gerçektir. Neden?
GNU/Linux kullanıyorum ve en büyük sorunlar ATI'de oluyor.
Bir ay öncesine kadar elimde ATI X550 kart vardı. Örneğin çok fazla Flash içerikli site açtığımda(Bu site gibi) tarayıcı donup kalıyordu. Bazen efektler donuyordu. Windows'ta oynadığım oyunlarda da durum pek iç açıcı değildi. Şimdi ise anakart üzerindeki Intel ekran kartını kullanıyorum ve şu ana kadar ATI ile yaptığı sorunların hiç birini yapmadı.
sana daha öncede bana cevap verme demiştim he ordan engellerim görmem tabi ama önemli olan senin anlayabilmen bunu.
neye göre nvidia fanı diyosun bna? konu açık ve net ben arkadaşa uyarıda buldum ki
"senin gibi biri çıkıp saldırmasın diye"
anlamışsındır umarım. her konuyu mahvediyosun ve bundan şikayetçi olan tek kişide ben değilim üstelik
biz farklı bişey mi söledik yukarda dostum?
bence hiç girme arkadaşım bu tartışmaya ben çok girdim ve gördüğüm şey tarafsız bi ortamda olmadığımdı..
Ne tür vak'a?