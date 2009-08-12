ATi Catalyst 9.8, 17 Ağustos'ta kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi kullanıcılar tarafından merakla beklenen 9.8 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Catalyst ekibinden Terry Makedon'un "CatalystMaker" uzantlı Twitter hesabındaki açıklamalara göre yeni Ağustos ayı için hazırlanan resmi sürücü güncellemesinin önümüzdeki Pazartesi günü yani 17 Ağustos'ta yayınlanacağını belirtti.

Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın giderildiği yeni sürücü paketi ile performans noktasında ne gibi güncellemelerin sağlanacağı ise henüz bilinmiyor. Catalyst 9.7 ile kontrol merkezinde kullanıcı ara birimini güncelleyen AMD-ATi'nin Catalyst 9.8 sürücüsünde Windows 7 desteğini sürdürmesi ve Stream teknolojisi için geliştirilmiş destek sunulması bekleniyor.