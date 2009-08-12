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ATi Catalyst 9.8, 17 Ağustos'ta kullanıma sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,2b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.8, 17 Ağustos'ta kullanıma sunuluyor
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AMD-ATi kullanıcılar tarafından merakla beklenen 9.8 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Catalyst ekibinden Terry Makedon'un "CatalystMaker" uzantlı Twitter hesabındaki açıklamalara göre yeni Ağustos ayı için hazırlanan resmi sürücü güncellemesinin önümüzdeki Pazartesi günü yani 17 Ağustos'ta yayınlanacağını belirtti.

Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın giderildiği yeni sürücü paketi ile performans noktasında ne gibi güncellemelerin sağlanacağı ise henüz bilinmiyor. Catalyst 9.7 ile kontrol merkezinde kullanıcı ara birimini güncelleyen AMD-ATi'nin Catalyst 9.8 sürücüsünde Windows 7 desteğini sürdürmesi ve Stream teknolojisi için geliştirilmiş destek sunulması bekleniyor.


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dstk 10 yıl
Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti.
Hatasını bendede verdi. incelemelerim doğrultusunda hatanın Kinston HyperX DDR2-1066 belleklerimi biostan 800Mhz değilde 1066Mhz çalıştırmamdan kaynaklandığını gördüm. Asus M3A78-EM anakartımı Asus M3A78-T ile değiştirdim.
790GX çipsetli anakart modelinde belleklerimi istediğim gibi kullanabiliyorum mesela.
780G çipsetinden kaynaklanan bir uyumsuzluğu 790GX' te gidermişler anlaşılan. Sizde de bunun gibi donanım uyumsuzlukları bulunabilir...
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killnOd 10 yıl
Ozellikle Win 7 performansi uzerinde durduklarini dusunuyorum.Yani win 7 de bu surum sorunsuz ve performansli calisacakdir umarim.
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fenerista 10 yıl
bu hataya şükredin:
"Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti"
ben ekran kartımın kendi sürücüsünü yükleyince vistanın veya windows 7 nin açılış yerinden sonra bilgisayar tamamen kitleniyor ve siyah bi ekran geliyor :9 4770 aldım daha hiç oyun oynayamadım. 9.8 driverı ve windows 7 rtm deneyecem olmazsa iade etmek istiyorum
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lastingend 10 yıl
"Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti"
bu hata gerçekten çok can sıkıcı. umarım bu sorun giderilmiş olur.
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DraGonS 10 yıl
oyun moyun hikaye adam akıllı linux desteği verseler ölecekler sanki. Birde şu mobility radeon ları hiç tınlamıyorlar.
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abdulkadir.alan 10 yıl
Belliki ati ekran kartlarindan memnun olanlarda var, sinir bozucu hatalarla karsilasanlar da. Bende fx 5200 haric bugune kadar hep ati kartlarini tercih ettim. sunda sapphire hd4850 toxic modelini kullaniyorum ve neredeyse oynadigimm oyunlarin %50 sinde hep hatalarla karsilastim. ozellikle de nvidia physics destekli oyunlarda. sunu kabul etmek lazim ki nvidia kartlar ati kartlara gore cok daha sorunsuz calisiyorlar ve bircok oyun tarafinan destekleniyorlar. bence ati artik fiyat performans kartlari uretme mantigiyla, kalite ve buyuk sirket olabilme ozelliklerinden feragat etmeyi bi kenara birakmali...
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SnCrhn 10 yıl
hiç bir hatayla karşılaşmadım derken, basit bir şekilde düzelmeyen hataları kastediyorum
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SnCrhn 10 yıl
abi sürücü hata veriyor diye sürücü sorunludur şöyledir böyledir diye bir şey olmaz,olursa saçma olur.nod32 nin bi sürümünde msn hata veriyor, msn in de mi programlayıcılarına b.k atalım?ben de YILLARDIR ati kullanıyorum ancak hiç bir sürücü hatasıyla karşılaşmadım,hatta söylediğiniz hatayla da(kendini kapatma) karşılaştım ancak bir şekilde düzeldi(nasıl düzeldi hatırlamıyorum).ati genel bir hata içeren sürücüsünü derhal günceller adamlar aptal değil herhalde.....
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freshmind 10 yıl
HIS IceQ 4 TurboX Hd4850 ekran kartım var , bu güne kadar tek oyunda teklemedi.. Bundan öncede hep ati kullandım ama bu tarz hata ve problemler ile hiç karşılaşmadım... Zamanında fx5200 daha sonrasında 7300 LE kullanmışlığım var .. Nwidiadan ve reklamlarından illallah ettim dahada elimi sürmem nwdia kartlara.. Ati bana göre Küba'nın Che guevera'sı gibidir :)
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XenonMan58 10 yıl
ati ye geçecem dx11 ler çıksında...
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ayzer 10 yıl
aylık dergiler gibi atide sürücü paketini aylık kullanıma sunup duruyor...
ama hala kartların hakkını veren eli ayağı düzgün sürücü sürümünü yapamadı...ban banda ban ban
NOT : bende ati kullanıcısıyım...
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