ATi Catalyst 9.8, 17 Ağustos'ta kullanıma sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi kullanıcılar tarafından merakla beklenen 9.8 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Catalyst ekibinden Terry Makedon'un "CatalystMaker" uzantlı Twitter hesabındaki açıklamalara göre yeni Ağustos ayı için hazırlanan resmi sürücü güncellemesinin önümüzdeki Pazartesi günü yani 17 Ağustos'ta yayınlanacağını belirtti.
Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın giderildiği yeni sürücü paketi ile performans noktasında ne gibi güncellemelerin sağlanacağı ise henüz bilinmiyor. Catalyst 9.7 ile kontrol merkezinde kullanıcı ara birimini güncelleyen AMD-ATi'nin Catalyst 9.8 sürücüsünde Windows 7 desteğini sürdürmesi ve Stream teknolojisi için geliştirilmiş destek sunulması bekleniyor.
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Hatasını bendede verdi. incelemelerim doğrultusunda hatanın Kinston HyperX DDR2-1066 belleklerimi biostan 800Mhz değilde 1066Mhz çalıştırmamdan kaynaklandığını gördüm. Asus M3A78-EM anakartımı Asus M3A78-T ile değiştirdim.
790GX çipsetli anakart modelinde belleklerimi istediğim gibi kullanabiliyorum mesela.
780G çipsetinden kaynaklanan bir uyumsuzluğu 790GX' te gidermişler anlaşılan. Sizde de bunun gibi donanım uyumsuzlukları bulunabilir...
"Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti"
ben ekran kartımın kendi sürücüsünü yükleyince vistanın veya windows 7 nin açılış yerinden sonra bilgisayar tamamen kitleniyor ve siyah bi ekran geliyor :9 4770 aldım daha hiç oyun oynayamadım. 9.8 driverı ve windows 7 rtm deneyecem olmazsa iade etmek istiyorum
bu hata gerçekten çok can sıkıcı. umarım bu sorun giderilmiş olur.
ama hala kartların hakkını veren eli ayağı düzgün sürücü sürümünü yapamadı...ban banda ban ban
NOT : bende ati kullanıcısıyım...