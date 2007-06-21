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ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin fiyatları belli oluyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
30,6b
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70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin fiyatları belli oluyor
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AMD-ATi'nin hazırlıklarını tamamladığı ve kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenen yeni nesil DirectX 10 destekli giriş ve orta segment oyuncuları olacak Radoen HD 2400 ve 2600 serisi ekran kartlarının fiyatları da belli olmaya başlıyor. İşte gün yüzüne çıkan ilk fiyat bilgileri, - €149 - Jetway Radeon HD 2600XT 512 MB DDR3 PCI-e DVI - €99 - Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout - €89 - Jetway Radeon HD 2600PRO 512 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €69 - Jetway Radeon HD 2600PRO 256 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €59,95 - Jetway Radeon HD 2400XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout - €54,95 - Jetway Radeon HD 2400PRO 512 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €44,95 - Jetway Radeon HD 2400PRO 256 MB DDR2 PCI-e DVI TVout Not: Fiyatlar yurt dışı fiyatlarıdır ve üreticiler ile kutu içeriklerine göre değişkenlik te gösterebilir.
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Aresrw 12 yıl
2 demo ve 1 patchli dx10 oyunları 8800 gtxi bile zorlarken biraz daha beklemek lasım ...
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unixx 12 yıl
Bence bu işde bir iş var kartlar super olsaydı bu fiyatlara asla verılmezdi.Mutlaka bir şey vardır bence ara sürüm bunlar elinde cakılacagına mılete veryorlar:)99
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HyperActive 12 yıl
€99 - Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout


Bu fiyata tr'ye gelirse süper olur
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Guest-0924579C4 12 yıl
- €149 - Jetway Radeon HD 2600XT 512 MB DDR3 PCI-e DVI
- €99 - Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout


ama tabi yanlış hatırlamıyorsam bunlar 128 bitti dimi?
8800 ler düşer 250 dollara alırız olur biter
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MAX GAMER 12 yıl
beyler burası kavga yeri değil !!!!
burası bilgi paylaşımı yeri!!!!
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aktas 12 yıl
Neresi ucuz anlamış değilim 99 euro bir kere 200 küsür ytl yapar kdv dahil ve ülkemiz fiyatlarından düşünürsek 260 - 280 i bulur onun fiyatı. 149 euro ise yaklaşık 320 yapıyor kdv dahil tr de 450 yi falan bulur nerden baksan yarım milyar verilmez bu kartlara bu kadar para[>:]
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D-Assault 12 yıl
Sapphire'inkiler ne zaman çıkıyor?x1600 pro 'dan sonra x2600 pro yada xt iyi gider , tabi yine ısınma sorunu çıkmazsa
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combata 12 yıl
256 mb lık 2600 xt lerin türkiye satışı ne olur bilginiz varmı
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kjetlee 12 yıl
Evet Sonunda fiyatlar çıkmaya başladı. Fakat Jetway kartların görünümü pek hoşuma gitmedi doğrusu.

Helede Zalman fanlı DDR4 modelini gördükten sonra.

Jetway Radeon HD 2600XT 512 MB DDR4 PCI-e DVI TVout fiyatı 179€


Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout 99€

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FaTeeH 12 yıl
fiyatlar süper cidden umarım en azından x1950pro performansı gösterirler
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phobia 12 yıl
fiyatlar çok iyi, umarım burada da benzer bi fiyattan satılır
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OPTİMİST 12 yıl
GDDR 4 belleğe sahip 2600xt 180-200$ civarı olur sanırım
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hkacmaz 12 yıl
6 aydan buyana AMD-ATİ ile duyduğum en güzel haber.


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cengiz_vga 12 yıl
2600xt lerın fıyatları ıımıs.
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hooijdonk1120 12 yıl
512 lık 2600xt 149€ iken
256 2600xt 99€ bu durumda 256 lık çok daha cazip duruyor.X1950 pro kadar performans versin hemen alırım.
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murders 12 yıl
Pek fazla oyun delisi olmayanlar için ideal hem fiyatı uygun hem DirectX 10 daha ne oldun 8400 ile başlangıç platformunda yarışacak anlaşılan
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