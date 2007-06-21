ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin fiyatları belli oluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin hazırlıklarını tamamladığı ve kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenen yeni nesil DirectX 10 destekli giriş ve orta segment oyuncuları olacak Radoen HD 2400 ve 2600 serisi ekran kartlarının fiyatları da belli olmaya başlıyor. İşte gün yüzüne çıkan ilk fiyat bilgileri, - €149 - Jetway Radeon HD 2600XT 512 MB DDR3 PCI-e DVI - €99 - Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout - €89 - Jetway Radeon HD 2600PRO 512 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €69 - Jetway Radeon HD 2600PRO 256 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €59,95 - Jetway Radeon HD 2400XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout - €54,95 - Jetway Radeon HD 2400PRO 512 MB DDR2 PCI-e DVI TVout - €44,95 - Jetway Radeon HD 2400PRO 256 MB DDR2 PCI-e DVI TVout Not: Fiyatlar yurt dışı fiyatlarıdır ve üreticiler ile kutu içeriklerine göre değişkenlik te gösterebilir.
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Bu fiyata tr'ye gelirse süper olur
- €99 - Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout
ama tabi yanlış hatırlamıyorsam bunlar 128 bitti dimi?
8800 ler düşer 250 dollara alırız olur biter
burası bilgi paylaşımı yeri!!!!
Helede Zalman fanlı DDR4 modelini gördükten sonra.
Jetway Radeon HD 2600XT 512 MB DDR4 PCI-e DVI TVout fiyatı 179€
Jetway Radeon HD 2600XT 256 MB DDR3 PCI-e DVI TVout 99€
256 2600xt 99€ bu durumda 256 lık çok daha cazip duruyor.X1950 pro kadar performans versin hemen alırım.