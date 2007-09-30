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ATi Radeon HD 2600 serisinde yeni fiyat indirimleri yolda

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
17,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin yine gecikme ile geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği yeni nesil DirectX 10 destekli orta segment ekran kartı ailesi Radeon HD 2600 performans anlamında Nvidia'nın GeForce 8600 serisine umulan farkı atamayınca firma en hareketli segmentlerden biri olan orta seviye ürün grubunda pazar payını arttırabilmek için Radoen HD 2600 serisini Nvidia'nın GeForce 8600 serisine göre daha uygun fiyatlar ile pazara sundu. Tabi GeForce 8600GT'nin başarısı, GeForce 8600GTS'in ise yüksek fiyat etiketine rağmen kulvarında rakipsiz olması AMD-ATi'yi yeni modeller hazırlamaya itti. Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 2900 Pro modelini resmi olarak duyuran firma bu hafta içerisinde çok büyük bir ihtimalle Radeon HD 2900GT modelini de anons edecek. Tüm bu modellerin üzerinde Kasım ayı içerisinde 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 temelli Radoen HD 2950 Pro modeli de büyük bir ihtimalle gelecek. Yeni modeller ile birlikte firmanın ürün gamıda orta ve orta-üst segmente dönük olarak yeniden şekillenmiş olacak. Buna paralel olarak firmadan yeni fiyat indirimleri bekleniyordu ki firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, AMD-ATi'nin ekran kartı alanında en büyük partnerlerinden bazıları Kasım ayına doğru Radoen HD 2600 serisinin fiyatlarında hatırı sayılır bir indirim yapacağı ifade ediliyor. Radeon HD 2600 serisinin fiyatlarında ne kadar indirim yapılacağı bilinmiyor ama hem rakibinin yeni ve iddialı modeller duyurması hemde bazı modellerde fiyat indirimine hazırlanması Nvidia cephesinde de yeni indirim haberlerinin tetikçisi olabilir.
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Kalavun 12 yıl

2600xt 90/100 dolar gibi bir aralıkta satılsa cok guzel olur
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19 12 yıl
kartın fiatı düşecek diye bekleyince kendi kullandıgınız kartlarda düşecek neticede onuda ucuza satacaksınız farkeden bişe olmuyacak
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kumpil 12 yıl
rekabet çok hoş bişey ya
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gazilim 12 yıl
Amd-Ati'de bu aralar ürün yelpazesini artırma yönünde bayağı bir ilerleme var. Nvidia bu gelişmelere karşı kayıtsız kalacak mı yoksa fiyat indirimlerine gitmekle birlikte yeni modellerde çıkaracak mı? Bunları göreceğiz. Bu aralar oyun tutkunları için iyi haberler geliyor.
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TRQX 12 yıl
Beklenen son gerçekleşiyor, her kart hakettiği fiyata satılacak
(slogan oldu)
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ferman3118 12 yıl
iyi iyi şu hd2950pro x1950pro nun yeni varisi olacak heralde.
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reason666 12 yıl
8600GT lerin fiyatı epeyce düşmüşdurumda biostar v-ranger versiyonu 158YTL ye alınabiliyor.26600XT de durum ne olacak bakalım,göreceğiz
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