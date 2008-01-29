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ATi Radeon HD 3850'nin fiyatı 120 Avro altına düştü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,6b
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56
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin dahili olduğu segmentte önemli satış rakamlarına ulaşan ve elde ettiği başarı ile Nvidia'ya GeForce 8800GS modelini de hazırlatan Radeon HD 3850 modelinin fiyatı düşmeye başladı. Nvidia cephesinde GeForce 8800GS'nin Avrupa piyasalarına girmeye başlaması ile birlikte Radeon HD 3850'nin fiyatı da Avrupa'da 120 Avro altına kadar gerilemiş durumda. Güncel fiyat listelerine göre, ilk etapta Jetway ve Palit'in 256MB bellekli modellerinin fiyatları 120 Avro sevieyesine kadar gerilerken Jetway'in modeli 118 Avro, Palit'in modeli ise 122 Avro civarından satılmaya başlandı bile. Örneğin XFX'in en uygun fiyatlı 8800GS modeli Avrupa'da 140 Avro'luk fiyat seviyesinden başlıyor. Anlaşılan AMD-ATi rakibi Nvidia'yı indirim düellosuna davet etmeye çalışıyor ki bu konuda AMD-ATi'nin iki önemli avantajı var. Bunlar, 55nm üretim teknolojisinin getirdiği maliyet avantajı ve Nvidia'nın sadece 150.000 adet üretileceği söylenen limitli 8800GS kapasitesi. İlgili link; http://geizhals.at/eu/a294649.html
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*AMD_ATHLON* 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

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AMD-ATi'nin dahili olduğu segmentte önemli satış rakamlarına ulaşan ve elde ettiği başarı ile Nvidia'ya GeForce 8800GS modelini de hazırlatan Radeon HD 3850 modelinin fiyatı düşmeye başladı. Nvidia cephesinde GeForce 8800GS'nin Avrupa piyasalarına girmeye başlaması ile birlikte Radeon HD 3850'nin fiyatı da Avrupa'da 120 Avro altına kadar gerilemiş durumda. Güncel fiyat listelerine göre, ilk etapta Jetway ve Palit'in 256MB bellekli modellerinin fiyatları 120 Avro sevieyesine kadar gerilerken Jetway'in modeli 118 Avro, Palit'in modeli ise 122 Avro civarından satılmaya başlandı bile. Örneğin XFX'in en uygun fiyatlı 8800GS modeli Avrupa'da 140 Avro'luk fiyat seviyesinden başlıyor. Anlaşılan AMD-ATi rakibi Nvidia'yı indirim düellosuna davet etmeye çalışıyor ki bu konuda AMD-ATi'nin iki önemli avantajı var. Bunlar, 55nm üretim teknolojisinin getirdiği maliyet avantajı ve Nvidia'nın sadece 150.000 adet üretileceği söylenen limitli 8800GS kapasitesi.

İlgili link;
geizhals.at/...


tüm haberlere bakacak olursak bu yıl ati için çok iyi bi yıl geçecek gibi gözüküyor ati yeniden doğuyor biraz nostaljik gibi oldu

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HeLLgaTe 11 yıl
Acayip düşmüş.. 190 dolardan 120 avroya baya düşmüş..
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Deleted User 11 yıl
[Deleted by Admins]
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turkcu 11 yıl
indirim ülkemize şubat ayı sonuna kadar yansır mı ?
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Hiper-Nova 11 yıl
Daha çok düşer...
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enoman 11 yıl
2.elde 225ytl'ye satanlara kapak olsun.
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