ATi Radeon HD 3870 vs. GeForce 8800GT

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AMD-ATi'nin 15 Kasım'da resmi olarak lanse edilmesi beklenen 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 3800 serisinin tepe modeli olan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870'in hem tek kart hemde Crossfire modunda GeForce 8800GT ile karşılaştırıldığı test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bu arada hatırlatmak adına Radeon HD 3870'in 256-bit bellek veri yoluna, 320 adet paralel işlem birimine 775MHz gpu ve 2.4GHz'lik bellek saat hızlarına sahip olduğunu ve 512MB GDDR4 bellek ile geldiğini de hatırlatalım.