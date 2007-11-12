ATi Radeon HD 3870 vs. GeForce 8800GT

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin 15 Kasım'da resmi olarak lanse edilmesi beklenen 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 3800 serisinin tepe modeli olan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870'in hem tek kart hemde Crossfire modunda GeForce 8800GT ile karşılaştırıldığı test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bu arada hatırlatmak adına Radeon HD 3870'in 256-bit bellek veri yoluna, 320 adet paralel işlem birimine 775MHz gpu ve 2.4GHz'lik bellek saat hızlarına sahip olduğunu ve 512MB GDDR4 bellek ile geldiğini de hatırlatalım. Söz fazla uzatmadan test sonuçlarına bırakalım;
Testlerin devamı için; http://iax-tech.com/video/3870/38704.htm
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Yok efendim testler gerçek değilmiş yok bilmem neymiş. Nvidanın testleri gerçek oluyorda Ati'ye gelince yalan mı oluyor? Ayrıca Leadtek'in %35 fark için doğrudur diyen arkadaşlarım nerede.
F/P oranından bahsederken karşı çıkanlar da?
800*600 çözünürlükte mi oynayacak bu oyunu
ne oyunmuş ama ya
güzelim ekran kartları üstesinden gelemedi şunun
Biraz yanıltıcı olmuş. Bence 8800GT hala iyi gibi.
AMD hala Nvidia'ya yetişemiyor ama dual ve quad core GPU ve Fusion ile toparlayacak bence.
heyecanla izliyoruz o nedenle bişey alamıyoruz :))
"We found ATi HD3870 is actually has better picture process while Crysis benching.
Specially the light refraction from water, HD3870 is very smooth but 8800GT is not. "
550$+KDV ye Ultradan en az %50 daha iyi bir sisteme sahip olma şansımız olacak...
DAha öncede söylemiştim... 275$+Kdv tek bir HD3870XT icin bence de cok para ama 550$+KDV bu kartın iki tanesi icin çok uygun bir fiyat...
AYrıca tek kart olarak DX10 Crysis Benchmarkında 8800GT den %18 daha fazla skor almış...
Ayırca CF nin SLi ye göre ne kadar daha üstün bir teknoloji oldugu tekrar kanıtlanmış durumda...
8800GT 3.0GHz deki QX9650 ile 13837 Puan alırken 3.0GHZ deki QX6850 ile Sli modunda 18200 puan alabiliyor
HD3870 3.0GHz deki QX9650 ile 12590 Puan alırken yine 3.0GHZ deki QX9650 ile CF modunda 20383 Puan alabiliyor...
18200/13837 = 1,32
20383/12590 = 1,62
pardon ama %18 fazla skor nerde almıs ?