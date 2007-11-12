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ATi Radeon HD 3870 vs. GeForce 8800GT

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
37,2b
1
275
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin 15 Kasım'da resmi olarak lanse edilmesi beklenen 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 3800 serisinin tepe modeli olan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870'in hem tek kart hemde Crossfire modunda GeForce 8800GT ile karşılaştırıldığı test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bu arada hatırlatmak adına Radeon HD 3870'in 256-bit bellek veri yoluna, 320 adet paralel işlem birimine 775MHz gpu ve 2.4GHz'lik bellek saat hızlarına sahip olduğunu ve 512MB GDDR4 bellek ile geldiğini de hatırlatalım. Söz fazla uzatmadan test sonuçlarına bırakalım; Testlerin devamı için; http://iax-tech.com/video/3870/38704.htm
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bkadem 12 yıl
Daha bir hafta öncesine kadar 8800 Gt'ciler kartlarını imparator ilan ederken şimdi neredeler. Aynı şekilde Aticiler geçen hafta yokken şimdi neden birdenbire ortaya çıktılar.
Yok efendim testler gerçek değilmiş yok bilmem neymiş. Nvidanın testleri gerçek oluyorda Ati'ye gelince yalan mı oluyor? Ayrıca Leadtek'in %35 fark için doğrudur diyen arkadaşlarım nerede.
F/P oranından bahsederken karşı çıkanlar da?
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tokatli6061 12 yıl
resimlerden 8800 ile çekilenin bulut içinde olduğunu söylemek resim kalitesini kurtarıyo demek dahada büyük körlük. bulutun içinde çekildi diyelim resmin tüm alanında resim kalitesi düşük. şimdi aynı seviyeden resim çekilse mucize olup resim kalitesi üstteki ile aynımı olacak? o zaman oyunda bi sıkıntı var demekdir
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endülüs_faruki 12 yıl
bence tek kart baz alındığında 310 dolara hd3870 ,in 8800 gt,nin yanında şansı yok gibi ancak 250 dolar gibi bir fiyatla satılırsa 3870 iş yapar
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tokatli6061 12 yıl
test sonuçlarına bakılırsa yapılacak en iyi şey, crysis oynamak istiyen biri için, önümüzdeki aya kadar bekleyip bir adet phenom x2 işlemci alıp "yeni makina kuracaklara" bu işlemciye bi tane 790x anakart çekip iki tane hd 3870xt ile cf yapmak en iyisi olacaktır. cf ile kart coşmuş resmen, ayrıca sürücüler enson 2000 serisi için güncellenmişti yeni sürücülerle bu kart dahada iyi olacaktır. 55nm ile üretilen gpu o/c potansiyeli olarak 1ghz'yi görürse bu kart 8800gt bırakmaz f/p kralı olur gibime geliyo
leadtek firmasınada denecek söz bulamıyorum, forumlardaki dayanaksız iddalara dayanıp %35 yazmış anlaşılan
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ilgezer 12 yıl
şimdi vatandaş 6 ay crysis bekledi
800*600 çözünürlükte mi oynayacak bu oyunu

ne oyunmuş ama ya
güzelim ekran kartları üstesinden gelemedi şunun

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yimmasabi 12 yıl
İyi de neden NVIDIA'nın 8800GT SLI skorlari yok? Ati CF varsa Nvidia SLI'da olmalı.
Biraz yanıltıcı olmuş. Bence 8800GT hala iyi gibi.
AMD hala Nvidia'ya yetişemiyor ama dual ve quad core GPU ve Fusion ile toparlayacak bence.
heyecanla izliyoruz o nedenle bişey alamıyoruz :))

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fthkls 12 yıl
3870 sandığımdan daha çok yaklaşmış bence testler yetersiz bir kaç oyun testi daha lazım. Sitede atinin daha çok görüntü işlemi yaptığını vurgulamış resimlerde de bakıldığında ati daha kaliteli görünüyor gerçekten.
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apemen 12 yıl
ATI nin görüntü kalitesi daha iyi demiş yanlış anlamadıysam.

"We found ATi HD3870 is actually has better picture process while Crysis benching.
Specially the light refraction from water, HD3870 is very smooth but 8800GT is not. "
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BAŞKOMİSER_ 12 yıl
burdada resim kalitesinden bahsedilmiş acaba gerçekten nvidia fazla fps için hileyemi başvurdu forumdada tartışıldığı gibi, eğer bunlar gerçek ise ortalık karışacak demektir.amd dava açacaktır mutlaka. Bu arada resimlerdeki kalite farkıda çok bariz şekilde belli buda şüphe etmeme sebep oluyor ister istemez.
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Rampage 12 yıl
GT gerçekten çok iyi.
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Fettah34 12 yıl
Bu kart CF ile tüm dengeleri bozucak...

550$+KDV ye Ultradan en az %50 daha iyi bir sisteme sahip olma şansımız olacak...


DAha öncede söylemiştim... 275$+Kdv tek bir HD3870XT icin bence de cok para ama 550$+KDV bu kartın iki tanesi icin çok uygun bir fiyat...


AYrıca tek kart olarak DX10 Crysis Benchmarkında 8800GT den %18 daha fazla skor almış...


Ayırca CF nin SLi ye göre ne kadar daha üstün bir teknoloji oldugu tekrar kanıtlanmış durumda...

8800GT 3.0GHz deki QX9650 ile 13837 Puan alırken 3.0GHZ deki QX6850 ile Sli modunda 18200 puan alabiliyor
HD3870 3.0GHz deki QX9650 ile 12590 Puan alırken yine 3.0GHZ deki QX9650 ile CF modunda 20383 Puan alabiliyor...

18200/13837 = 1,32
20383/12590 = 1,62
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MiDNiGhTKiSs 12 yıl
Orjinalden alıntı: Fettah34

Bu kart CF ile tüm dengeleri bozucak...

550$+KDV ye Ultradan en az %50 daha iyi bir sisteme sahip olma şansımız olacak...


DAha öncede söylemiştim... 275$+Kdv tek bir HD3870XT icin bence de cok para ama 550$+KDV bu kartın iki tanesi icin çok uygun bir fiyat...


AYrıca tek kart olarak DX10 Crysis Benchmarkında 8800GT den %18 daha fazla skor almış...


Ayırca CF nin SLi ye göre ne kadar daha üstün bir teknoloji oldugu tekrar kanıtlanmış durumda...

8800GT 3.0GHz deki QX9650 ile 13837 Puan alırken 3.0GHZ deki QX6850 ile Sli modunda 18200 puan alabiliyor
HD3870 3.0GHz deki QX9650 ile 12590 Puan alırken yine 3.0GHZ deki QX9650 ile CF modunda 20383 Puan alabiliyor...

18200/13837 = 1,32
20383/12590 = 1,62




pardon ama %18 fazla skor nerde almıs ?
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