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ATi Radeon HD 4600 serisinin saat hızları belirdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4600 serisinin detayları netlik kazanmaya devam ediyor. HD 4650 ve HD 4670 olmak üzere iki modelden oluşacak Radeon HD 4600 serisinin tepe modeli HD 4670 olacak. 128-bit bellek veri yolunu destekleyecek olan HD 4670, GDDR3 bellek kullanacak. Elimize ulaşan resmi bir dökümana göre HD 4670'in grafik işlemcisi 750MHz'de, bellek hızı ise tercih edilen kapasiteye göre farklılık gösterecek. Zira 1GB'lık bellek ile gelecek HD 4670 modelinin bellek saat hızı 1746MHz, 512MB GDDR3 bellek ile gelecek modelin bellek çalışma frekansı ise 2000MHz olacak gibi görünüyor. Öte yandan serinin alt modeli olan HD 4650 modelinin grafik işlem birimi 600MHz'de bellekleri ise 1000MHz'de çalışacak. Bu arada HD 4670 modelinden farklı olarak 4650 modelinde GDDR3 yerine GDDR2 bellek kullanılacağını, bellek yongası olarak en azından ilk etapta Samsung çözümlerine yer verileceğini ve tabloya yansıyan RV730 Pro gpu'sunu kullanan iki farklı HD 4650 varyasyonu hazırlandığını iki model arasındaki farkı modellerden birinin destek verdiği HDMI ve DisplayPort desteğinin oluşturduğunu da ifade edelim. Hatırlatma: Radeon HD 4670'e 55nm RV730XT gpu'su, HD 4650'ye ise 55nm RV730 Pro gpu'su güç verecek.
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mamad 11 yıl
Eğer 9600gt'yle benzer bir başarım sunacaksa bu hd4670, 70-80$ civarı olmaz. Hayal görmeyelim!!!

Enaz 100$!!!
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Lucifer_Sam 11 yıl

Eğer 9600gt'yle benzer bir başarım sunacaksa bu hd4670, 70-80$ civarı olmaz. Hayal görmeyelim!!!

Enaz 100$!!!

belli olmaz...
hd4850'nin, kendinden 1,5 kat fazla fiyata satılan 9800gtx'i tokatlayışını unuttunuz sanırım.
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saidakkas 11 yıl
ve RV730XT 70W TDP, TV730PRO'nun ise 55W TDP ile gelmesi, ek güç besleme istememesi, PCIe Gen 1.1 spesifikasyonundaki 75W altında olması (PCIe Gen 2 = 150W) da cabası.
Deniyor ki 4670 120 USD'ye satılacak, beklerdim daha aşağı olsun ama nVidia'nın rakip diye çıkardığı 9500GT GDDR3 100 USD olduktan sonra... Olsun, yine de düşük güç tüketimi için değer, 250W psu sahipleri, mesela kimi HTPC tutkunu uATX kasa sahipleri ki bununla gelen power supply ı değiştirmeyen kişiler, bunu takıp 3850 den biraz daha iyi, AA AF problemsiz olarak kullanabilir, eğer o PSU Gen 1.1 beslemeye yetecek güçteyse. 9550GT ise belli değil ne zaman gelir. Bunlar da yine indirimle baya düşebilir aşağılara. Şu an 3850 GDDR3 512MB 100 USD altında rahat bulunabiliyor, ben o yüzden beklenti içindeyim.
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K-Ci 11 yıl
4670 in 3850 den performanslı olacağı söyleniyordu öyle olursa tadından yenmez
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Kumandan 11 yıl
Giriş seviyesin kartlarda HDMI ve DisplayPort görmek güzel.

Fx57 Exclusive
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pirasa 11 yıl
o hazırlanan rv730pro lara
ddr2 nedir yaw. ddr2 mi kaldı?
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