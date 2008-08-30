ATi Radeon HD 4600 serisinin saat hızları belirdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4600 serisinin detayları netlik kazanmaya devam ediyor. HD 4650 ve HD 4670 olmak üzere iki modelden oluşacak Radeon HD 4600 serisinin tepe modeli HD 4670 olacak. 128-bit bellek veri yolunu destekleyecek olan HD 4670, GDDR3 bellek kullanacak. Elimize ulaşan resmi bir dökümana göre HD 4670'in grafik işlemcisi 750MHz'de, bellek hızı ise tercih edilen kapasiteye göre farklılık gösterecek. Zira 1GB'lık bellek ile gelecek HD 4670 modelinin bellek saat hızı 1746MHz, 512MB GDDR3 bellek ile gelecek modelin bellek çalışma frekansı ise 2000MHz olacak gibi görünüyor. Öte yandan serinin alt modeli olan HD 4650 modelinin grafik işlem birimi 600MHz'de bellekleri ise 1000MHz'de çalışacak. Bu arada HD 4670 modelinden farklı olarak 4650 modelinde GDDR3 yerine GDDR2 bellek kullanılacağını, bellek yongası olarak en azından ilk etapta Samsung çözümlerine yer verileceğini ve tabloya yansıyan RV730 Pro gpu'sunu kullanan iki farklı HD 4650 varyasyonu hazırlandığını iki model arasındaki farkı modellerden birinin destek verdiği HDMI ve DisplayPort desteğinin oluşturduğunu da ifade edelim. Hatırlatma: Radeon HD 4670'e 55nm RV730XT gpu'su, HD 4650'ye ise 55nm RV730 Pro gpu'su güç verecek.
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Enaz 100$!!!
belli olmaz... hd4850'nin, kendinden 1,5 kat fazla fiyata satılan 9800gtx'i tokatlayışını unuttunuz sanırım.
Deniyor ki 4670 120 USD'ye satılacak, beklerdim daha aşağı olsun ama nVidia'nın rakip diye çıkardığı 9500GT GDDR3 100 USD olduktan sonra... Olsun, yine de düşük güç tüketimi için değer, 250W psu sahipleri, mesela kimi HTPC tutkunu uATX kasa sahipleri ki bununla gelen power supply ı değiştirmeyen kişiler, bunu takıp 3850 den biraz daha iyi, AA AF problemsiz olarak kullanabilir, eğer o PSU Gen 1.1 beslemeye yetecek güçteyse. 9550GT ise belli değil ne zaman gelir. Bunlar da yine indirimle baya düşebilir aşağılara. Şu an 3850 GDDR3 512MB 100 USD altında rahat bulunabiliyor, ben o yüzden beklenti içindeyim.
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