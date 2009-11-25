ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 100 Avro'nun altına geriledi

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XFX Radeon HD 4870

Zotac GeForce GT240 AMP! Edition incelememizde, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GeForce GT240 için fiyatı ayarlandığı takdirde ilgili segmentte rekabetçi olabileceğini, ancak Amerika satışı fiyatı daha performanslı olan ATi Radeon HD 4730'un Türkiye satış fiyatının üzerinde seyreden kartın, fiyat değişikliği olmadığı takdirde bir hayli zorlanacağını dile getirmiştik.

Nvidia cephesinde henüz ciddi herhangi bir fiyat değişikliği göze çarpmazken, AMD tarafında dikkat çekici bir gelişme daha yaşanarak Radeon HD 4870'in Avrupa'da 100 Avro'nun altında fiyatlarla satıldığı bildirildi. Bahsi geçen fiyat değişiklikleri AMD tarafından yapılan resmi bir indirim olmasa da özel tasarımlı PowerColor Radeon HD 4870 PCS'nin 96 Avro, yine özel tasarımlı XFX Radeon HD 4870'in ise 98 Avro seviyesinden satın alınabileceği bildiriliyor. ATi Radeon HD 4850'ye baktığımızda ise fiyatın 80 Avro'ya kadar düştüğünü söyleyebilmek mümkün.

Mevcut fiyatlandırma ile GeForce GT240'ın işi bir hayli zor görünüyor ancak kimi kaynaklar bu kart ile Nvidia'nın asıl hedefinin sistem üreticileri olduğu da söylenmiyor değil.