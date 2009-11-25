ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 100 Avro'nun altına geriledi

XFX Radeon HD 4870
Zotac GeForce GT240 AMP! Edition incelememizde, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GeForce GT240 için fiyatı ayarlandığı takdirde ilgili segmentte rekabetçi olabileceğini, ancak Amerika satışı fiyatı daha performanslı olan ATi Radeon HD 4730'un Türkiye satış fiyatının üzerinde seyreden kartın, fiyat değişikliği olmadığı takdirde bir hayli zorlanacağını dile getirmiştik.
Nvidia cephesinde henüz ciddi herhangi bir fiyat değişikliği göze çarpmazken, AMD tarafında dikkat çekici bir gelişme daha yaşanarak Radeon HD 4870'in Avrupa'da 100 Avro'nun altında fiyatlarla satıldığı bildirildi. Bahsi geçen fiyat değişiklikleri AMD tarafından yapılan resmi bir indirim olmasa da özel tasarımlı PowerColor Radeon HD 4870 PCS'nin 96 Avro, yine özel tasarımlı XFX Radeon HD 4870'in ise 98 Avro seviyesinden satın alınabileceği bildiriliyor. ATi Radeon HD 4850'ye baktığımızda ise fiyatın 80 Avro'ya kadar düştüğünü söyleyebilmek mümkün.
Mevcut fiyatlandırma ile GeForce GT240'ın işi bir hayli zor görünüyor ancak kimi kaynaklar bu kart ile Nvidia'nın asıl hedefinin sistem üreticileri olduğu da söylenmiyor değil.
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Bunun dışında,
@Speed_Passion
oha ya 2-3 ay oldu ben alalı heralde 300 tl idi o zaman 100 tl düşmüş çok fazla değer kaybediyor ya yazık valla, demiş.
@sadtneverdie ise
yurtdışı fiyatı 96 avro, demiş.
Dostum, arkadaşımız 100.-TL'ye düştü değil, 100.-TL düştü yazmış. Yani kartın fiyatı 100.-TL kadar düşmüş. Biraz dikkat acele yorum yazmayalım.
zaten nvidianın dx 11 i de yok bu kart direk gtx275 le eş sanırım ve ondan yarı yarıya ucuz daha ne olsun be baba
ama tabi hd5770 performans acısından pek farkıyok tek artı dx11 ve hd5770
320tl cıvarında olduğunu düşünürsek
dx11 takılmıcaklar kesinlikle yeni sistem toplucaklara gözden gecirmeli :)
+1
amn neymiş bu fizik, hikaye kullanıyorum zotac gtx 260 c216.ı batman de yerlerde sürünüyor kart yazılımsal olarak kapatılıp ati nin kullanımına izin verilmeyen efektler fizik oluyo masal. kullanmasam yutucam hani, elimde gtx 260 ta var 4870 te bilmeyen yutarda ben değil. 4870 kartımın verdiği berrak ve canlı görüntü yüksek kalite film oynatma kalitesi on tane fizik eder