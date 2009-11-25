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ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 100 Avro'nun altına geriledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 100 Avro'nun altına geriledi
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XFX Radeon HD 4870

Zotac GeForce GT240 AMP! Edition incelememizde, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GeForce GT240 için fiyatı ayarlandığı takdirde ilgili segmentte rekabetçi olabileceğini, ancak Amerika satışı fiyatı daha performanslı olan ATi Radeon HD 4730'un Türkiye satış fiyatının üzerinde seyreden kartın, fiyat değişikliği olmadığı takdirde bir hayli zorlanacağını dile getirmiştik.

Nvidia cephesinde henüz ciddi herhangi bir fiyat değişikliği göze çarpmazken, AMD tarafında dikkat çekici bir gelişme daha yaşanarak Radeon HD 4870'in Avrupa'da 100 Avro'nun altında fiyatlarla satıldığı bildirildi. Bahsi geçen fiyat değişiklikleri AMD tarafından yapılan resmi bir indirim olmasa da özel tasarımlı PowerColor Radeon HD 4870 PCS'nin 96 Avro, yine özel tasarımlı XFX Radeon HD 4870'in ise 98 Avro seviyesinden satın alınabileceği bildiriliyor. ATi Radeon HD 4850'ye baktığımızda ise fiyatın 80 Avro'ya kadar düştüğünü söyleyebilmek mümkün.

Mevcut fiyatlandırma ile GeForce GT240'ın işi bir hayli zor görünüyor ancak kimi kaynaklar bu kart ile Nvidia'nın asıl hedefinin sistem üreticileri olduğu da söylenmiyor değil.


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OlcaytoHun 10 yıl
Hımm, haberde belirtilen olay mükemmel birşey olmuş. Şu işe bak, kim derdi ki geçen yazın fiyat-performans kralının neredeyse fiyat kralına dönüşeceğini. Bu kart için bu fiyat müthiş olmuş.
Bunun dışında,
@Speed_Passion
oha ya 2-3 ay oldu ben alalı heralde 300 tl idi o zaman 100 tl düşmüş çok fazla değer kaybediyor ya yazık valla, demiş.
@sadtneverdie ise
yurtdışı fiyatı 96 avro, demiş.
Dostum, arkadaşımız 100.-TL'ye düştü değil, 100.-TL düştü yazmış. Yani kartın fiyatı 100.-TL kadar düşmüş. Biraz dikkat acele yorum yazmayalım.
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CoreXXX 10 yıl
süper fiyat valla,dx 11 oturana kadar bu kart çok iyi bir seçenek fiyatına göre,tr de 120 dolar+kdv felan olur bu avroya göre sanırım ama stokların yenilenmesi lazımki bu indirim yansısın bize.
zaten nvidianın dx 11 i de yok bu kart direk gtx275 le eş sanırım ve ondan yarı yarıya ucuz daha ne olsun be baba
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sertacaygun 10 yıl
Almak için tam zamanı. Sabreden derviş misali... Teknolojik ürünler ilk çıktığında alınmıyor işte.
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huseyincarnege 10 yıl
bence 250tl gibi fir fiyatla türkiyede olursa cok mantıklı bir kart olcak
ama tabi hd5770 performans acısından pek farkıyok tek artı dx11 ve hd5770
320tl cıvarında olduğunu düşünürsek
dx11 takılmıcaklar kesinlikle yeni sistem toplucaklara gözden gecirmeli :)
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IgorStravinsky 10 yıl
nVidia 5xxx serisinde indirime gitmedi, bunda da gideceğini sanmıyorum.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Şu durumda bi 4870 daha alıp cf yapmak en mantıklı çözüm benim ve benim gibiler için dx11'i sallayıp hd6xxx serisine kadar 4870 cf ile devam edecem...
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cenkyyy 10 yıl

BiLgiSeaRcheR

Şu durumda bi 4870 daha alıp cf yapmak en mantıklı çözüm benim ve benim gibiler için dx11'i sallayıp hd6xxx serisine kadar 4870 cf ile devam edecem...

+1
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Batuist 10 yıl
o fiyat değişiklikleri Türkiyeyi hiç ilgilendirmiyor.. Bizdeki firmalar indirim sözcüğünün anlamını bilmiyorlar..
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secondpress 10 yıl
speed avro diyor tl değil. Türkiye fiyatı hala 140-160 dolar civarında..
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Mertcan. 10 yıl
ATI'ın ürettiği en kaliteli kartlardan birisi bence dönemine göre daha iyileri çıksa da.Hala alınabilir ve yeni sistem alacaklara hala da öneriyorum.
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Speed_Passion 10 yıl
oha ya 2-3 ay oldu ben alalı heralde 300 tl idi o zaman 100 tl düşmüş çok fazla değer kaybediyor ya yazık valla
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kazık fiyat dx11 desteği yok arkadaş :D 5 serisi çıkmısken 4 serisi almak akıl kari değil
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Source 10 yıl
5770'i ucuzlatmalı ATI
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Trecc11 10 yıl
hala alınabilirliği yüksek bi kart..
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yenilik78 10 yıl
IhtiyarDelikanli

kazık fiyat dx11 desteği yok arkadaş :D 5 serisi çıkmısken 4 serisi almak akıl kari değil

amn neymiş bu fizik, hikaye kullanıyorum zotac gtx 260 c216.ı batman de yerlerde sürünüyor kart yazılımsal olarak kapatılıp ati nin kullanımına izin verilmeyen efektler fizik oluyo masal. kullanmasam yutucam hani, elimde gtx 260 ta var 4870 te bilmeyen yutarda ben değil. 4870 kartımın verdiği berrak ve canlı görüntü yüksek kalite film oynatma kalitesi on tane fizik eder
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sendomi 10 yıl
yerim physx'i bu fiyata 4870 alacaksın physx'i ne yapacaksın
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cenkyyy 10 yıl
ahahahahahahahaha ne güldüm dün bir arkadaş 4870 fiyat indirimine girmiş diye bi konu vardı geçen seneden onu hortlatmıştı bugünde bu :D tesadüfe bak
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Opeth 10 yıl
vay bunu alıp cf yapmak lazım :P
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