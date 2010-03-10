ATi Radeon HD 5830 için fiyat indirimi düşünülmüyor

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ATi Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5830 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu kapatmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5830, sahip olduğu fiyat etiketiyle en azından şu an için fiyat/performans beklentilerini karşılamaktan uzak zira bilindiği üzere performans olarak ATi Radeon HD 5770'e yakın olan kart, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın bir çizgide yer alıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ATi Radeon HD 5830, 1120x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yoluna rağmen özellikle ROP limitlemesinden dolayı performans olarak bağlı bulunduğu serinin diğer üyelerine yaklaşımıyor. AMD cephesinden gelen bilgilere göre Radeon HD 5830 için şu aşamada planlanan herhangi bir fiyat indirim hazırlığı bulunmuyor.

Üreticilerden gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5800 serisinin gördüğü talep güçlü, güçlü olduğu için de ürün fiyatlandırmasında en azından Nvidia'nın DX11 çözümleri gelene kadar indirim olması beklenmiyor.