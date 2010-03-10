ATi Radeon HD 5830 için fiyat indirimi düşünülmüyor

ATi Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5830 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu kapatmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5830, sahip olduğu fiyat etiketiyle en azından şu an için fiyat/performans beklentilerini karşılamaktan uzak zira bilindiği üzere performans olarak ATi Radeon HD 5770'e yakın olan kart, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın bir çizgide yer alıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ATi Radeon HD 5830, 1120x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yoluna rağmen özellikle ROP limitlemesinden dolayı performans olarak bağlı bulunduğu serinin diğer üyelerine yaklaşımıyor. AMD cephesinden gelen bilgilere göre Radeon HD 5830 için şu aşamada planlanan herhangi bir fiyat indirim hazırlığı bulunmuyor.
Üreticilerden gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5800 serisinin gördüğü talep güçlü, güçlü olduğu için de ürün fiyatlandırmasında en azından Nvidia'nın DX11 çözümleri gelene kadar indirim olması beklenmiyor.
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@mageji
"SAPPHIRE HD5830, ödüllü HD5800 serisinin tüm özelliklerini ve üstün performansını uygun fiyatla oyun tutkunlarının beğenisine sunuyor…"
Bu cümle hakkında dediğin şeyde kesinlikle haklısın hocam,kartı pek incelememiş olan birisi "oo hacı 5850 gibiymiş"deyip alacak,sonrası ise hüsran olacak.
Zaten cümledeki tezatlığa bak 5800 serisinin tüm özelliklerini ve üstün performansını sunuyor,bence 58xx serisinin eyefinity falan özelliği hariç tekrar söylüyorum,yüz karası.
hb derdim değil benim derdim , varsaylım 250$ olsa 450 milyon edicek zaten bu fiyata alıcakmısın yani beklediğin 450 milyon olmasımı? performans olarak 5770 gibi bişi olan , fiyat olarakda 5850 yakın olan hatta güc tüketimleri 5850 yi gecen bi kart olduğunun farkındasın umarım
Yalnız işin kötü tarafı Ferminin piyasaya çıkmasıyla ATI'nin GPUlarda büyük indirim yapacağını düşünmek.
Hala böyle umutlar taşıyan arkadaşlar var biliyorum ama nvidianın GPUları piyasaya süreceği
fiyatları az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. ATI'nin bu yüzden dişe dokunur bir indirim yapacağını
sanmıyorum.
Zaten Nvidia Piyasaya sürebileceği en düşük fiyatı seçecektir; fakat Ferminin maliyeti
ortada zararına da satacak hali yok ya
Bu yıl ekran kartında fiyattan yana pek bir rekabet göremeyeceğiz şimdiden anlamak lazım.
Edit: statistik anlasın diye düzeltme yapıldı.
kötü tarafımı ?
herkes için asıl iyi tarafı bu (senin gibi fanboylar hariç )
bu yazının "Maalesef Nvidia gtx260 fiyatlarını indirebilir" yorumundan hiç farkı yok
5830 kim ne derse desin balon bir karttır(bu fiyatı yüzünden balonuda söndü )...şahsen o karta 400tl verene kadar 130tl daha eklerim 5850 alırım sonuçta karlı çıkanda ben olurum...
ilki 5850 olacaktı sanırım