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ATi Radeon HD 5830 için fiyat indirimi düşünülmüyor

ATi Radeon HD 5830 performansıyla HD 5700 serisine, fiyatıyla ise HD 5800 serisine daha yakın. Peki bu modelde indirim olacak mı, işte yanıtı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
1
79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 için fiyat indirimi düşünülmüyor
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ATi Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5830 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu kapatmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5830, sahip olduğu fiyat etiketiyle en azından şu an için fiyat/performans beklentilerini karşılamaktan uzak zira bilindiği üzere performans olarak ATi Radeon HD 5770'e yakın olan kart, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın bir çizgide yer alıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ATi Radeon HD 5830, 1120x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yoluna rağmen özellikle ROP limitlemesinden dolayı performans olarak bağlı bulunduğu serinin diğer üyelerine yaklaşımıyor. AMD cephesinden gelen bilgilere göre Radeon HD 5830 için şu aşamada planlanan herhangi bir fiyat indirim hazırlığı bulunmuyor.

Üreticilerden gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5800 serisinin gördüğü talep güçlü, güçlü olduğu için de ürün fiyatlandırmasında en azından Nvidia'nın DX11 çözümleri gelene kadar indirim olması beklenmiyor.


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Tolgá 9 yıl
ben 5830 dan 4830 gibi bir etki yapmasını beklerdim ama olmadı fiyatın yüksek olması atinin zararına
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lvlono 9 yıl
Daha önce de defalarca yazmışımdır. Bu kartın değeri 400 Lirayı kuruş geçmez gözümde... (Bilindiği gibi fabrikasyon bir kusuru var, defolu)
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ibonline 9 yıl
5830 tam bir hayal kırıklığı o parayla 5850 alırım 5850 nin oc ile 5870 yi yakaladığını şahit olduk bu iee 5850 nin yanından gecemiyor.
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stradosphere 9 yıl
Ati 58xx ailesinin yüz karası olan bu kartı birde fiyat indirimi düşünmüyoruz derlerse,o zaman 5850 alacak arkadaşların işi daha zor,bu kart resmen önüne engel koydu olayın.
@mageji
"SAPPHIRE HD5830, ödüllü HD5800 serisinin tüm özelliklerini ve üstün performansını uygun fiyatla oyun tutkunlarının beğenisine sunuyor…"
Bu cümle hakkında dediğin şeyde kesinlikle haklısın hocam,kartı pek incelememiş olan birisi "oo hacı 5850 gibiymiş"deyip alacak,sonrası ise hüsran olacak.
Zaten cümledeki tezatlığa bak 5800 serisinin tüm özelliklerini ve üstün performansını sunuyor,bence 58xx serisinin eyefinity falan özelliği hariç tekrar söylüyorum,yüz karası.
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CoreXXX 9 yıl
özel tasarım ve hepsiburada gibi kazıkcı bir sitede satılıyor.onunla kıyaslamayın. yakında 250 dolara her yerde dolu olur merak etmeyin
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scutaro 9 yıl
AMD HD 5830 RV870 yongasının kırpılmış hali olduğundan fiyat indirimi düşünemez transistör sayısı yine 2.1m HD 5850 varken anlamsız bir model. HD 5770'den daha iyi bir kart olmasın rağmen fiyatı HD 5770 seviyesinde olsaydı alınabilirdi. Zaten HD 5770 o fiyatı haketmiyor daha ucuz olmalı çünkü üretim maliyeti çok düşük AMD 40nm ile gpu'su 170mm2 zar alanı olan 128bit'lik bu kartdan alanlar sayesinde inanılmaz kar ediyor.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
HB pc parçalarını devamlı en pahalı satan firmalardan biri ama yine de bu kart 4830 gibi olamaz. En azından uzun bir süre.
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cavador 9 yıl

CoreXXX

özel tasarım ve hepsiburada gibi kazıkcı bir sitede satılıyor.onunla kıyaslamayın. yakında 250 dolara her yerde dolu olur merak etmeyin



hb derdim değil benim derdim , varsaylım 250$ olsa 450 milyon edicek zaten bu fiyata alıcakmısın yani beklediğin 450 milyon olmasımı? performans olarak 5770 gibi bişi olan , fiyat olarakda 5850 yakın olan hatta güc tüketimleri 5850 yi gecen bi kart olduğunun farkındasın umarım
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UzmaN345 9 yıl
1 milyar transustör boşa gidiyor rop ünütesi yuzunden D kartın pahalı olmasının sebebi bu işte fiyat dusermi bence aynı kalır
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yelkowan 9 yıl
Fiyatının yüksek olacağı zaten belliydi.
Yalnız işin kötü tarafı Ferminin piyasaya çıkmasıyla ATI'nin GPUlarda büyük indirim yapacağını düşünmek.

Hala böyle umutlar taşıyan arkadaşlar var biliyorum ama nvidianın GPUları piyasaya süreceği
fiyatları az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. ATI'nin bu yüzden dişe dokunur bir indirim yapacağını
sanmıyorum.
Zaten Nvidia Piyasaya sürebileceği en düşük fiyatı seçecektir; fakat Ferminin maliyeti
ortada zararına da satacak hali yok ya

Bu yıl ekran kartında fiyattan yana pek bir rekabet göremeyeceğiz şimdiden anlamak lazım.

Edit: statistik anlasın diye düzeltme yapıldı.
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Statistik 9 yıl

yelkowan
Yalnız işin kötü tarafı Ferminin piyasaya çıkmasıyla ATI'nin GPUlarda büyük indirim yapacağını düşünmek.


kötü tarafımı ?



herkes için asıl iyi tarafı bu (senin gibi fanboylar hariç
)


bu yazının "Maalesef Nvidia gtx260 fiyatlarını indirebilir" yorumundan hiç farkı yok



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fahdlan 9 yıl
hepimiz biliyoruz, kuru kalabalık etmenin manası yok , nvidia kartları çıkarmadan ati indirime gitmez ... çünkü kendiside uzuuun seneler bunun acısını çekti .. hadi iyi forumlar ...
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Elegant Man 9 yıl
beklenen bir durumdu zaten.indirim için nvidia 470gt'lerin piyasa düşmesi lazım.
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genelkurmay89 9 yıl
ati bu ne yaman çelişkidir böyle performans olarak 5770 e yakın ama ne hikmetse fiyatıda 5850 e yakın....

5830 kim ne derse desin balon bir karttır(bu fiyatı yüzünden balonuda söndü
)...şahsen o karta 400tl verene kadar 130tl daha eklerim 5850 alırım sonuçta karlı çıkanda ben olurum...
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mobylette 9 yıl
ATi Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5830 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu kapatmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5830

ilki 5850 olacaktı sanırım
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