ATi Radeon HD 5850 ve 5870 1600x paralel işlem birimiyle geliyor?

AMD-ATi'nin önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için detaylar netleşmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir konuşulmasına rağmen henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklanmayan Radeon HD 5000 serisi için merak edilen sorulara yanıtlar gelmeye başlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacakları ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacakları ilk günden bu yana bilinmekte olan yeni nesil ekran kartları için, son kullanıcıların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi olan paralel işlemci saysı için yeni bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı.
DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modelleri olacak Radeon HD 5850 ve 5870 (ve belki daha sonra 5890) için paralel işlemci sayısının, uzunca bir süredir konuşulduğu gibi 1600x olacağı belirtiliyor. RV770 GPU'suna kıyasla paralel işlemci biriminde iki kat artış yapan AMD-ATi cephesinde, GPU'ların işlem gücünde de iki kat artış elde edildiği ve ilk jenerasyonda TeraScale motoru ile 1 TeraFLOP ve üstü değerlere ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin, Radeon HD 5000 serisinde ise TeraScale 2 motorunu kullanmaya başladığı ve işlem gücünün 2 TeraFLOP'u göreceği açıklandı.
Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, RV670 GPU'sundan RV770 GPU'suna geçiş aşamasında da paralel işlemci sayısında ciddi bir artışa giderek 320'den 800'e çıkarmıştı. Radeon HD 5000 serisi ile bir kez daha ciddi bir artışa hazırlanan firmanın yeni modellerinde, bir önceki jenerasyona kıyasla %60'a varan performans artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Öte yandan kimi kaynaklarca Radeon HD 4870 X2'den de hızlı olacağı söylenen Radeon HD 5870 modelinin, hem fiyatlandırma hem de konumlandırma açısından Nvidia'nın GeForce GTX 285 modelini hedef alacağı de gelen haberler arasında yer alıyor.
Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin 1600x paralel işlem birimiyle gelmesi durumunda çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinde ise 3200x paralel işlemci olacağını kestirmek güç değil. Kasım ayı gibi satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 X2 ile AMD-ATi, Nvidia'nın GT300 çözümlerine karşı pozisyonunu korumayı hedefliyor. Öte yandan AMD-ATi'nin Juniper kod adını taşıyan ve kimi kaynaklarca Radeon HD 5600 serisi olarak isimlendirileceği belirtilen modellerde ise 800x paralel işlem birimi kullanacağı ve esasında bu modellerin DirectX 11 güncellemsi yapılmış RV770 GPU'sundan güç alacakları söyleniyor.
http://www.semiaccurate.com/2009/09/03/and-cypress-shader-count/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haklı olabilirsin aslında. Benim beklentilerimin arasında zor da olsa ilk incelemelerden birinin dh a ait olması ve nda kalktıgı gibi yayınlanması seklinde ama tabi gerceklesir mi bilmem
Çıksada görsek şu kartları artık. Her defasında aynı gizemli şeyleri yaşıyoruz.
bu verdiğiniz bilgiler AMD&ATI tarafından açıklanan bilgilermi? yoksa bir sitede yapılan şahsi tahminleremi dayanıyor..?
Eğer şahsi tahmine dayalı bir içerik ise bu tip konuların açılmasına anlam veremiyorum heleki haber editörü tarafından açılmasına hiç anlam veremiyorum..
Bence bu tip konuları forum üyeleri açmalı, site editörleri somutlaşmış elle tutulabilir haberleri bu sayfalara taşımalı diye düşünüyorum..
katılıyorum,ve
Yapay zeka once gelır grafıklerden, fizikden,
Hangiz durmadan Crysis oynuyor?
Hangimiz durmadan WC3 vb. oynamıyor?
Bu fizik onemsiz degil, ikinci oncelıgı grafıkle paylaşıyor demek.
bu gidişlede, teknolojinin yeniliklerini takipte zorlanacağız belki
Hocam haklısında son zamanlarda çok şey değişti. Çok eskiden bu yana Mb muhabbetidir gidiyor. Tam herkes Bit değeri de önemli diye söylemeye başladı, şimdi durum tekrar değişti; GDDR5 belleklerle yerine göre bit değerinin önemi de azaldı. Ayrıca GTA IV; PC kullanıcılarına ekran kartlarının Megabyte'ına göre kota koyuyor. Şimdi herkesin kafası iyice bulandı; umarım zamanla herkes doğru şeyleri düşünecektir.
Ben Ati'den 2000x paralel işlem birimi bekliyorum(Süpriz olarak). Bakalım gelişmeler nasıl olacak, merakla bekliyoruz :)
Gta 4'de aşırı veri mevcut. Ayrıca teknoloji ilerliyor, tabiki ekran kartları 256-512 mb seviyesinde kalmayacaktı.
Üst sınıf kartlar zaten her zaman dönemin en üst düzey bellek miktarına sahip oldular.
1-2 Gb bellekli kartlar var mesela üst düzey modellerde, alt düzeydede mevcut tabi, ancak gereksiz.
Bit değeri aslında hiç bir zaman doğrudan önemli olmadı, dolaylı yoldan oldu. Bellek bant genişliği önemlidir her zaman için. Gddr 5'te, aynı saat hızında normal Ddr'lara göre 2 katı bant genişliği sunabiliyor. Zaten gerisi önemli değil.
neden microsoftun dx kotası oyun firmalarının ekrankartı firmalarıyla olan ilişkisinden kaynaklanıyor. amac düdüklemek hala 10 insandan 7 si ekrankartım 1 gb diyor markası modeli önemlidegil asılamıslar bikere 1 gb olunca süper oluyor.
nvidia-amd ati-intel
hepsinin amacı bizi düdüklemek
aklım aşmıyor 4 adet 4890 ve 4adet gtx285 ile oynancak bi oyun dünya üzerinede mevcutmu acaba? kaldiki bunların 1 tanesi bile mevcut full hd tv ve lcd de bile full grafik acabiliyorlar oyunları daha ne cıkartıyor bunlar ben anlamadım.
kaedeslerim nezaman konsollar büyür ps4-5 xbox2 falan cıkar ozaman görüntüler güzellesir. kaldıkı günüzdeki oyunların yarısında daha aa bile aktif degil
olay optimizasyon olayı.