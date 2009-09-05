ATi Radeon HD 5850 ve 5870 1600x paralel işlem birimiyle geliyor?

AMD-ATi'nin önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için detaylar netleşmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir konuşulmasına rağmen henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklanmayan Radeon HD 5000 serisi için merak edilen sorulara yanıtlar gelmeye başlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacakları ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacakları ilk günden bu yana bilinmekte olan yeni nesil ekran kartları için, son kullanıcıların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi olan paralel işlemci saysı için yeni bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı.

DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modelleri olacak Radeon HD 5850 ve 5870 (ve belki daha sonra 5890) için paralel işlemci sayısının, uzunca bir süredir konuşulduğu gibi 1600x olacağı belirtiliyor. RV770 GPU'suna kıyasla paralel işlemci biriminde iki kat artış yapan AMD-ATi cephesinde, GPU'ların işlem gücünde de iki kat artış elde edildiği ve ilk jenerasyonda TeraScale motoru ile 1 TeraFLOP ve üstü değerlere ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin, Radeon HD 5000 serisinde ise TeraScale 2 motorunu kullanmaya başladığı ve işlem gücünün 2 TeraFLOP'u göreceği açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, RV670 GPU'sundan RV770 GPU'suna geçiş aşamasında da paralel işlemci sayısında ciddi bir artışa giderek 320'den 800'e çıkarmıştı. Radeon HD 5000 serisi ile bir kez daha ciddi bir artışa hazırlanan firmanın yeni modellerinde, bir önceki jenerasyona kıyasla %60'a varan performans artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Öte yandan kimi kaynaklarca Radeon HD 4870 X2'den de hızlı olacağı söylenen Radeon HD 5870 modelinin, hem fiyatlandırma hem de konumlandırma açısından Nvidia'nın GeForce GTX 285 modelini hedef alacağı de gelen haberler arasında yer alıyor.

Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin 1600x paralel işlem birimiyle gelmesi durumunda çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinde ise 3200x paralel işlemci olacağını kestirmek güç değil. Kasım ayı gibi satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 X2 ile AMD-ATi, Nvidia'nın GT300 çözümlerine karşı pozisyonunu korumayı hedefliyor. Öte yandan AMD-ATi'nin Juniper kod adını taşıyan ve kimi kaynaklarca Radeon HD 5600 serisi olarak isimlendirileceği belirtilen modellerde ise 800x paralel işlem birimi kullanacağı ve esasında bu modellerin DirectX 11 güncellemsi yapılmış RV770 GPU'sundan güç alacakları söyleniyor.

http://www.semiaccurate.com/2009/09/03/and-cypress-shader-count/