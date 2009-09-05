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ATi Radeon HD 5850 ve 5870 1600x paralel işlem birimiyle geliyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için detaylar netleşmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir konuşulmasına rağmen henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklanmayan Radeon HD 5000 serisi için merak edilen sorulara yanıtlar gelmeye başlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacakları ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacakları ilk günden bu yana bilinmekte olan yeni nesil ekran kartları için, son kullanıcıların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi olan paralel işlemci saysı için yeni bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı.

DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modelleri olacak Radeon HD 5850 ve 5870 (ve belki daha sonra 5890) için paralel işlemci sayısının, uzunca bir süredir konuşulduğu gibi 1600x olacağı belirtiliyor. RV770 GPU'suna kıyasla paralel işlemci biriminde iki kat artış yapan AMD-ATi cephesinde, GPU'ların işlem gücünde de iki kat artış elde edildiği ve ilk jenerasyonda TeraScale motoru ile 1 TeraFLOP ve üstü değerlere ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin, Radeon HD 5000 serisinde ise TeraScale 2 motorunu kullanmaya başladığı ve işlem gücünün 2 TeraFLOP'u göreceği açıklandı.

ATi Radeon HD 5850 ve 5870 1600x paralel işlem birimiyle geliyor?
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Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, RV670 GPU'sundan RV770 GPU'suna geçiş aşamasında da paralel işlemci sayısında ciddi bir artışa giderek 320'den 800'e çıkarmıştı. Radeon HD 5000 serisi ile bir kez daha ciddi bir artışa hazırlanan firmanın yeni modellerinde, bir önceki jenerasyona kıyasla %60'a varan performans artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Öte yandan kimi kaynaklarca Radeon HD 4870 X2'den de hızlı olacağı söylenen Radeon HD 5870 modelinin, hem fiyatlandırma hem de konumlandırma açısından Nvidia'nın GeForce GTX 285 modelini hedef alacağı de gelen haberler arasında yer alıyor.

Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin 1600x paralel işlem birimiyle gelmesi durumunda çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinde ise 3200x paralel işlemci olacağını kestirmek güç değil. Kasım ayı gibi satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 X2 ile AMD-ATi, Nvidia'nın GT300 çözümlerine karşı pozisyonunu korumayı hedefliyor. Öte yandan AMD-ATi'nin Juniper kod adını taşıyan ve kimi kaynaklarca Radeon HD 5600 serisi olarak isimlendirileceği belirtilen modellerde ise 800x paralel işlem birimi kullanacağı ve esasında bu modellerin DirectX 11 güncellemsi yapılmış RV770 GPU'sundan güç alacakları söyleniyor.


http://www.semiaccurate.com/2009/09/03/and-cypress-shader-count/ Yorum Yaz
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St Batuhan 10 yıl
@Evet, İsyan
Haklı olabilirsin aslında. Benim beklentilerimin arasında zor da olsa ilk incelemelerden birinin dh a ait olması ve nda kalktıgı gibi yayınlanması seklinde ama tabi gerceklesir mi bilmem
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kjetlee 10 yıl
Finale yaklaştık.
Çıksada görsek şu kartları artık. Her defasında aynı gizemli şeyleri yaşıyoruz.
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TURK-ŞAD 10 yıl
@fx57

bu verdiğiniz bilgiler AMD&ATI tarafından açıklanan bilgilermi? yoksa bir sitede yapılan şahsi tahminleremi dayanıyor..?

Eğer şahsi tahmine dayalı bir içerik ise bu tip konuların açılmasına anlam veremiyorum heleki haber editörü tarafından açılmasına hiç anlam veremiyorum..

Bence bu tip konuları forum üyeleri açmalı, site editörleri somutlaşmış elle tutulabilir haberleri bu sayfalara taşımalı diye düşünüyorum..
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ALBAY 10 yıl
4xxx serisini elimize alamadan 5 serisi çıktı.ne teknolojiymiş beeee
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join 10 yıl
1600 paralel işlemci gerçekten çok iyi kısa bir süre içinde hd4870 almayı düşünüyordum ama hal böyle olunca insanın vaz geçesi geliyor. Ama x1550 leyde gitmiyor hani.
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artenis 10 yıl
newmonarch
katılıyorum,ve
Yapay zeka once gelır grafıklerden, fizikden,
Hangiz durmadan Crysis oynuyor?
Hangimiz durmadan WC3 vb. oynamıyor?
Bu fizik onemsiz degil, ikinci oncelıgı grafıkle paylaşıyor demek.
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Codname47 10 yıl
bizamanlar 1.7teraflopun üstüne çıkmak fizik kurallarına aykırı diyoduk vay be teknoloji nerelere geldi...
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TELESCOPE 10 yıl

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TELESCOPE 10 yıl

Codname47

bizamanlar 1.7teraflopun üstüne çıkmak fizik kurallarına aykırı diyoduk vay be teknoloji nerelere geldi...


bu gidişlede, teknolojinin yeniliklerini takipte zorlanacağız belki
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TELESCOPE 10 yıl
ömür yetmez

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buraoca2 10 yıl
@dost1984
Hocam haklısında son zamanlarda çok şey değişti. Çok eskiden bu yana Mb muhabbetidir gidiyor. Tam herkes Bit değeri de önemli diye söylemeye başladı, şimdi durum tekrar değişti; GDDR5 belleklerle yerine göre bit değerinin önemi de azaldı. Ayrıca GTA IV; PC kullanıcılarına ekran kartlarının Megabyte'ına göre kota koyuyor. Şimdi herkesin kafası iyice bulandı; umarım zamanla herkes doğru şeyleri düşünecektir.
Ben Ati'den 2000x paralel işlem birimi bekliyorum(Süpriz olarak). Bakalım gelişmeler nasıl olacak, merakla bekliyoruz :)
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Fleetwood1991 10 yıl

buraoca2

@dost1984

Hocam haklısında son zamanlarda çok şey değişti. Çok eskiden bu yana Mb muhabbetidir gidiyor. Tam herkes Bit değeri de önemli diye söylemeye başladı, şimdi durum tekrar değişti; GDDR5 belleklerle yerine göre bit değerinin önemi de azaldı. Ayrıca GTA IV; PC kullanıcılarına ekran kartlarının Megabyte'ına göre kota koyuyor. Şimdi herkesin kafası iyice bulandı; umarım zamanla herkes doğru şeyleri düşünecektir.


Ben Ati'den 2000x paralel işlem birimi bekliyorum(Süpriz olarak). Bakalım gelişmeler nasıl olacak, merakla bekliyoruz :)

Gta 4'de aşırı veri mevcut. Ayrıca teknoloji ilerliyor, tabiki ekran kartları 256-512 mb seviyesinde kalmayacaktı.

Üst sınıf kartlar zaten her zaman dönemin en üst düzey bellek miktarına sahip oldular.

1-2 Gb bellekli kartlar var mesela üst düzey modellerde, alt düzeydede mevcut tabi, ancak gereksiz.

Bit değeri aslında hiç bir zaman doğrudan önemli olmadı, dolaylı yoldan oldu. Bellek bant genişliği önemlidir her zaman için. Gddr 5'te, aynı saat hızında normal Ddr'lara göre 2 katı bant genişliği sunabiliyor. Zaten gerisi önemli değil.
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sadtneverdie 10 yıl
@sertacaygun demek sonunda soru işareti olan ve gerçek olsa bile ne işimize yarayacağı meçhul bir durumdan bunu çıakrdın tebrikler :)
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Zimmerit 10 yıl
Nvdianın physx teknolojisine karşı AMD ve intelin havoku physx den daha güçlü bir motor geliştirme aşamasında idiler bu teknolojiden ses soluk yok ne zamandır ne oldu acaba ?
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dost1984 10 yıl
inanın isteseler 1900xt 7900gt kartlarla bile suanki oyunları full grafikle oynayabiliriz ama oynayamıyoruz
neden microsoftun dx kotası oyun firmalarının ekrankartı firmalarıyla olan ilişkisinden kaynaklanıyor. amac düdüklemek hala 10 insandan 7 si ekrankartım 1 gb diyor markası modeli önemlidegil asılamıslar bikere 1 gb olunca süper oluyor.
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sertacaygun 10 yıl
Dx11 ATi'nin serisi olacak, eminim artık...
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dost1984 10 yıl
bunların hepsi kardes dükkan sahipleri
nvidia-amd ati-intel
hepsinin amacı bizi düdüklemek
aklım aşmıyor 4 adet 4890 ve 4adet gtx285 ile oynancak bi oyun dünya üzerinede mevcutmu acaba? kaldiki bunların 1 tanesi bile mevcut full hd tv ve lcd de bile full grafik acabiliyorlar oyunları daha ne cıkartıyor bunlar ben anlamadım.
kaedeslerim nezaman konsollar büyür ps4-5 xbox2 falan cıkar ozaman görüntüler güzellesir. kaldıkı günüzdeki oyunların yarısında daha aa bile aktif degil
olay optimizasyon olayı.
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