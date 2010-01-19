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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, eBay'de satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, eBay'de satışa sunuldu
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Eylül ayında yaptığı etkinlike ATi Radeon HD 5800 serisini pazara sunan AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle birlikte üzerinde 6 adet mini-DisplayPort konnektörü bulunan Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelini de tanıtmıştı. Ancak aradan aylar geçmesine ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeli de pazara sürülmesine rağmen AMD henüz Radeon HD 5870 Eyefinity Edition ile ilgili somut bir girişimde bulunmuş değil. Fakat gelen yeni bilgilere göre aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan yeni ekran kartı için geri sayım başladı ve resmi satış hazırlıkları hız kazandı.

AMD tarafından resmi tanıtımı henüz yapılmayan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelinin bir örneği, eBay üzerinde satışa sunulmuş durumda. 900$ seviyesinden açık arttırmaya çıkan ekran kartının fiyatı ne seviyeye gelir bunu şimdilik bilemiyoruz ama sahip olduğu özellikler sayesinde profesyonel segmentte yıllardır kullanılmakta olan çoklu monitör desteğini masaüstü sistemlere indirgeyen ve gelişmiş oyun yetenekleriyle buluşturan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity modelinin eBay'de satışa çıkmış olması, resmi satışın artık çok uzak olmadığı ve yakından başlayacağı şeklinde de yorumlanabilir

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition için henüz herhangi bir hız bilgisi açıklanmış olmasa da standart modelle aynı frekans değerlerini sahip olması bekleniyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarında monitörün sayısının arttırılabileceğini de belirten AMD, kartın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şimdilik resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, eBay'de satışa sunuldu
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, eBay'de satışa sunuldu
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CoreXXX 9 yıl
vay anam vay, biz ancak seyrederiz 6 monitor ve bu kartı alacak tr de kaç kişi vardır acaba:D
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talh4wk 9 yıl
@madmaxzek
1024x768 de oynayamıoz adamlar
10024x7068 de oynuor :D
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pitlord 9 yıl
Bu ekran kartları iyice kiremite benzemeye başladı bunlar artık pc kasasına da sığmıyor gittikçe uzuyor bunlar :)
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Mertcan. 9 yıl
Kart müthiş , çoklu monitor teknolojisi de çok iyi , tek sorun şu çerçeveler :D
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canpii 9 yıl
yakında hoperlor gibi monitor setleri çıkar:D 7.1 5.1 vs:D
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dellino 9 yıl
Çoklu monitör için 2Gb bellek yeterli gelmeyebilir.
1Gb lik 5870 ler bile yüksek detayda bellek sıkıntısı yaşıyor.

Çoklu monitör kullanmak için Oled ekranların beklenmesi lazım.
Gerçek çerçevesiz ekranlar onlar olacak.
Çerçevesiz olarak tanıtılan ekranların bile en azından 10Mm çerçevesi var.
LCD ekranların tamamen çerçevesiz olma ihtimali çok az.
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fotifoti 9 yıl
lg nin çerçevesiz led tvlerinden takılabilir :p
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mamad 9 yıl
2 gb bellek iyi de belleklerin altta olması hoş olmamış. Daha doğrusu açıkta olması hoş olmamış. hd5970 gibi bellekler metal bir plaka ile kapatılabilirdi.
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Process64 9 yıl
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thorismund 9 yıl
aynen katılıyorum zevki hisssediceksin :)
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Elektroterm 9 yıl
ATI nin resmi tanıtımda kullandığı karttır o.
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TELESCOPE 9 yıl
bunuda gördük hamdolsun
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krmtrylcn 9 yıl
Buna şimdi çerçevesiz monitör lazım 6 dene :):)
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