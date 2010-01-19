ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, eBay'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Eylül ayında yaptığı etkinlike ATi Radeon HD 5800 serisini pazara sunan AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle birlikte üzerinde 6 adet mini-DisplayPort konnektörü bulunan Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelini de tanıtmıştı. Ancak aradan aylar geçmesine ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeli de pazara sürülmesine rağmen AMD henüz Radeon HD 5870 Eyefinity Edition ile ilgili somut bir girişimde bulunmuş değil. Fakat gelen yeni bilgilere göre aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan yeni ekran kartı için geri sayım başladı ve resmi satış hazırlıkları hız kazandı.

AMD tarafından resmi tanıtımı henüz yapılmayan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelinin bir örneği, eBay üzerinde satışa sunulmuş durumda. 900$ seviyesinden açık arttırmaya çıkan ekran kartının fiyatı ne seviyeye gelir bunu şimdilik bilemiyoruz ama sahip olduğu özellikler sayesinde profesyonel segmentte yıllardır kullanılmakta olan çoklu monitör desteğini masaüstü sistemlere indirgeyen ve gelişmiş oyun yetenekleriyle buluşturan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity modelinin eBay'de satışa çıkmış olması, resmi satışın artık çok uzak olmadığı ve yakından başlayacağı şeklinde de yorumlanabilir

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition için henüz herhangi bir hız bilgisi açıklanmış olmasa da standart modelle aynı frekans değerlerini sahip olması bekleniyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarında monitörün sayısının arttırılabileceğini de belirten AMD, kartın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şimdilik resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör