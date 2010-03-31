ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lanse edildi

AMD ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında gösterdiği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve teknik karateristiği ile Radeon HD 5870 ile benzer niteliklere sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, çoklu monitör yetenekleri ve yüksek bellek kapasitesiyle fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım özellikleriyle Radeon HD 5800 serisinin "Batmobile" yaklaşımını sürdürüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.
ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için üzerinde durulması gereken asıl nokta, sahip olduğu çoklu monitör desteği. Eyefinity teknolojisiyle Radeon HD 5000 serisinde şimdiye kadar üçlü monitör kurulumlarına olanak tanıyan AMD, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeliyle birlikte tek kart üzerinden aynı anda 6 adet monitör kullanımına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde 6 adet Mini DisplayPort konnektörü yer alan kart, hem profesyonelleri hem de çoklu monitör kurulumlarına ilgi duyan oyuncuları hedef alıyor. ATi Radeon HD 5870'in oyun performansını, profesyonel kartlardaki çoklu monitör desteği ile harmanlayan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition'ın kutu içeriğimnde ikisi DisplayPort, ikisi pasif yapıda mini DisplayPort > DVI ve bir adet te yine pasif yapılı mini DisplayPort > HDMI olmak üzere toplam 5 adet adaptör çıkıyor.
Kapsamlı özelliklerine buradan erişebileceğiniz ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak PowerColor'ın Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition, XFX'in de Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modellerini hazırladıklarını da biliyoruz.
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ekran kartım eyefinity ozellıgınde degıl dersenız eger sızın ıcınde ona benzer yada ekran kenarlarından rahatsız olanlar ıcınde bısey war tabi nonstop teknoloji
olay budur.
İyi ki varsın.Sen olmasan hangisi gerekli hangisi gereksiz nasıl anlardık.Sen al bitane LCD 1920*1080 de oyna paşalar gibi.Diğer gerizekalılar da 6*2560*1600 da oynasın.Nasıl olsa Full HD LCD daha iyi değil mi.
@TweakTown.....ATI Radeon Eyefinity6 2GB Video Card at 5760 x 1200
@hexus..............ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition: AMD hits one for six
@anandtech.......AMD's Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition Reviewed
@hothardware....ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition Gaming
@pcper.............AMD Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition Review: 6 monitor gaming!
@guru3d...........Radeon HD 5870 Eyefinity6 review
@rage3d............ATI Radeon HD 5870 2GB - Eyefinity 6 Review
Hastaneler , borsacılar gibi profesyoneller için iyidir.
Samsung ile iş birliğine gittiler bunun için. Çerçevesiz monitörler yakın zamanda popüler olur. LG'nin var hatta