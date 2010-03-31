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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lanse edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lanse edildi
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AMD ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında gösterdiği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve teknik karateristiği ile Radeon HD 5870 ile benzer niteliklere sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, çoklu monitör yetenekleri ve yüksek bellek kapasitesiyle fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım özellikleriyle Radeon HD 5800 serisinin "Batmobile" yaklaşımını sürdürüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için üzerinde durulması gereken asıl nokta, sahip olduğu çoklu monitör desteği. Eyefinity teknolojisiyle Radeon HD 5000 serisinde şimdiye kadar üçlü monitör kurulumlarına olanak tanıyan AMD, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeliyle birlikte tek kart üzerinden aynı anda 6 adet monitör kullanımına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde 6 adet Mini DisplayPort konnektörü yer alan kart, hem profesyonelleri hem de çoklu monitör kurulumlarına ilgi duyan oyuncuları hedef alıyor. ATi Radeon HD 5870'in oyun performansını, profesyonel kartlardaki çoklu monitör desteği ile harmanlayan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition'ın kutu içeriğimnde ikisi DisplayPort, ikisi pasif yapıda mini DisplayPort > DVI ve bir adet te yine pasif yapılı mini DisplayPort > HDMI olmak üzere toplam 5 adet adaptör çıkıyor.

Kapsamlı özelliklerine buradan erişebileceğiniz ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak PowerColor'ın Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition, XFX'in de Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modellerini hazırladıklarını da biliyoruz.

ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lanse edildi
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AtiMX4 9 yıl
Ingilteredeki arkadaşım mesela 3ekranla oyun oynuyor:) bunun çıktığını duysa 6yapar tahminim:)
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redline_59 9 yıl
6 tane 52 ınch i 3d oyunlarda dusunemıorum ya yapıcaksın onları yarım hılal gırıceksın aralarına offf diorum tadından yenmz hele savas oyunlarında ses sitemınıde guzel yaptınmı yanından gecen mermı sesıyle koltuktan kendını yere atarsın heralde
adamda ne nabız kalır cosmadık ne adrenalın



ekran kartım eyefinity ozellıgınde degıl dersenız eger sızın ıcınde ona benzer yada ekran kenarlarından rahatsız olanlar ıcınde bısey war tabi nonstop teknoloji

olay budur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kolpaci 9 yıl
Bişey sorucam şuan piyasadaki 5870 ler ile eyefinity teknolojisinden yararlanamıyormuyuz ?
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dehcet 9 yıl
evet arkadaşa katılıyorum çoklu ekranda oyun oynamayı hiç sevmem ne öyle ayrık ayrık ekranlar onlara verecek param olsa 50 incten büyük panasonıc plazma alırım daha iyi tepki süresidiye bir şey yok kesinlikle süper olur 5850 ati sahibiyim artık bıraksın bu çoklu ekran işinide fizk alnında gelişmeler göztersin umarım rakipleri 480 ve 470 için testlerde geride kalmalarının sebeni yazıl güncellemelerin eseridir..yoksa nvidia kıskanmaya başladım
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alpa07 9 yıl
benim işimde gücümde pc hatta her işim pc üzerine neolacak şimdi :)) bence senin bu düşüncelerde boş
senin işin 6 tane ekranlamı yapılıyor.
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TELESCOPE 9 yıl
düşüncelere tahammül gerek,kime ne kalacakki sonuçta
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KANUNI61 9 yıl
benim işimde gücümde pc hatta her işim pc üzerine neolacak şimdi :)) bence senin bu düşüncelerde boş
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alpa07 9 yıl
HERKESİN DÜŞÜNCESİ AYRIDIR
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redline_59 9 yıl

ozaman pahalı bır magzadan gıyenenıde neden pazardan almıon dıe elestırelım. lutfen kısısel tercıhleri eleştirmeyelım arkadaslar bos yere bırbırımızı kırmayalım
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alpa07 9 yıl

kenan109
31.03.2010 Saat: 22:19
quote:
İŞİN GÜCÜN YOQ 6 TANE LCD EKRAN ALACAN GİT ONUN YERİNE 106 EKRAN FULL HD TV AL DAHA İYİ GEREKSİZ TEKNOLOJİ OYUN SEVENELR İÇİN!!!
İyi ki varsın.Sen olmasan hangisi gerekli hangisi gereksiz nasıl anlardık.Sen al bitane LCD 1920*1080 de oyna paşalar gibi.Diğer gerizekalılar da 6*2560*1600 da oynasın.Nasıl olsa Full HD LCD daha iyi değil mi.
OYUN İÇİN DEĞMEZ.HA BİDE USLUBUNA DİKKAT ET BİZ BURADA DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ...
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kenan109 9 yıl
İŞİN GÜCÜN YOQ 6 TANE LCD EKRAN ALACAN GİT ONUN YERİNE 106 EKRAN FULL HD TV AL DAHA İYİ GEREKSİZ TEKNOLOJİ OYUN SEVENELR İÇİN!!!

İyi ki varsın.Sen olmasan hangisi gerekli hangisi gereksiz nasıl anlardık.Sen al bitane LCD 1920*1080 de oyna paşalar gibi.Diğer gerizekalılar da 6*2560*1600 da oynasın.Nasıl olsa Full HD LCD daha iyi değil mi.
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alpa07 9 yıl
İŞİN GÜCÜN YOQ 6 TANE LCD EKRAN ALACAN GİT ONUN YERİNE 106 EKRAN FULL HD TV AL DAHA İYİ GEREKSİZ TEKNOLOJİ OYUN SEVENELR İÇİN!!!
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sertacaygun 9 yıl
6 ekranı oyun için kullanmak mantıklı olamz herhalde... Ekran çerçeveleri deli eder.
Hastaneler , borsacılar gibi profesyoneller için iyidir.
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IgorStravinsky 9 yıl

sertacaygun

6 ekranı oyun için kullanmak mantıklı olamz herhalde... Ekran çerçeveleri deli eder.

Hastaneler , borsacılar gibi profesyoneller için iyidir.

Samsung ile iş birliğine gittiler bunun için. Çerçevesiz monitörler yakın zamanda popüler olur. LG'nin var hatta
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