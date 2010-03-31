ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lanse edildi

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AMD ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında gösterdiği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve teknik karateristiği ile Radeon HD 5870 ile benzer niteliklere sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, çoklu monitör yetenekleri ve yüksek bellek kapasitesiyle fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım özellikleriyle Radeon HD 5800 serisinin "Batmobile" yaklaşımını sürdürüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için üzerinde durulması gereken asıl nokta, sahip olduğu çoklu monitör desteği. Eyefinity teknolojisiyle Radeon HD 5000 serisinde şimdiye kadar üçlü monitör kurulumlarına olanak tanıyan AMD, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeliyle birlikte tek kart üzerinden aynı anda 6 adet monitör kullanımına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde 6 adet Mini DisplayPort konnektörü yer alan kart, hem profesyonelleri hem de çoklu monitör kurulumlarına ilgi duyan oyuncuları hedef alıyor. ATi Radeon HD 5870'in oyun performansını, profesyonel kartlardaki çoklu monitör desteği ile harmanlayan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition'ın kutu içeriğimnde ikisi DisplayPort, ikisi pasif yapıda mini DisplayPort > DVI ve bir adet te yine pasif yapılı mini DisplayPort > HDMI olmak üzere toplam 5 adet adaptör çıkıyor.

Kapsamlı özelliklerine buradan erişebileceğiniz ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak PowerColor'ın Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition, XFX'in de Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modellerini hazırladıklarını da biliyoruz.

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