ATi Radeon HD 5870 X2 için Kasım ayı lansmanı ağırlık kazanıyor

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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi, performans çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisinin dünyanın en hızlı tek GPU'lu grafik kartları olarak lanse eden firma, Hemlock kod adını verdiği çift grafik işlemcili Radeon HD 5800 X2 serisi ile liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor. Radeon HD 5870 ile test için kullanılan uygulamanın türüne göre çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'e yakın performans sergileyen ancak genel değerlendirmede gerisinde kalan AMD-ATi, Radeon HD 5870 X2 ile durumu lehine çevirmeyi planlıyor. Bazı görselleri gün ışığına çıkmasa da henüz firma tarafından doğrulanmayan Radeon HD 5850 X2 modelinin de planladığı Hemlock serisi için geri sayım başlıyor.

ATi Radeon HD 5870 X2 için mühendislik örneği kartlara sahip olan hatta iş ortaklarına tasarım kitlerini yolladığı da söylenen AMD cephesinde uzunca bir süredir konuşulan Kasım ayı muhtemel lansman tarihi olarak resmiyet kazanacak gibi görünüyor. Aynı ayın sonuna doğru Fermi GTX ve Fermi GTS ile yüksek performans segmentindeki yeni nesil ekran kartlarını pazara sunacak olan Nvidia'nın çift grafik işlemcili Fermi GX2 modelini eş zamanlı olarak duyurup duyurmayacağı ise henüz bilinmiyor dolayısıyla Radeon HD 5870 X2 modelinin en azından Fermi GX2 çıkana kadar liderlik koltuğunda oturacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin PCIe güç konnektörüne sahip olacağı söylenen ATi Radeon HD 5870 X2 için çalışmaların sürücüler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Yurt dışı satış fiyatının 500$ seviyesinde olacağı söylenen ATi Radeon HD 5870 X2'de, Cypress kod adını taşıyan ve Radeon HD 5870 modeline de güç verecek 40nm RV870 GPU'sunun çifti kullanılacak. Her grafik birimi için 1600x olmak üzere toplamda 3200x paralel işlem birimine ve 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücüne sahip olması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin 2GB GDDR5 bellekle geleceği belirtilirken bazı kaynaklar, bazı üreticilerin özel tasarımlı modellerinde 4GB GDDR5 bellek birimine yer verebileceğini de iddia ediyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak TDP seviyesi dikkate alınarak tek GPU'lu HD 5870 modeline kıyasla özellikle GPU hızlarının bir miktar düşürülebileceği iddia edilen HD 5870 X2 için baskılı devre uzunluğunun 12-inç civarında olacağı da söyleniyor.

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Radeon HD 5870'den farklı olarak 5870 X2 modelinde soğutucunun üst kısmında ekstra hava kanallarına yer veriliyor.