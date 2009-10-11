Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5870 X2 için Kasım ayı lansmanı ağırlık kazanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5870 X2 için Kasım ayı lansmanı ağırlık kazanıyor
Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi, performans çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisinin dünyanın en hızlı tek GPU'lu grafik kartları olarak lanse eden firma, Hemlock kod adını verdiği çift grafik işlemcili Radeon HD 5800 X2 serisi ile liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor. Radeon HD 5870 ile test için kullanılan uygulamanın türüne göre çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'e yakın performans sergileyen ancak genel değerlendirmede gerisinde kalan AMD-ATi, Radeon HD 5870 X2 ile durumu lehine çevirmeyi planlıyor. Bazı görselleri gün ışığına çıkmasa da henüz firma tarafından doğrulanmayan Radeon HD 5850 X2 modelinin de planladığı Hemlock serisi için geri sayım başlıyor.

ATi Radeon HD 5870 X2 için mühendislik örneği kartlara sahip olan hatta iş ortaklarına tasarım kitlerini yolladığı da söylenen AMD cephesinde uzunca bir süredir konuşulan Kasım ayı muhtemel lansman tarihi olarak resmiyet kazanacak gibi görünüyor. Aynı ayın sonuna doğru Fermi GTX ve Fermi GTS ile yüksek performans segmentindeki yeni nesil ekran kartlarını pazara sunacak olan Nvidia'nın çift grafik işlemcili Fermi GX2 modelini eş zamanlı olarak duyurup duyurmayacağı ise henüz bilinmiyor dolayısıyla Radeon HD 5870 X2 modelinin en azından Fermi GX2 çıkana kadar liderlik koltuğunda oturacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin PCIe güç konnektörüne sahip olacağı söylenen ATi Radeon HD 5870 X2 için çalışmaların sürücüler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Yurt dışı satış fiyatının 500$ seviyesinde olacağı söylenen ATi Radeon HD 5870 X2'de, Cypress kod adını taşıyan ve Radeon HD 5870 modeline de güç verecek 40nm RV870 GPU'sunun çifti kullanılacak. Her grafik birimi için 1600x olmak üzere toplamda 3200x paralel işlem birimine ve 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücüne sahip olması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin 2GB GDDR5 bellekle geleceği belirtilirken bazı kaynaklar, bazı üreticilerin özel tasarımlı modellerinde 4GB GDDR5 bellek birimine yer verebileceğini de iddia ediyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak TDP seviyesi dikkate alınarak tek GPU'lu HD 5870 modeline kıyasla özellikle GPU hızlarının bir miktar düşürülebileceği iddia edilen HD 5870 X2 için baskılı devre uzunluğunun 12-inç civarında olacağı da söyleniyor.

ATi Radeon HD 5870 X2 için Kasım ayı lansmanı ağırlık kazanıyor
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 X2 için Kasım ayı lansmanı ağırlık kazanıyor
Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5870'den farklı olarak 5870 X2 modelinde soğutucunun üst kısmında ekstra hava kanallarına yer veriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tanarri 10 yıl
full tower kasası olmayanlar bu kartı şimdiden unutsunlar xD kart palet gibi maşallah birde merak ettim bişi var kartdaki gpular kaç x hızında haberleşiyolar 4870x2 de x8 haberleşiyodu gpular. gtx295 de 16x di umarım bu kartda 16x olmuştur performans kaybı olmaz ve çokdaha iyi sonuçlar yapabilir ve gddr5 4gb modeli mütiş olurdu doğrusu gpu başına 2gb ram offf xD gta4 de açılmadık detay kalmaz heralde =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
5850 yi tek gecerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 10 yıl
umarım rekabet devam eder bu da kullanıcılara yarar...

ayrıca o kart da maşallah kocaman
bizim kasalara sığmaz bunlar kasa değiştirmek gerekecek...
ayrıca model büyüdükçe kartlarda büyüyecekse işimiz var ati azcık küçült şunların boyutunu yakında bunlar alanlar direk bu kartı kasanın dışına koyar benden söylemesi


tamam eyvallah iyi güzel ekran kartları çıkıyorda ne diye bu kartların gücünü adam gibi görebileceğimiz oyunlar çıkmıyor hala bunu anlamadım bi türlü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
elde edilen işlem gücünü oyunalrda tam verimlilikte kullanmanın yöntemlerinide biraz daha gelistirse ati?

ne güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
gt300 ile aynı zamanda lanse edilecek demekki gt(x)380 le eş performans verecek yada daha fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
10" lik ekran kartlarının biçtiği sata portlarının haddi hesabı yok.
daha önce çıkan dedikodulara göre HD5870x2 default olarak GPU voltajı arttırılmış olarak 1GHz+ GPU hızıyla gelecek ve bu ndenle 350W civarı TDP ye sahip olacak deniyordu. Bunun hakkında yeni bir haber var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
nvidia gibi maket göstermiyorlar adamlar
5870 den uzun gibi sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
annihilator 10 yıl
geçeceksin gtx 295'i, 5870x2'yi, 4870x2'yi, SLI'ı, CF'yi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferruh Ferman 10 yıl
Yeni şeyler değil bunlar. Önce GTX285 çıkar, nVidia lider olur. ATI bunun karşısında çift çekirdekli HD4870 koyar ve birinciliği eline alır. Lakin nVidia çift çekirdekli ekran kartıyla ATI'ye haddini bildirir. Şimdi, HD5870 ile GTX285'le yarışan ATI, HD5870X2 ile GTX295'i geçecek. Tabii fazla satmadan GT300'lü bir kart onu geride bırakacak.. Bu böyle devam edecek. Ama bakılacak olursa, en büyük zarar kullanıcıda, en yüksek kâr nVidia'nın elinde olacak. Bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 10 yıl

Ferruh Ferman

Yeni şeyler değil bunlar. Önce GTX285 çıkar, nVidia lider olur. ATI bunun karşısında çift çekirdekli HD4870 koyar ve birinciliği eline alır. Lakin nVidia çift çekirdekli ekran kartıyla ATI'ye haddini bildirir. Şimdi, HD5870 ile GTX285'le yarışan ATI, HD5870X2 ile GTX295'i geçecek. Tabii fazla satmadan GT300'lü bir kart onu geride bırakacak.. Bu böyle devam edecek. Ama bakılacak olursa, en büyük zarar kullanıcıda, en yüksek kâr nVidia'nın elinde olacak. Bence.


yanlış degerlendirme bırak hd5870 i hd5850 bile gtx285 den daha hızlı..

hatta yeni cıkacak sürücülerle hd5870 in gtx295 i gecebilme imkanı bile var bana göre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Öncelikle çok daha gelişmiş grafiklere sahip oyun çıkmalı. Daha sonra bu kartlar anlam kazanacaktır. Baksanıza üst seviyede tatmin etmeyen kart yok ama durmadan daha yüksek performansa sahip kartlar çıkıyor. Eyvallah çıksın ama biraz da oyun gerekiyor bu kartları kullanmak için.

Eğer gt300 fos çıkarsa artık alacağım kart belli: hd5850. Gerisi boş bu kartların, en azından şimdilik.


Bir de güç tüketimi konusunda sıkıntılar vardı. Onlar n'oldu acaba? Aşılabildi mi yoksa 376w çekebilecek bir kart mı çıktı ortaya? Eğer durum değişmediyse bu kartı almayı düşünen arkadaşlar 600-650w gibi değerlere sahip psu'lara yönelecekler. İnşallah güç tüketimi düzelmiştir.


jay jay justified

Bunu insan kullanacak değil mi? Adamın elindekini arabanın altına koyarım ben takoz diye...

Teknoloji ergonomiyi de beraberinde getirir diye düşünüyorum hep ama nedense aksi oluyor. Ne nVidia ne de ATI takıyor bu durumu. Hem zaman, hem yer, hem de enerjiden tasarruf olacak ki bir anlamı olsun.

Aslında dediğiniz gerçekleşiyor ancak sürece yayılarak oluyor bu. Şöyle ki; hd2900xt'nin sağladığı gücü bize şimdi ati'nin giriş seviyesindeki bir kartı sağlayacak ki; bu kartın güç tüketimi, uzunluğu, açığa çıkardığı ısı çok çok düşük olacak. Ayrıca birçok ek özellik ve yeni gelişmelere sahip olup, fiyatı da uygun olacak. Tahminen yılbaşında veya biraz sonrasında 100$'dan daha düşük bir fiyata bu tip kartları alabiliyor olacağız. Yani nerede hd2900xt nerede yeni seri giriş seviyesi kartlar diyebiliriz.

Esas sorun ekran kartı dünyasındaki hızlı gelişme. Rekabet nedeniyle adamlar yapabildiklerinin en iyisini hemen satışa çıkarmak ve lider olduklarını göstermek istiyorlar. Eğer ki bir gpu üretip ona uygun kısa bir pcb ve soğutucu yapmak, ayrıca daha stabil hale getirip daha küçük bir soğutucu yapmalarını beklemek aylar sürer. Belki daha da uzun bir süre alır bu durum. O nedenle onlar yapmaya devam etsinler. Biz de geriden gelip mantıklı olanları almaya devam edelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
GTX295 karşısındaki performansını değilde GTX395 karşısındaki performansını daa çok merak ediorm =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 10 yıl

IhtiyarDelikanli

GTX295 karşısındaki performansını değilde GTX395 karşısındaki performansını daa çok merak ediorm =)


Geride kalması bence kullanıcılar için daha iyi olur. (şu an ki olduğu gibi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 10 yıl
gt300 ün asıl rakipleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 10 yıl
Çıksın da karşılaştırın GTX295 ile, o zaman mantıklı olacak karşılaştırmalar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12290 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: 1 bilgisayarı 30 kişi aynı anda kullanın! 10 yıl Röportaj: UyduNet ile 100Mbps hızında internet! 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim