ATi Radeon HD 5870 XTX ilk çeyrekte lanse edilebilir

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ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı GPU'sunu lanse eden, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle de şimdiye kadar hazırlanmış en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanan AMD, yeni model hazırlıklarına sürdürüyor. Gelen bilgilere göre AMD, tek GPU'lu ekran kartı pazarı için HD 5870'ten daha hızlı olacak yeni bir model planlaması yapıyor. ATi RadeonHD 5870 XTX olarak telaffuz edilen yeni modele özel olarak seçilmiş Cypress GPU'sunun güç vereceği belirtilirken, teknik anlamda ne gibi farklılıkların olacağı ise henüz detaylanmış değil.

Kullanılacak GPU'ların özel seçim olması yeni modelin, ATi Radeon HD 5870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olacağını işaret ediyor. Ancak Radeon HD 5870 XTX modeli için sadece saat hızları mı arttırılacak yoksa Radeon HD 4870 modelinden Radeon HD 4890'a geçişte olduğu gibi GPU üzerinde fiziksel bazı değişiklikler de yapılacak mı sorusu için biraz daha beklememiz gerekecek. Görünen o ki, AMD yeni yılda her segmentti yeni modeller ile güncellemeyi ve Fermi jenerasyonu ile DirectX 11 yarışına dahil olmayı planlayan Nvidia'ya karşı model çeşitliliğini arttırmayı hedefliyor.