ATi Radeon HD 5870 XTX ilk çeyrekte lanse edilebilir

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı GPU'sunu lanse eden, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle de şimdiye kadar hazırlanmış en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanan AMD, yeni model hazırlıklarına sürdürüyor. Gelen bilgilere göre AMD, tek GPU'lu ekran kartı pazarı için HD 5870'ten daha hızlı olacak yeni bir model planlaması yapıyor. ATi RadeonHD 5870 XTX olarak telaffuz edilen yeni modele özel olarak seçilmiş Cypress GPU'sunun güç vereceği belirtilirken, teknik anlamda ne gibi farklılıkların olacağı ise henüz detaylanmış değil.
Kullanılacak GPU'ların özel seçim olması yeni modelin, ATi Radeon HD 5870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olacağını işaret ediyor. Ancak Radeon HD 5870 XTX modeli için sadece saat hızları mı arttırılacak yoksa Radeon HD 4870 modelinden Radeon HD 4890'a geçişte olduğu gibi GPU üzerinde fiziksel bazı değişiklikler de yapılacak mı sorusu için biraz daha beklememiz gerekecek. Görünen o ki, AMD yeni yılda her segmentti yeni modeller ile güncellemeyi ve Fermi jenerasyonu ile DirectX 11 yarışına dahil olmayı planlayan Nvidia'ya karşı model çeşitliliğini arttırmayı hedefliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nasıl gs. sarı ve laciverti bi arada görünce afallıyor aynı onun gibi:D
Bunca haberi çıkıyor bu üst seviye kartların 'zenginin malı süğürdü çenesi' olayı. Bence orta seviye kartların haberi daha bol olsun :)
amd/ati vazgeçilemez...
Geri dönüşün sinyali mi acaba?
Bir diğer konu da tahminen yeni mimari öncesi tıpkı hd4870'den hd4890'a geçişteki gibi eldeki kartta iyileştirmeler yapacaktır. Güç tasarrufu, daha az ısınma gibi. Bekleyelim görelim. Eğer Ati bu kartı Fermi'den önce çıkarırsa, gtx295'in önüne geçmiş olacaktır. Bu durumda Ati, rakibinden çok daha küçük, maliyeti düşük, daha az ısınan ve daha az güç tüketen gpu'ları ile liderliğe oynuyor demektir. Hem de oyunlara sponsor olmadığı halde bunu başarabiliyor. Hâl böyle olursa Fermi'nin çıkışı biraz daha ertelenebilir!
Bir de şunu ekleyeyim; Ati böyle bir kart yapacak olursa büyük ihtimalle saat hızları yükseltilmiş olacaktır. Bu durumda bu kartın 1ghz gpu hızına sahip şekilde gelmesini bekleyebiliriz. Ati de bu durumu reklam amaçlı olarak "XTX" eki ile pekiştirebilir. Eğer gpu 1ghz olursa, müşterisi de çok olacaktır.
Zaten HD 5850 ler 1 ghz Gpu hızı görebiliyorlar Vmod ile ati için zor olmaycaktır bu model gpu da bi değişilik söz konusuda olabilir tabi.