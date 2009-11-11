Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5870 XTX ilk çeyrekte lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5870 XTX ilk çeyrekte lanse edilebilir
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı GPU'sunu lanse eden, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle de şimdiye kadar hazırlanmış en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanan AMD, yeni model hazırlıklarına sürdürüyor. Gelen bilgilere göre AMD, tek GPU'lu ekran kartı pazarı için HD 5870'ten daha hızlı olacak yeni bir model planlaması yapıyor. ATi RadeonHD 5870 XTX olarak telaffuz edilen yeni modele özel olarak seçilmiş Cypress GPU'sunun güç vereceği belirtilirken, teknik anlamda ne gibi farklılıkların olacağı ise henüz detaylanmış değil.

Kullanılacak GPU'ların özel seçim olması yeni modelin, ATi Radeon HD 5870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olacağını işaret ediyor. Ancak Radeon HD 5870 XTX modeli için sadece saat hızları mı arttırılacak yoksa Radeon HD 4870 modelinden Radeon HD 4890'a geçişte olduğu gibi GPU üzerinde fiziksel bazı değişiklikler de yapılacak mı sorusu için biraz daha beklememiz gerekecek. Görünen o ki, AMD yeni yılda her segmentti yeni modeller ile güncellemeyi ve Fermi jenerasyonu ile DirectX 11 yarışına dahil olmayı planlayan Nvidia'ya karşı model çeşitliliğini arttırmayı hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 10 yıl
1000xxx serisindeki xtx modelleri nvidianın korkulu rüyasıydı hatırlarsanız, nvidia naptıysa bu kartları geçemedi, belkide psikolojik bir baskı için bu ismi kodu:))
nasıl gs. sarı ve laciverti bi arada görünce afallıyor aynı onun gibi:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 10 yıl
6000 serisine hazırlık gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 10 yıl
Güzel memleketimde ne kadar kodaman varmış böyle, Bana 300liranın üstünde kart haram, isterse çay kahve yapsın ister masaj :P
Bunca haberi çıkıyor bu üst seviye kartların 'zenginin malı süğürdü çenesi' olayı. Bence orta seviye kartların haberi daha bol olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hærun 10 yıl
güzel isimlendirme özledim yav xt xtx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 10 yıl
İşte nanonmetre düştükçe ATI başarıyor devam et helal olsun sana!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
Fikrimce ilk 6XXX serisinin on gorecegi GPU tasariminin beta versiyonu olacak.. tipik ozellikler ile 5xxx serisine benzeyecek olan PCB yapisi, paralel islem birimi miktari ve nanometrik olcu, onun 5870 ile ayni sinifta kalmasina sebebiyet veriyor olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
ATİ herzamanki gibi mühendislik harikası... number one forever
amd/ati vazgeçilemez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaBende 10 yıl
xtx ler dönüyorsa model sayısı artar , güzel oldu bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 10 yıl
xtx efsanesi geri dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
XTX?

Geri dönüşün sinyali mi acaba?






Bir diğer konu da tahminen yeni mimari öncesi tıpkı hd4870'den hd4890'a geçişteki gibi eldeki kartta iyileştirmeler yapacaktır. Güç tasarrufu, daha az ısınma gibi. Bekleyelim görelim. Eğer Ati bu kartı Fermi'den önce çıkarırsa, gtx295'in önüne geçmiş olacaktır. Bu durumda Ati, rakibinden çok daha küçük, maliyeti düşük, daha az ısınan ve daha az güç tüketen gpu'ları ile liderliğe oynuyor demektir. Hem de oyunlara sponsor olmadığı halde bunu başarabiliyor. Hâl böyle olursa Fermi'nin çıkışı biraz daha ertelenebilir!



Bir de şunu ekleyeyim; Ati böyle bir kart yapacak olursa büyük ihtimalle saat hızları yükseltilmiş olacaktır. Bu durumda bu kartın 1ghz gpu hızına sahip şekilde gelmesini bekleyebiliriz. Ati de bu durumu reklam amaçlı olarak "XTX" eki ile pekiştirebilir. Eğer gpu 1ghz olursa, müşterisi de çok olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XIII 10 yıl

mamad

XTX?


Bir de şunu ekleyeyim; Ati böyle bir kart yapacak olursa büyük ihtimalle saat hızları yükseltilmiş olacaktır. Bu durumda bu kartın 1ghz gpu hızına sahip şekilde gelmesini bekleyebiliriz. Ati'de bu durumu reklam amaçlı olara "XTX" eki pekiştirebilir. Eğer gpu 1ghz olursa, müşterisi de çok olacaktır.


Zaten HD 5850 ler 1 ghz Gpu hızı görebiliyorlar Vmod ile ati için zor olmaycaktır bu model gpu da bi değişilik söz konusuda olabilir tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CyberDiamond 10 yıl
XTX geri döndü demek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 10 yıl
xtx isimlendirilmesine niye gidildi hafiften şaşırdım.2 gb ve orjinalden oc li bir tasarım olabilir gibime geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gezgin 10 yıl
XTX mi ati bu tür isimlendirmeyi bırakmamışmıydı en hd2000 serisinde kullanmıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14950 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gpu, amd ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Borderlands Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim