ATi Radeon HD 5970'in dünya prömiyeri için gözler 19 Kasım'da

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AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse etmeye hazırlandığı Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Mühendislik örneklerinin dağıtımına başlayan AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili yeni modelini 19 Kasım'da duyurmayı planladığı söyleniyor. Telaffuz edilen lansman tarihi henüz firma tarafından doğrulanmış olmasa da yaklaşan tatil sezonu öncesinde yeni amiral gemisini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD-ATi'nin, Kasım sonu veya Aralık başında lanse edileceği konuşulan Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartından önce pazarı domine etmeyi hedeflediği bildiriliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ATi Radeon HD 5970, 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek. Radeon HD 5800 serisi ile başlayan "Batmobil" tasarımını sürdürecek olan kartın şimdiye kadar hazırlanan en uzun AMD kartlarından birisi olarak yaklaşık 12.1-inç uzunluğunda baskılı devre kullanacağı belirtiliyor. DirectX 11, Quad Crossfire ve Eyefinity teknolojilerine destek verecek olan çift GPU yeni ekran kartı, bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin PCIe güç girişine sahip olacak ve 300 Watt'a yakın bir TDP seviyesi ile gelecek.