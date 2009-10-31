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ATi Radeon HD 5970'in dünya prömiyeri için gözler 19 Kasım'da

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,9b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5970'in dünya prömiyeri için gözler 19 Kasım'da
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ATi Radeon HD 5970'in dünya prömiyeri için gözler 19 Kasım'da
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AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse etmeye hazırlandığı Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Mühendislik örneklerinin dağıtımına başlayan AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili yeni modelini 19 Kasım'da duyurmayı planladığı söyleniyor. Telaffuz edilen lansman tarihi henüz firma tarafından doğrulanmış olmasa da yaklaşan tatil sezonu öncesinde yeni amiral gemisini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD-ATi'nin, Kasım sonu veya Aralık başında lanse edileceği konuşulan Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartından önce pazarı domine etmeyi hedeflediği bildiriliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ATi Radeon HD 5970, 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek. Radeon HD 5800 serisi ile başlayan "Batmobil" tasarımını sürdürecek olan kartın şimdiye kadar hazırlanan en uzun AMD kartlarından birisi olarak yaklaşık 12.1-inç uzunluğunda baskılı devre kullanacağı belirtiliyor. DirectX 11, Quad Crossfire ve Eyefinity teknolojilerine destek verecek olan çift GPU yeni ekran kartı, bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin PCIe güç girişine sahip olacak ve 300 Watt'a yakın bir TDP seviyesi ile gelecek.


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mamad 10 yıl
Nvidia eğer sağlam bir kart yapamaz ise yeni mimari ile bile ati'nin eski mimarisi ile rekabete girmiş olacak ve ati'nin eline büyük bir koz verecek. İşte o zaman ati tekrar liderliğe oynayabilir. Sonuçta adamlar tek gpu ile liderliğe girişmiyorlar. Ancak ati'nin hâlâ eski mimarisi ile yola devam ettiğini düşünürsek, nvidia'nın tek gpu ile bile hd5970'i geçmesi gerekir bence. Açıkcası Fermi'de x2 hiç kolay olmayacaktır. Nvidia daha büyük ve daha maliyetli gpu'lardan bahsediyordu. Göreceğiz...
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alpa07 10 yıl
30 CM KASA DİBİNE KADAR ALABİLECEKMI ACABA :d
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Tolgá 10 yıl
fehmi nerdesin çabuk gel fehmi :D bu kart ne böyle benim kasa kadar :D güç tüketimi vereceği performansa göre iyi 4870x2 den güçlü olcak 4870x2 kadar elektrik yiyecek..
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natmaca 10 yıl
ya aslında bu guc tuketimi tabi ki onemli, ama ben asla ilgilenmem :) 400w harcasada kart adam gibise yeter bana :D
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annihilator 10 yıl
elektrik faturan senle aynı fikirde mi
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yekoo 10 yıl
artık gpu dünyasında radikal değişiklikler gerekli oldu sanırım. yoksa her seride uzarsa bu kartlar, o zaman sonu gelmez. milimetrik olarak küçülüyorlar fakat kartlar santim santim uzuyor. aslında x2 ler yerine sli ve crossfire düzeneklerini iyileştirip negatif yönlerini kaldırsalar.
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Source 10 yıl
Hobar

güç tüketimi yüzünden tepe modelin x2 si çıkmasa bile daha alt modelin x2 si çıkabilir. ayrıca ben tek gpu dan yanayım. milyoner olsa yine tek gpu alırım



Bugünkü GTX 295 gibi diyorsun yani, olabilir
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Source 10 yıl
ATI yaparda nvidia yapamazmı..


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annihilator 10 yıl
yaptığım hesaplara göre, Fermi'nin tek başına 5870x2 ile baya yarışabileceği sonucuna warmış bulunuyorum

özellikle TDP'yi insan gibi yapmak için clockları %18 düşürmüş olmaları, 5870x2'nin 5870'ten %30-40 daha hızlı olmasına sebep verecek, Fermi'nin de 5870'ten hızlı olacağı kesin, 5870x2 ile yarışır.
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iscanthere 10 yıl
şu ms olayı halloldu mu acaba
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By MuRaT 10 yıl

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ATI yaparda nvidia yapamazmı..


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Source 10 yıl
Oyun pc'leri için hayatım gördüğüm en büyük ekran kartı olacak voodoo 5 6000 bile 32 cm idi
Performansını merak ediyorum eğer hoşuma giderse alabilirim bu kartı
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yenerbalcı 10 yıl
40nm kart 300 watt çok fazla
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DARTH_BLACK 10 yıl
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Oyun pc'leri için hayatım gördüğüm en büyük ekran kartı olacak voodoo 5 6000 bile 32 cm idi
Performansını merak ediyorum eğer hoşuma giderse alabilirim bu kartı



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Sanırım o voodoo bu kart oluyor


Teknoloji nerden nereye gelmiş bir çırpıda hakikatten inanılmaz gelişmeler olmuş.

Bu arada 5890 kartın performansını bende çok merak ediyorum ancak nvidianın sessiz kalması,çeşitli dedikodular dahilinde fermi teknolojisinin atinin arkasında kalacak konuşmalarının neticesini yakında göreceğiz.

Ben şahsen performansı ve kalitesi en iyi olan kartı alacağım 2010da dolayısı ile sadece gelişmeleri takip ediyorum.
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darbelux 10 yıl
30 cm mi ben mi yanlış gördüm
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eneshatipoglu 10 yıl
yani bu bizim beklediğimiz namıdeğer 5870 x2 mi
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