ATi Radeon HD 5970'in dünya prömiyeri için gözler 19 Kasım'da

AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse etmeye hazırlandığı Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Mühendislik örneklerinin dağıtımına başlayan AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili yeni modelini 19 Kasım'da duyurmayı planladığı söyleniyor. Telaffuz edilen lansman tarihi henüz firma tarafından doğrulanmış olmasa da yaklaşan tatil sezonu öncesinde yeni amiral gemisini pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD-ATi'nin, Kasım sonu veya Aralık başında lanse edileceği konuşulan Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartından önce pazarı domine etmeyi hedeflediği bildiriliyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ATi Radeon HD 5970, 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek. Radeon HD 5800 serisi ile başlayan "Batmobil" tasarımını sürdürecek olan kartın şimdiye kadar hazırlanan en uzun AMD kartlarından birisi olarak yaklaşık 12.1-inç uzunluğunda baskılı devre kullanacağı belirtiliyor. DirectX 11, Quad Crossfire ve Eyefinity teknolojilerine destek verecek olan çift GPU yeni ekran kartı, bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin PCIe güç girişine sahip olacak ve 300 Watt'a yakın bir TDP seviyesi ile gelecek.
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Bugünkü GTX 295 gibi diyorsun yani, olabilir
özellikle TDP'yi insan gibi yapmak için clockları %18 düşürmüş olmaları, 5870x2'nin 5870'ten %30-40 daha hızlı olmasına sebep verecek, Fermi'nin de 5870'ten hızlı olacağı kesin, 5870x2 ile yarışır.
Sanırım o voodoo bu kart oluyor
Teknoloji nerden nereye gelmiş bir çırpıda hakikatten inanılmaz gelişmeler olmuş.
Bu arada 5890 kartın performansını bende çok merak ediyorum ancak nvidianın sessiz kalması,çeşitli dedikodular dahilinde fermi teknolojisinin atinin arkasında kalacak konuşmalarının neticesini yakında göreceğiz.
Ben şahsen performansı ve kalitesi en iyi olan kartı alacağım 2010da dolayısı ile sadece gelişmeleri takip ediyorum.