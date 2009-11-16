ATi Radeon HD 5970'te ısıl güç tasarımı 294 Watt

AMD endüstrinin en hızlı ekran kartı sıfatıyla çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini 18 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı için resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Isıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870 modeline kıyasla saat hızları bir miktar düşürülen ATi Radeon HD 5970, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.
2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında çift GPU kullanımı için baskılı devre boyutu bir miktar uzatılan yeni modelde ısıl güç tasarımının 294 Watt, işlemci gücünün ise 4.64 TeraFLOP olacağı bildiriliyor. ATi Radeon HD 4870 X2'den 15 ay sonra pazara giriş yapmış olacak ATi Radeon HD 5970 ile AMD, GeForce GTX 295'in liderliğine son vermeye hazırlanıyor.
Resmi lansmanı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi herhangi bir fiyat telaffuz edilmiş olmasa da ön sipariş listelerine Avurpa'da 499 Avro, Amerika'da ise 599$ seviyesinden giriş yapmaya başladığını görüyoruz.
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Resimde kasa içindeki karta dikkatli bakınca, hdd bölmesine vidalanması için destek eklendiğini görürsünüz.
Burdaki watt ısı transferinde açığa çıkan enerji miktarını gösteriyor. Yani bu kartların ortaya çıkardığı ısı enerjisi 300 watt civarında. Ancak kartın
soğutucusu 400 watta kadar ısı enerjisini soğutabiliyormuş başka sitelerdeki yorumlara göre. Bu da kartın oc potansiyelinin var
olduğunu gösteriyor bize. Tabi elektrik süpürgesi gibi ses çıkarır muhtemelen.
Orijinalden alıntı: X2
Onu bunu bilmemde bendeki G92-8800GTS bile yanlış hatırlamıyorsam yüksüz halde 200-210W, yüklü iken de 300-310w gibi bir şey tüketiyor.Bununla kıyaslayınca oldukça iyi bir değer diye düşünüyorum.
o senin sisteminin harcadığı komple bu ise sadece kartın harcadığı...
Burdaki kartın harcadığı da değil. Kartın ürettiği ısı miktarı diyelim anlaşılır tabirle... PSU'dan çekilen güçle alakası yok burdaki rakamın.
o değerler sistemin çektiği toplam değerler, sadece ekran kartının değil ;)
Bahsettiğiniz değer sistemin güç tüketimi olmasın ? Neticede 8800GTS 512'nin eti ne budu ne ki tek başına yükte 300W çekebilsin ?
Yanlış hatırlamıyorsam ibaresini kullanmıştım önceki mesajda, düzeltiyorum yanlış hatırlıyormuşum
Malum, birimi watt olduğuna göre bu bi "tasarım" değil "güçtür", belirtirken de ...Gücü diye bitmesi gerekir.
Güç tüketimini biraz daha aşşağıda tutabilmek için saat hızları biraz düşürülmüş sanırım.Bu yüzden bellek ve grafik işlemcisi hızları düşük.