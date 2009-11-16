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ATi Radeon HD 5970'te ısıl güç tasarımı 294 Watt

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,5b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5970'te ısıl güç tasarımı 294 Watt
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AMD endüstrinin en hızlı ekran kartı sıfatıyla çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini 18 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı için resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Isıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870 modeline kıyasla saat hızları bir miktar düşürülen ATi Radeon HD 5970, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında çift GPU kullanımı için baskılı devre boyutu bir miktar uzatılan yeni modelde ısıl güç tasarımının 294 Watt, işlemci gücünün ise 4.64 TeraFLOP olacağı bildiriliyor. ATi Radeon HD 4870 X2'den 15 ay sonra pazara giriş yapmış olacak ATi Radeon HD 5970 ile AMD, GeForce GTX 295'in liderliğine son vermeye hazırlanıyor.

Resmi lansmanı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi herhangi bir fiyat telaffuz edilmiş olmasa da ön sipariş listelerine Avurpa'da 499 Avro, Amerika'da ise 599$ seviyesinden giriş yapmaya başladığını görüyoruz.

ATi Radeon HD 5970'te ısıl güç tasarımı 294 Watt
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coreindie 10 yıl
12 volt hattı için 30amper gpu + 7,5amper sistem toplamda 37,5 amper çıkış gücü veren psu lazım (tam yük ve o/c ta dahil). toplam 12 volt güç hattı için 450watt, sistem içinde 150 watt (5v+ 3,3v). Tam yükte gerçek 600 watt, güç çıkışı verebilen bir psu yeterli gelir herhalde arkadaşlar. Bu kartı alan birinin psu yu düşünmesine gerek yok. Tam bilmiyorum ama bence 600 watt ın yeterli olması lazım. Kart masa üstünde 2d modunda 50 watt civarı harcıyor, oyundayken 294 watt+ 12 volt hattı için 100 watt ta diğer bileşenlere harcanır 50 watt ta güvenli bölge sınırı sayarız.
Resimde kasa içindeki karta dikkatli bakınca, hdd bölmesine vidalanması için destek eklendiğini görürsünüz.
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musasm 10 yıl
Malesef bu kadar yorum yapan insan bahsedilen 300 Watt'ın hala elektrik harcaması olduğunu düşünüyor. [>:]
Burdaki watt ısı transferinde açığa çıkan enerji miktarını gösteriyor. Yani bu kartların ortaya çıkardığı ısı enerjisi 300 watt civarında. Ancak kartın
soğutucusu 400 watta kadar ısı enerjisini soğutabiliyormuş başka sitelerdeki yorumlara göre. Bu da kartın oc potansiyelinin var
olduğunu gösteriyor bize. Tabi elektrik süpürgesi gibi ses çıkarır muhtemelen.


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sertacaygun 10 yıl
Epey düşük değerler çift işlemcili bir ekran kartı için.
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Batuist 10 yıl
Adamlar 40nm'ye geçtiler hala şu çekilen güce bak... Biz ileride daha düşük Watt'lı PSU'lar üretim teknolojisi ilerledikçe yeterli olacak diye beklerken transistörler küçülüyor ama sayısı artıyor çekilen güç yine aynı.. Bu üretim teknolojisi demek ki sadece transistör sayısını artırmak için kullanılıyor.. Bakalım intelin 32nm yeni nesil nehalemleri ne kadar güç tüketecek...
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TELESCOPE 10 yıl
bilhassa çift işlemciler için değerler düşük bence
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Fear Dot Com 10 yıl
Küçük mket gokdelenler gibi evt ATİ AMD dewam et super battal boy istiyoz buyuk guzlü istiyoz:D çıksın alırım walla bide sole sistemim olsa ( HD5890'nı HD5870 ile cf ledinmi 10 sene idare eder
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Like a Sir 10 yıl

Orijinalden alıntı: X2
Onu bunu bilmemde bendeki G92-8800GTS bile yanlış hatırlamıyorsam yüksüz halde 200-210W, yüklü iken de 300-310w gibi bir şey tüketiyor.Bununla kıyaslayınca oldukça iyi bir değer diye düşünüyorum.
o senin sisteminin harcadığı komple bu ise sadece kartın harcadığı...
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musasm 10 yıl

kaleci07


Orijinalden alıntı: X2

Onu bunu bilmemde bendeki G92-8800GTS bile yanlış hatırlamıyorsam yüksüz halde 200-210W, yüklü iken de 300-310w gibi bir şey tüketiyor.Bununla kıyaslayınca oldukça iyi bir değer diye düşünüyorum.




o senin sisteminin harcadığı komple bu ise sadece kartın harcadığı...


Burdaki kartın harcadığı da değil. Kartın ürettiği ısı miktarı diyelim anlaşılır tabirle... PSU'dan çekilen güçle alakası yok burdaki rakamın.
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Olur Öyle Şeyler 10 yıl
4890'ı alalı 3 ay oluyo ne oluyo lan millet kafayı sıyırdı şimdide 5970 diyorlar
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VenomS 10 yıl
bu ilk revizyonlar çıksında sonraki revizyonlar daha düşük TDP değeri ile gelir ve 5990(gpu 1ghz ram 5200mhz) gibi model ismi ile gelirse hiç şarırmam
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phobia 10 yıl
@X2
o değerler sistemin çektiği toplam değerler, sadece ekran kartının değil ;)
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yc#1 10 yıl
@X2
Bahsettiğiniz değer sistemin güç tüketimi olmasın ? Neticede 8800GTS 512'nin eti ne budu ne ki tek başına yükte 300W çekebilsin ?
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X2 10 yıl

yc#1
Bahsettiğiniz değer sistemin güç tüketimi olmasın ? Neticede 8800GTS 512'nin eti ne budu ne ki tek başına yükte 300W çekebilsin ?


Yanlış hatırlamıyorsam ibaresini kullanmıştım önceki mesajda, düzeltiyorum yanlış hatırlıyormuşum
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fatihcanery 10 yıl
18 eylül yerine 18 kasım yazsanız iyi olur,ekran kartı icin diyebileceğim tek şey rüyamda bile alamam :) ati bu kartla liderliğe oturacak bakalım gtx 295 e ne kadar fark açacak çok merak ediyorum
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Batuist 10 yıl
5770te bile 4800MHz kullanılan bellek hızları böyle bir canavarda neden 4000MHzde kullanılmış?? 128bit GDDR5 bellekler daha mı çok hız yapabiliyorlar acaba 256bitlere oranla.. bir an evvel test sonuçları gelse bari.. (hoş bana bir faydası yokya okuyacak birşeyler olsun :)
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Diablo 10 yıl
Isıl Güç Tasarımı değil de Isıl Tasarım Gücü deseniz daha iyi olmaz mı FX57 hocam?
Malum, birimi watt olduğuna göre bu bi "tasarım" değil "güçtür", belirtirken de ...Gücü diye bitmesi gerekir.
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HiqhWoltage 10 yıl

Batuist

5770te bile 4800MHz kullanılan bellek hızları böyle bir canavarda neden 4000MHzde kullanılmış?? 128bit GDDR5 bellekler daha mı çok hız yapabiliyorlar acaba 256bitlere oranla.. bir an evvel test sonuçları gelse bari.. (hoş bana bir faydası yokya okuyacak birşeyler olsun :)

Güç tüketimini biraz daha aşşağıda tutabilmek için saat hızları biraz düşürülmüş sanırım.Bu yüzden bellek ve grafik işlemcisi hızları düşük.
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