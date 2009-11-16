ATi Radeon HD 5970'te ısıl güç tasarımı 294 Watt

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AMD endüstrinin en hızlı ekran kartı sıfatıyla çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini 18 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı için resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Isıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870 modeline kıyasla saat hızları bir miktar düşürülen ATi Radeon HD 5970, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında çift GPU kullanımı için baskılı devre boyutu bir miktar uzatılan yeni modelde ısıl güç tasarımının 294 Watt, işlemci gücünün ise 4.64 TeraFLOP olacağı bildiriliyor. ATi Radeon HD 4870 X2'den 15 ay sonra pazara giriş yapmış olacak ATi Radeon HD 5970 ile AMD, GeForce GTX 295'in liderliğine son vermeye hazırlanıyor.

Resmi lansmanı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi herhangi bir fiyat telaffuz edilmiş olmasa da ön sipariş listelerine Avurpa'da 499 Avro, Amerika'da ise 599$ seviyesinden giriş yapmaya başladığını görüyoruz.

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