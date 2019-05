ATI Radeon X800 Pro'nun ön siparişiyle performansı da açığa çıktı ?! Donanımhaber iz peşinde : )

Allstarshop.com adlı internet üzerinden satış yapan bir site, ATI'nin R420 çekirdeğini kullanan Radeon X800 Pro'lar için ön sipariş almaya başladı. Aşağıda çok büyük ihtimalle müşterilere ulaşacak final kartın resmini görüyoruz. (Radeon X800 XT'nin resmini görmek isterseniz The Inquirer'a bir bakın, arada ufak bazı farklar var)

Allstarshop.com'un en üstün (XT) bir altı seviyedeki Pro modeli için istediği fiyat Nvidia'nın en üst modeli GeForce 6800 Ultra için belirlediği 499$ fiyatla aynı ! Eğer 499$'lık etikette değişiklik olmazsa potansiyel Radeon X800 XT alıcıları şimdiden 599$ biriktirmeye başlayabilirler : )

Ön siparişle beraber Pro modelinin kesin özellikleri de açığa çıkmış oldu. Beklendiği gibi 0.13 mikron üretim yöntemi, 12 pipeline ve GDDR 3 aynen yerini almış.

Kartın teslim başlama tarihi ise çok yakın: 7 Mayıs !

Allstarshop.com'un sayfasındaki kalın harflerle vurgulanmış ATI kaynaklı olması neredeyse kesin gibi olan esas önemli cümle ise şu: "With up to two times the performance of the acclaimed RADEON™ 9800 PRO ..."

Yani ATI, Radeon X800 Pro'nun performansını Radeon 9800 Pro'nun 2 kat fazlasına kadar yüksek olabileceğini söylüyor. Yukarıdaki "up to" ifadesi bazı durumlarda 2 kat artış olabileceği gibi hiç bir artış olmayacağı anlamına da gelen yuvarlak bir genelleme sözcüğü. Ama bize en azından üst uçtaki sınırın ne olduğunu söylüyor ki 9800 Pro'nun 2 katı GeForce 6800 Ultra'yı sallamaya yetmeyecektir. Üstelik Nvidia aynı fiyata 499$) Shader Model 3.0 ve FP32 ile özellikler bakımından da üstünken.

Özellikle son bir yıl içerisinde Nvidia'nın yüksek fiyata düşük performans sunmasından isyan eden kullanıcılardan oluşan büyük bir hayran kitlesi yaratan ATI, bu geldiği noktada Pro için verilen fiyat düşmediği takdirde yukarıdaki nedenle kazandığı müşteri grubundan büyük bir tepki görebilir.

Üstelik bu tepkiden 599$'a 6800 Ultra'dan bir miktar hızlı olan bir kart çıkartıp (Radeon X800 XT) performans şampiyonu olsa da kendini sıyıramayabilir.

Eğer Radeon 9800 Pro'nun performans rakamlarını hatırlamak isterseniz Beyond 3D'nin ayrıntılı incelemesine göz atmanız yeterli. Türkçe inceleme isteyenler ise PC Labs ve Darkhardware'e bakabilirler.