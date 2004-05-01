Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATI Radeon X800 Pro'nun ön siparişiyle performansı da açığa çıktı ?! Donanımhaber iz peşinde : )

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
1,8b
1
5
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Allstarshop.com adlı internet üzerinden satış yapan bir site, ATI'nin R420 çekirdeğini kullanan Radeon X800 Pro'lar için ön sipariş almaya başladı. Aşağıda çok büyük ihtimalle müşterilere ulaşacak final kartın resmini görüyoruz. (Radeon X800 XT'nin resmini görmek isterseniz The Inquirer'a bir bakın, arada ufak bazı farklar var)

Allstarshop.com'un en üstün (XT) bir altı seviyedeki Pro modeli için istediği fiyat Nvidia'nın en üst modeli GeForce 6800 Ultra için belirlediği 499$ fiyatla aynı ! Eğer 499$'lık etikette değişiklik olmazsa potansiyel Radeon X800 XT alıcıları şimdiden 599$ biriktirmeye başlayabilirler : )

Ön siparişle beraber Pro modelinin kesin özellikleri de açığa çıkmış oldu. Beklendiği gibi 0.13 mikron üretim yöntemi, 12 pipeline ve GDDR 3 aynen yerini almış.

Kartın teslim başlama tarihi ise çok yakın: 7 Mayıs !

Allstarshop.com'un sayfasındaki kalın harflerle vurgulanmış ATI kaynaklı olması neredeyse kesin gibi olan esas önemli cümle ise şu: "With up to two times the performance of the acclaimed RADEON™ 9800 PRO ..."

Yani ATI, Radeon X800 Pro'nun performansını Radeon 9800 Pro'nun 2 kat fazlasına kadar yüksek olabileceğini söylüyor. Yukarıdaki "up to" ifadesi bazı durumlarda 2 kat artış olabileceği gibi hiç bir artış olmayacağı anlamına da gelen yuvarlak bir genelleme sözcüğü. Ama bize en azından üst uçtaki sınırın ne olduğunu söylüyor ki 9800 Pro'nun 2 katı GeForce 6800 Ultra'yı sallamaya yetmeyecektir. Üstelik Nvidia aynı fiyata 499$) Shader Model 3.0 ve FP32 ile özellikler bakımından da üstünken.

Özellikle son bir yıl içerisinde Nvidia'nın yüksek fiyata düşük performans sunmasından isyan eden kullanıcılardan oluşan büyük bir hayran kitlesi yaratan ATI, bu geldiği noktada Pro için verilen fiyat düşmediği takdirde yukarıdaki nedenle kazandığı müşteri grubundan büyük bir tepki görebilir.

Üstelik bu tepkiden 599$'a 6800 Ultra'dan bir miktar hızlı olan bir kart çıkartıp (Radeon X800 XT) performans şampiyonu olsa da kendini sıyıramayabilir.

Eğer Radeon 9800 Pro'nun performans rakamlarını hatırlamak isterseniz Beyond 3D'nin ayrıntılı incelemesine göz atmanız yeterli. Türkçe inceleme isteyenler ise PC Labs ve Darkhardware'e bakabilirler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yelkowan 9 yıl

Tarihte bu ay :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilhami 15 yıl
bence ati zor durumda değil ve hatta başarılı.çünkü hazırlıksız olmasına rağmen 12 pipelineli ekran kartı ile nvdia nın 16 pipeline li kartına dokundurdu.
seneye daha pis bir darbe vurabilir..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
Türkçe incelemeli ,bakalım zaman ne gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilhami 15 yıl
bence ati zor durumda değil ve hatta başarılı.çünkü hazırlıksız olmasına rağmen 12 pipelineli ekran kartı ile nvdia nın 16 pipeline li kartına dokundurdu.
seneye daha pis bir darbe vurabilir..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 15 yıl
ati cok salak ya ben akilliyim
x800xt performansini piyasaya surerek zaten x800proyu bitirdi hemde nvidianin bi sonraki adimi icin ipucu vermis oldu.belliki ati 6800ultra hamlesi beklemedi ve ileri bi tarih icin dusunulen bi karti simdi piyasa cikartiyo ve acigi telafi etmeye calisio.Yani x800pro cikmadan x800xt den bahsediliyo(ayni koltuga oynayan kartlar).x800pro ile cuvalladi ati,ewdeki hesap carsiya uymadi.Kimsede bunu farkinda diil.Herkes aa x800xt nasi koyuyo davasinda :).Nvidia 6800 ultra ile su anda gayet basarili bir hamle yapmistir(bir sonraki hamlesi ne zaman ve nasil olur bilinmez). x800pro yu ucuz bekliyorum ben 6800 ultraya nazaran.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim