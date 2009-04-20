ATi RV870; DirectX 11 destekli GPU, Temmuz ayında hazır olabilir

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Hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimleri merakla bekleniyor. AMD-ATi kapalı kapılar ardında RV870 kod adlı GPU'sunu hazırlarken, Nvidia ise GT300 kod adlı GPU'sunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle tanıtmayı planladığı DirectX 11 API'sine destek vermesi beklenen her iki GPU'nun da yılın ikinci yarısında hazır olması ve kullanıcılarla buluşmaya planlanıyor.

Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da her iki yeni GPU için de çeşitli bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmalarını Haziran ayında bitirmeyi planladığı yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık. AMD-ATi cephesinden gelen yeni bilgilere göre ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli RV870 GPU'su Temmuz ayında hazır olabilir ve ekran kartları Ağustos ayında lanse edilebilir.

Belirttiğimiz gibi henüz resmi anlamda herhangi bir doğrulama olmasa da hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ilk üretici olma arzuları biliniyor. Bu doğrultuda sıkı bir yarışa girişen iki dev firma, yeni nesil grafik işlem birimlerindne önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'larını pazara sunacaklar. AMD-ATi'nin kısa süre içerisinde Radeon HD 4770 modelini tanıtması bekleneirken Nvidia tarafında ise GT21x serisi 40nm GPU'ların hazırlıkları sürüyor.