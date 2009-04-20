ATi RV870; DirectX 11 destekli GPU, Temmuz ayında hazır olabilir

Hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimleri merakla bekleniyor. AMD-ATi kapalı kapılar ardında RV870 kod adlı GPU'sunu hazırlarken, Nvidia ise GT300 kod adlı GPU'sunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle tanıtmayı planladığı DirectX 11 API'sine destek vermesi beklenen her iki GPU'nun da yılın ikinci yarısında hazır olması ve kullanıcılarla buluşmaya planlanıyor.
Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da her iki yeni GPU için de çeşitli bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmalarını Haziran ayında bitirmeyi planladığı yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık. AMD-ATi cephesinden gelen yeni bilgilere göre ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli RV870 GPU'su Temmuz ayında hazır olabilir ve ekran kartları Ağustos ayında lanse edilebilir.
Belirttiğimiz gibi henüz resmi anlamda herhangi bir doğrulama olmasa da hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ilk üretici olma arzuları biliniyor. Bu doğrultuda sıkı bir yarışa girişen iki dev firma, yeni nesil grafik işlem birimlerindne önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'larını pazara sunacaklar. AMD-ATi'nin kısa süre içerisinde Radeon HD 4770 modelini tanıtması bekleneirken Nvidia tarafında ise GT21x serisi 40nm GPU'ların hazırlıkları sürüyor.
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fikir sahibi olmadan once biraz arastirsan.
Directx11'in sunacağı yeniliklerden birkaçı
- Microsoft'un belirttiği gibi directx11'in getireceği yeni gölge hesaplama teknolojisi sayesinde gpu'lar sadece 3d grafikler için değil diğer hesaplamalarda da birer paralel işlemci gibi kullanılabilecekler.
- Directx 11 destekleyeceği Tessellation (Mozaik Döşeme) teknolojisi sayesinde geliştiricilere yakından bakıldığında daha gerçekçi ve düzgün hatlara sahip modeller yapma imkanı tanıyacak.
- Yine geliştirilen çok katmanlı kaynak yönetimi sayesinde oyunlar artık çok çekirdekli işlemcilerin gücünü daha rahat bir biçimde kullanabilecekler.
+1
Pahalı kartlara gerek yok kesinlikle. Ama ben gözümü gtx275'e diktim. Daha iyi bir F/P kartı çıkmazsa fiyatların düşmesiyle birlikte 1,5 ay sonra gtx275'e atlarım. Sonra da vmod, pmod, hardmod zardmod... Allah ne verdiyse...
Gerçi 2-3 ay sonra onu da elden çıkarır yine 8500gt veya x1600 gibi karta düşerim ama olsun. Zevk işi...
Buarada dx11 kartlar ile ilgili görüşüm şu yönde:
Dx11 kartlar çıkar, yeni mimari olacağı kesin gibi (40nm'yi kasetmiyorum!). Farklı bir gpu yapısıyla gelmeleri mümkün. Çünkü birçok yönden yenilikler ile gelecek bu kartlar. En çok merak ettiğim konu ise tessellation!
Neyse kartlar çıkınca tabi fiyatlar uçuk olacaktır. Birkaç meraklı arkadaşımız da fake test sonuçlarına bakarak (8600gts'te olduğu gibi) hemen kartlara atlayacaklardır. Tabi bu kartların çıkmasıyla bir önceki nesil kartların fiyatları düşecek ve benim gibi kart manyaklarına gün doğacaktır (kart manyağı olmak sırf denemek görmek için kart almak diyebiliriz). Şöyle düşünün; elde kalan hd4890'lar 170$'dan satılıyor. Gerçi ben şu sıralar ati'ye biraz uzak olduğum için ilgimi gtx275 çekiyor ama sonuçta bu kartların ortalama 100$ ucuzladığını görmek (100$ yaklaşık olarak %65 gibi bir fiyat indirimi anlamına gelir) bana büyük bir haz verecektir ve geriye kalan bu parayla da hemen bir şampanya alıp patlatabilirim...
Özetle dx11 kartlarını acil bekliyoruz...