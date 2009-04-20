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ATi RV870; DirectX 11 destekli GPU, Temmuz ayında hazır olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi RV870; DirectX 11 destekli GPU, Temmuz ayında hazır olabilir
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Hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimleri merakla bekleniyor. AMD-ATi kapalı kapılar ardında RV870 kod adlı GPU'sunu hazırlarken, Nvidia ise GT300 kod adlı GPU'sunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle tanıtmayı planladığı DirectX 11 API'sine destek vermesi beklenen her iki GPU'nun da yılın ikinci yarısında hazır olması ve kullanıcılarla buluşmaya planlanıyor.

Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da her iki yeni GPU için de çeşitli bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmalarını Haziran ayında bitirmeyi planladığı yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık. AMD-ATi cephesinden gelen yeni bilgilere göre ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli RV870 GPU'su Temmuz ayında hazır olabilir ve ekran kartları Ağustos ayında lanse edilebilir.

Belirttiğimiz gibi henüz resmi anlamda herhangi bir doğrulama olmasa da hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ilk üretici olma arzuları biliniyor. Bu doğrultuda sıkı bir yarışa girişen iki dev firma, yeni nesil grafik işlem birimlerindne önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'larını pazara sunacaklar. AMD-ATi'nin kısa süre içerisinde Radeon HD 4770 modelini tanıtması bekleneirken Nvidia tarafında ise GT21x serisi 40nm GPU'ların hazırlıkları sürüyor.


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gordon01 10 yıl
bu yaz yine sıcak geçecek :)
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Senceru 10 yıl
Teşekkürler Haber İçin,ATI İyi İş Çıkaracak Bu Seride...
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sertacaygun 10 yıl
Bu seride de ATi iyi iş yapacak diye düşünüyorum.
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ufukaya 10 yıl
Açıkcası nvidia physX yazılımı bence directx10 dan sonraki en ii gelişme.Oyunlardaki uçan nesneleri ve etkileşimdeki gerçekciliği görünce şahsen bu saatten sonra atiye para verilmez diye düşünmeye başladım.(eğer atide physX gibi bi yazılım yaparsa değişir bu fikrim)
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: ufukaya

Açıkcası nvidia physX yazılımı bence directx10 dan sonraki en ii gelişme.Oyunlardaki uçan nesneleri ve etkileşimdeki gerçekciliği görünce şahsen bu saatten sonra atiye para verilmez diye düşünmeye başladım.(eğer atide physX gibi bi yazılım yaparsa değişir bu fikrim)


fikir sahibi olmadan once biraz arastirsan.
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LoSaRaTu 10 yıl
onca zaman bekledikten onra dx 10 destekli kartı yeni aldım 11 içinse epeyce uzun bir zamanım var beklemekte fayda var arkadaşlar dx 12söylentisi çıkmaya başladığında alınabilir dx 11 destekli kartlar ;)
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KANUNI61 10 yıl
bak işte bu dx mevsuzu gazel bence
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hikmetg 10 yıl
Windows 7 DX11 destekli. Bundan dolayı DX11 tabanlı almak daha mantıklı. oyunlar için yine hızlı yayılmayabilir ancak GPGPU gibi gelişmeler sözkonusu. Bundan dolayı DX11 beklemekte yarar var.
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scutaro 10 yıl
Gpgpu yazılımların gelişimi için önemli nvidia'da cuda ati'de ise stream mesela ekran kartlarındaki gpu'yu kullanarak video dönüştürme gibi işlemler cpu'dan çok daha kısa bir süre içinde yapılabiliyor daha farklı alanlardada kullanılabilir bunun daha ileriye götürülmesinden yanayım bundan en çok korkan intel zaten neden kendiside ekran kartı piyasasına giriyor bunun için sözü gelmişken windows 7 gerçekten sağlam geliyor 7077 sürümünü kullanıyorum oldukça stabil ve hızlı 2009 sonlarına doğru herhalde final sürümü çıkar o zaman kullanılacak tek os bu olur
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max975 10 yıl
dx11 pekde önemli değil ama 40nm iyi bir gelişim enerji tasarrufu artık bu devirde çok önemli..
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scutaro 10 yıl
Şimdiklik önemli gibi görünmesede çıktığında göreceğiz neler olacağını 40nm'ye gelirsek kimse daha düşük güç tüketimli kartlar beklemesin çünkü düşük güç tüketimi aynı serinin daha düşük nm üretilmesi ile sağlanır yeni serilere daha fazla birim eklenerek transistor sayısı artacağına göre fazla bir değişiklik olmayacak tabi bu yine nm küçülmesi'nin bir avantajı oluyor directx11 directx10'dan daha iyi görselliğe ve daha iyi optimizeye sahip olucak gibi görünüyor

Directx11'in sunacağı yeniliklerden birkaçı

- Microsoft'un belirttiği gibi directx11'in getireceği yeni gölge hesaplama teknolojisi sayesinde gpu'lar sadece 3d grafikler için değil diğer hesaplamalarda da birer paralel işlemci gibi kullanılabilecekler.
- Directx 11 destekleyeceği Tessellation (Mozaik Döşeme) teknolojisi sayesinde geliştiricilere yakından bakıldığında daha gerçekçi ve düzgün hatlara sahip modeller yapma imkanı tanıyacak.
- Yine geliştirilen çok katmanlı kaynak yönetimi sayesinde oyunlar artık çok çekirdekli işlemcilerin gücünü daha rahat bir biçimde kullanabilecekler.

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Rusty 10 yıl
directx mohabbetini yapanlar kartlara değil de önce microsoft a suç bulsunlar.Directx 10 için illa vista derse olacağı bu
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01Mrt 10 yıl
bana şimdilik 780G yetiyor... gears of war 2 nin çıkmasına daha çok var, bakalım o zamana kadar yaşayacak mıyız... :) oyunda çıkınca ucuz bi ATI alırız ya ne gerek var 700 liralık karta arkadaşlar...
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mamad 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

bana şimdilik 780G yetiyor... gears of war 2 nin çıkmasına daha çok var, bakalım o zamana kadar yaşayacak mıyız... :) oyunda çıkınca ucuz bi ATI alırız ya ne gerek var 700 liralık karta arkadaşlar...

+1


Pahalı kartlara gerek yok kesinlikle. Ama ben gözümü gtx275'e diktim. Daha iyi bir F/P kartı çıkmazsa fiyatların düşmesiyle birlikte 1,5 ay sonra gtx275'e atlarım. Sonra da vmod, pmod, hardmod zardmod... Allah ne verdiyse...


Gerçi 2-3 ay sonra onu da elden çıkarır yine 8500gt veya x1600 gibi karta düşerim ama olsun. Zevk işi...




Buarada dx11 kartlar ile ilgili görüşüm şu yönde:

Dx11 kartlar çıkar, yeni mimari olacağı kesin gibi (40nm'yi kasetmiyorum!). Farklı bir gpu yapısıyla gelmeleri mümkün. Çünkü birçok yönden yenilikler ile gelecek bu kartlar. En çok merak ettiğim konu ise tessellation!


Neyse kartlar çıkınca tabi fiyatlar uçuk olacaktır. Birkaç meraklı arkadaşımız da fake test sonuçlarına bakarak (8600gts'te olduğu gibi) hemen kartlara atlayacaklardır. Tabi bu kartların çıkmasıyla bir önceki nesil kartların fiyatları düşecek ve benim gibi kart manyaklarına gün doğacaktır (kart manyağı olmak sırf denemek görmek için kart almak diyebiliriz). Şöyle düşünün; elde kalan hd4890'lar 170$'dan satılıyor. Gerçi ben şu sıralar ati'ye biraz uzak olduğum için ilgimi gtx275 çekiyor ama sonuçta bu kartların ortalama 100$ ucuzladığını görmek (100$ yaklaşık olarak %65 gibi bir fiyat indirimi anlamına gelir) bana büyük bir haz verecektir ve geriye kalan bu parayla da hemen bir şampanya alıp patlatabilirim...




Özetle dx11 kartlarını acil bekliyoruz...
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husNUKE 10 yıl
ben 2005te x1900 ekran kartını alırken millet ne yapıyorsun biraz daha bekle dx10 ekran kartları çıkacak diyordu. Yıl oldu 2009 , dx11 lafi ediliyor ama piyasadaki oyunlar hala dx9 tabanlı, dx10 farkını çok az oyunda goruyoruz, dx 10.1 hakkında birşey demeye gerek yok. Bence kimse kart alırken dx11 için beklemesin. Çünkü bekleyipte dx11 destekli aldığınız kart dx11 oyunları çıkana kadar işe yaramaz hale gelir.
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