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ATi RV870, RV770'ten 1.6 kat daha hızlı olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,5b
1
113
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi tarafından 10 Eylül'de tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Evergreen kod adııyla anılan DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin yüksek performans odaklı 5850 (Cypress Pro) ve 5870 (Cypress XT) modellerine güç vermesi beklenen yeni GPU'nun performans değerleri endüstri tarafından merakla bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli yeni GPU'nun, Radeon HD 4800 serisine güç verecen RV770 GPU'sundan 1.6 kata varan oranda daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Henüz gün ışığına çıkan herhangi bir test sonucu olmasa bile RV870'in Radeon HD 4870 modeline güç veren RV770XT'den en iyi şartlarda 1.6 kat daha hızlı olacağı ifade ediliyor.

Henüz teknik detayları açıklanmış olmasa bile 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1200x ya da 1600x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV870 GPU'sunun TeraScale 2 motoru ile 2 TeraFLOP işlem gücü sunacağı ve bu açıdan RV770 GPU'sundan iki kata varan oranda daha güçlü olacağı düşünülen yeni GPU'nun genel olarak 1.6 kat civarında hızlı olacağı gelen haberler arasında.

Kasım ayında hazır olması beklenen DirectX 11 destekli Nvidia GT300'ün ise RV870'den daha hızlı ancak aynı zamanda daha maliyetli olması, AMD-ATi'nin rakip olarak R800 (2x RV870) modelini duyurması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
1.6 kattan kasıt, %60 mı, %160 mı ?
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Agent_7777 10 yıl
selam confusion chok teshekkur ederim. Donanimhaber sayesinde ekran kartlri ile ilgili epeyce bilgi edindim. Bunu ichin forumda emeyi gechen her kese teshekkurler.
azmo haklisin ama ben 9-u burdan chikiyorum. Ulkemdese fiyatlar atesh pahasi.
Bi de biardakash darbogaz yapar diyodu sizce sistemime uyaar mi????
teshekkkurler
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yerroner 10 yıl

sertacaygun

1.6 kattan kasıt, %60 mı, %160 mı ?

% 60 daha hızlı tabii ki. Geri kalan %100, geçilen serinin hızı zaten bir başka açıdan bakarsan.
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fatihcanery 10 yıl
bence %60 performansta yeterli,tabi bana göre .tebrikler ati
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fatihcanery 10 yıl
arkadaşlar dx11 videosu buldum,özellikle canavarın sırtındaki cantaya bi bakın müthiş :)
images.google.com.tr/...
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Themat34 10 yıl
bu ekran kartı haberlerinin yorumlarını okumak haberleri okumaktan daha zevkli :):)
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disorderpunk 10 yıl
DX11 oyunlarda veriyorsa bu farkı ne güzel gelişme aslında.
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fatihcanery 10 yıl
ya şunun şurasında on gün kaldı,tek bilgi yok adam akıllı.Ati nvidia yesinler birbirlerini,Allah'tan temennim birbirlerini piyasadan silmesinler.O zaman vay halimize... :) Birşeyi merak ediyorum galiba ati," gözlerinize inanamayacaksınız " derken dx11'in görüntü kalitesini söyledi.Banada çok ahım şahım bir performans artışı olmayacak gibime geilyor
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yerroner 10 yıl
Sendomi Türkçe'ye ve noktalama işaretlerine dikkat.
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yerroner 10 yıl
X-Files'ın dediği gibi burada yapılan önceki bilgilere göre yorumlamadır, ortada fol yok yumurta yok gibi şeyler duymak çok anlamsız. Hala Intel ve Nvidia'nın önümüzdeki dönemler boyunca performansta lider olacağını, AMD ve ATI'nin fiyat / performansta lider olacağını göremiyor bazı insanlar, ona şaşırıyorum. Hatta "sen AMD'nin Intel'i ezdiği zamanları bilmezsin, Nvidia'nın x1900 serisini geçmek için ne taklalar attığını da bilmezsin" diyenler de gördüm bazı konularda. Ama bunlar çocukça yorumlar. CPU ve GPU piyasasında son 3-4 yılda gördüklerimiz artık rollerin iyice oturduğunu nize gösteriyor. Bundan sonra Nvidia ve Intel performans anlamında liderliği süresini bilmediğimiz uzun bir müddet boyunca elden bırakmayacak, ATI böyle birşey yapabilene kadar bu türde bir tahminde bulunmak anlamsız. Zira artık kaç nesildir ATI'nin f/p'ye oynadığı, Intel ve Nvidia'nın performanstaki başarımı ortada. Piyasası takip eden kimsenin buna birşey diyebileceğini sanmıyorum. GT300 her halükarda ATI'nin yeni GPU'sundan iyi olacak deyince "Nvidia tesislerine mi girdin" diye maalesef bu piyasayı anlamaktan ne kadar uzak olduklarını gösteren çocukça yorumlar yapıyor bazıları. Bence gerek yok. Ben şahsen Physx varken ATI kart kullanmayacağım mesela, ama RV800 GPU'sunu deliler gibi merak ediyorum. Ama kendi düşüncelerimizi yazınca suçlu oluyoruz ne hikmetse.
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CoreXXX 10 yıl
ya beyler ne bekliyordunuz 3 katı hızmı, biri gtx295 marsla yarışamaz demiş, marsın fiyatından haberin varmı senin , ati fp kartlar üretiyor, 250 dolara sana 600 dolarlık kartı geçen kart nie satsın ,biride 1.6 katın gtx 285 le aynı olcanı yazmış, yani yuh göz göre göre bu kadar yalan söylenmez
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kenan109 10 yıl
''1 - GT300 ler her anlamda rakip RV800 den üstün olacak, bunu yatsımak cahillik olur.''
Herşeye tamam, kartlar gelsin GT300 gömsün Ati'yi umrumda değil ama şimdiden nasıl yapıyorsun bu yorumu.Bunu yazıpta nasıl insanların yazdıgın yazıya değer vermesini istiyorsun.Bu iki firmadan hangisinin test merkezine girdinde gpu lar hakkında bilgin oldu.Yahu sen değil misin DH yada başka donanım sitelerinin verdiği haberlerden bilgi alarak bu yazıyı yazan? Ortam fan boyculuğu bitti gizli fanboy luk mu başladı. Yazdıgın herşey varsayım üzerineyken bu kadar iddalı yazma.Yazdıgın bildiğin duydugun herşey (bu konuyla ilgili) bir kaç donanım sitesinden okudugun şeylerden başka birşey değil.
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X Files 10 yıl
@kenan109

Arkadaşım her anlamda derken düzeltme yapayım performans anlamında diyelim. Evet Fiyat/performans derseniz haklılık payınız olacaktır. Düzeltme ve hatırlatma için teşekkürler...


Birde sadece birkaç donaım sitesinden okuduğum bilgilerle demiyelim. Ciddi haber kaynaklarımın yanında öngörülebilecek çok ciddi gerçekler var ortada. Bunları yeteri kadar okumak ve okuduğumuz bilgileri yorumlayıp ortaya çıkabilecek sonuşları değerlendirmek ve fikir sahibi olmak bazı şeyleri olmadan olabilecekleri anlamaya yeterlidir.

Tabi ne kadar haklı olabileceğiniz genelde tecrübe ve hemen hemen tüm ortam değişkenlerini iyi yorumlamayı gerektirir.

Zira yukarıyı iyi okumanızı tavsiye ederim. Nvidia nın veya ATI nin çıkacak kartları hakkında ben geçen seneden beridir varsayımsal tezlerimi ortaya koyuyorum. Zira 4980 dan sonra ATI nin çıkartabileceği kart sayısında bile öngörülerim tamami ile doğru çıktı. Ageia yı satın almasından sonra Phsyx in sektördeki olabilecek pozisyonunu yorumlarken yine haklı çıktım çünkü bir çok ciddi firma bunu kendi alanlarnda kendi adlarına lisansladılar.

DX11 in Microsoft Tarafından açıklanan yeniliklerini Microsoft Tech den okuduktan sonra her iki firmanın gpu mimarilerini ve öngördükleri bu konudaki politikalarını karşılaştırdığımda üstlerine birde Windows 7 nin yapısını ortaya koyduğumda, hatta Larrabee nin intel tarafından neden x86 ve çoklu çekirdek birimi olarak telaffuz edildiğinden, neden Nvidia nın SIMD den MIMD ve/veya MIMD davranışı gösteren SIMD mimarisine geçtiğine baktığımda gördüklerimü yorumluyorum.

Yazdığım yazıların çoğu yorumdur. Çünkü dağda devrişlik yapmak yani testler ortaya çıktıktan sonra gün ışıdıktan sonra yorum yapmak kolaydır. Forumda bu tip yorumları haberleri yapan çokça arkadaşımız var ve değerli zamanlarını harcayarak edindikleri tecrübeleri zaten bizimle paylaşıyorlar. Benim ise genelde yazılarımın çoğu belirsizlikler üzerine yapılan varsayımlarımdır.

GPU CPU dan daha fazla performans veriyor ve gelecek GPU üzerine şekillenecek dediğimde ya 2007 nin sonu idi veya 2008 başları idi. 2009 da sıkça Tesla ların CUDA üzerindeki özellikle uzak doğu da başarılı projelere imza attıklarında neden bir forum üyesi de çıkıp "aaa bak X Files bunu bir sene önceden söylemişti ya helal olsun" demek yerine genelde arkadaşlarımız bu tip konularda benim tezlerimdir yani daha ortada kesin yargılarla bazı şeyleri netleştirmen size birkaç senenin fotoğrafını kendi kıt bilgimle çekmeye çalıştığımda neden beni taraftarlıkla şuçlamaya çalıştığınıza da bir anlam veremiyorum.
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tolgacem 10 yıl
yeni bir mimari karşısında zaten önceki mimarilerdede ati saat hızına gore daha verimsiz calısıyor hala aynı mimaride ısrar ediyor adamlar 1milyar dolar harcayıp yeni gpu geliştiriyor

bence rv870 1200sp ile gelirse adam gibi rakip bile olamayabilir yani sölim baştan.
ve açıkcası kimse kusura bakmasın 299usd 5850 ye verecegime 2. el 4870 4890 alırım basarım clock banane dx11 derim 2. nesil kartlar cıkmasını beklerim.

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scutaro 10 yıl
Bu forumda çok enteresan kişiler var biri gelir RV870'in düşük performanslı olucağına sevinirsiniz ve 2000sp'li olursa apışıp kalırsınız der. Yahu yapsın 2000sp 100 Tmu 32 Rop en çok sevinenlerden biri ben olurum. Rekabet olsunki iki markanında ürettiği kartlar aynı oranda ucuzlasın. Biri diğerinden bariz olarak üstün olursa çok pahalı olur kimse aptal gibi fazladan ödemek istemez örneğini G80'lerde yaşadık. 2000sp yapamaz demiyoruzki ama yaparsa kimse 48xx'lerdeki gibi ucuz fiyatlar beklemesin 80nm'den 55nm'ye değil 55nm'den 40nm'ye geçiş yapılıyor (Aynı mimari ile) 100 Tmu olmaz kısar 40 yapar yine ama işlem gücü için 512bit kullanma zorunluluğu olabilir buda extra maliyet demektir. Ati tek silikon tabakasından daha fazla gpu çıkardığı için düşük fiyatlarla 48xx'leri sattı. GT200 gpu'sunun zar alanı 487mm2 4890 282mm2. Aşağıda boyut farkılığı görülüyor GT200 gpu'su daha maliyetli olduğu halde rekabetden dolayı ucuzladı Nvidia alanlarda bundan daha iyi faydalanmış oldu. 48xx'ler ilk çıktığında şaklabanca yorum yapan Ati fanatiklerini az görmedik buralarda biz biraz olabilirliklerden bahsedelim hemen fanatik oluyoruz.


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sendomi 10 yıl
herkes ters anlıyor birtek sen doğru anlıyorsun herşeyi ati ile ilgili bir konu açılıyor okumak için bakıyorum merakla bekliyorum bir ati kullanıcısı olarak yeni kartları aha bir bakıyorum sen varsın yine atiye çamur nvidia'ya övgü oysaki ati hakında edindiğimiz bilgiler nvidia'dan daha fazla hemen kıyas yapıyorsun başlıyorsun anlatmaya ondan sonrada millete siz yanlış anlıyorsunuz ters anlıyorsunuz zorun ne ki nvidia'yı övüyorsun ha bire bu şekilde bir konu açıldığında ikiside yapsın çıkarsın deki ben size söylemedimmi bak işte nvidia budur diye o zaman tamam diyelim ancak fiyatıylada kapışabilmeli kart hem daha güçlüdür hemde 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyattadır haklı çıktın kardeşim diyeyim sana bende böyle olursa gider nvidia alırım zaten ama sen fol yok yumurta yok ha bire vur abalıya yapıyorsun olmazki canm bu şekilde herkesde taraflı olduğunu söylüyor haliyle
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