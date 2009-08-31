ATi RV870, RV770'ten 1.6 kat daha hızlı olabilir

AMD-ATi tarafından 10 Eylül'de tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Evergreen kod adııyla anılan DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin yüksek performans odaklı 5850 (Cypress Pro) ve 5870 (Cypress XT) modellerine güç vermesi beklenen yeni GPU'nun performans değerleri endüstri tarafından merakla bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli yeni GPU'nun, Radeon HD 4800 serisine güç verecen RV770 GPU'sundan 1.6 kata varan oranda daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Henüz gün ışığına çıkan herhangi bir test sonucu olmasa bile RV870'in Radeon HD 4870 modeline güç veren RV770XT'den en iyi şartlarda 1.6 kat daha hızlı olacağı ifade ediliyor.

Henüz teknik detayları açıklanmış olmasa bile 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1200x ya da 1600x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV870 GPU'sunun TeraScale 2 motoru ile 2 TeraFLOP işlem gücü sunacağı ve bu açıdan RV770 GPU'sundan iki kata varan oranda daha güçlü olacağı düşünülen yeni GPU'nun genel olarak 1.6 kat civarında hızlı olacağı gelen haberler arasında.

Kasım ayında hazır olması beklenen DirectX 11 destekli Nvidia GT300'ün ise RV870'den daha hızlı ancak aynı zamanda daha maliyetli olması, AMD-ATi'nin rakip olarak R800 (2x RV870) modelini duyurması bekleniyor.