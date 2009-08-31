ATi RV870, RV770'ten 1.6 kat daha hızlı olabilir

AMD-ATi tarafından 10 Eylül'de tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Evergreen kod adııyla anılan DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisinin yüksek performans odaklı 5850 (Cypress Pro) ve 5870 (Cypress XT) modellerine güç vermesi beklenen yeni GPU'nun performans değerleri endüstri tarafından merakla bekleniyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli yeni GPU'nun, Radeon HD 4800 serisine güç verecen RV770 GPU'sundan 1.6 kata varan oranda daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Henüz gün ışığına çıkan herhangi bir test sonucu olmasa bile RV870'in Radeon HD 4870 modeline güç veren RV770XT'den en iyi şartlarda 1.6 kat daha hızlı olacağı ifade ediliyor.
Henüz teknik detayları açıklanmış olmasa bile 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1200x ya da 1600x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV870 GPU'sunun TeraScale 2 motoru ile 2 TeraFLOP işlem gücü sunacağı ve bu açıdan RV770 GPU'sundan iki kata varan oranda daha güçlü olacağı düşünülen yeni GPU'nun genel olarak 1.6 kat civarında hızlı olacağı gelen haberler arasında.
Kasım ayında hazır olması beklenen DirectX 11 destekli Nvidia GT300'ün ise RV870'den daha hızlı ancak aynı zamanda daha maliyetli olması, AMD-ATi'nin rakip olarak R800 (2x RV870) modelini duyurması bekleniyor.
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azmo haklisin ama ben 9-u burdan chikiyorum. Ulkemdese fiyatlar atesh pahasi.
Bi de biardakash darbogaz yapar diyodu sizce sistemime uyaar mi????
teshekkkurler
% 60 daha hızlı tabii ki. Geri kalan %100, geçilen serinin hızı zaten bir başka açıdan bakarsan.
images.google.com.tr/...
Herşeye tamam, kartlar gelsin GT300 gömsün Ati'yi umrumda değil ama şimdiden nasıl yapıyorsun bu yorumu.Bunu yazıpta nasıl insanların yazdıgın yazıya değer vermesini istiyorsun.Bu iki firmadan hangisinin test merkezine girdinde gpu lar hakkında bilgin oldu.Yahu sen değil misin DH yada başka donanım sitelerinin verdiği haberlerden bilgi alarak bu yazıyı yazan? Ortam fan boyculuğu bitti gizli fanboy luk mu başladı. Yazdıgın herşey varsayım üzerineyken bu kadar iddalı yazma.Yazdıgın bildiğin duydugun herşey (bu konuyla ilgili) bir kaç donanım sitesinden okudugun şeylerden başka birşey değil.
Arkadaşım her anlamda derken düzeltme yapayım performans anlamında diyelim. Evet Fiyat/performans derseniz haklılık payınız olacaktır. Düzeltme ve hatırlatma için teşekkürler...
Birde sadece birkaç donaım sitesinden okuduğum bilgilerle demiyelim. Ciddi haber kaynaklarımın yanında öngörülebilecek çok ciddi gerçekler var ortada. Bunları yeteri kadar okumak ve okuduğumuz bilgileri yorumlayıp ortaya çıkabilecek sonuşları değerlendirmek ve fikir sahibi olmak bazı şeyleri olmadan olabilecekleri anlamaya yeterlidir.
Tabi ne kadar haklı olabileceğiniz genelde tecrübe ve hemen hemen tüm ortam değişkenlerini iyi yorumlamayı gerektirir.
Zira yukarıyı iyi okumanızı tavsiye ederim. Nvidia nın veya ATI nin çıkacak kartları hakkında ben geçen seneden beridir varsayımsal tezlerimi ortaya koyuyorum. Zira 4980 dan sonra ATI nin çıkartabileceği kart sayısında bile öngörülerim tamami ile doğru çıktı. Ageia yı satın almasından sonra Phsyx in sektördeki olabilecek pozisyonunu yorumlarken yine haklı çıktım çünkü bir çok ciddi firma bunu kendi alanlarnda kendi adlarına lisansladılar.
DX11 in Microsoft Tarafından açıklanan yeniliklerini Microsoft Tech den okuduktan sonra her iki firmanın gpu mimarilerini ve öngördükleri bu konudaki politikalarını karşılaştırdığımda üstlerine birde Windows 7 nin yapısını ortaya koyduğumda, hatta Larrabee nin intel tarafından neden x86 ve çoklu çekirdek birimi olarak telaffuz edildiğinden, neden Nvidia nın SIMD den MIMD ve/veya MIMD davranışı gösteren SIMD mimarisine geçtiğine baktığımda gördüklerimü yorumluyorum.
Yazdığım yazıların çoğu yorumdur. Çünkü dağda devrişlik yapmak yani testler ortaya çıktıktan sonra gün ışıdıktan sonra yorum yapmak kolaydır. Forumda bu tip yorumları haberleri yapan çokça arkadaşımız var ve değerli zamanlarını harcayarak edindikleri tecrübeleri zaten bizimle paylaşıyorlar. Benim ise genelde yazılarımın çoğu belirsizlikler üzerine yapılan varsayımlarımdır.
GPU CPU dan daha fazla performans veriyor ve gelecek GPU üzerine şekillenecek dediğimde ya 2007 nin sonu idi veya 2008 başları idi. 2009 da sıkça Tesla ların CUDA üzerindeki özellikle uzak doğu da başarılı projelere imza attıklarında neden bir forum üyesi de çıkıp "aaa bak X Files bunu bir sene önceden söylemişti ya helal olsun" demek yerine genelde arkadaşlarımız bu tip konularda benim tezlerimdir yani daha ortada kesin yargılarla bazı şeyleri netleştirmen size birkaç senenin fotoğrafını kendi kıt bilgimle çekmeye çalıştığımda neden beni taraftarlıkla şuçlamaya çalıştığınıza da bir anlam veremiyorum.
bence rv870 1200sp ile gelirse adam gibi rakip bile olamayabilir yani sölim baştan.
ve açıkcası kimse kusura bakmasın 299usd 5850 ye verecegime 2. el 4870 4890 alırım basarım clock banane dx11 derim 2. nesil kartlar cıkmasını beklerim.