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ATi Stream SDK 2.01 geliştiricilerin kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Grafik işlemci tabanlı uygulama hızlandırma teknolojilerinden daha fazla yararlanmak isteyen ve bu hedefi doğrultusunda sahip olduğu Stream teknolojisi için ciddi yatırımlar yapmaya başlayan AMD, ATi Stream teknolojisi için 2.01 sürüm numaralı yazılım geliştirime kitini duyurdu. ATi Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5670 modellerine destek sunan yeni sürümle birlikte Red Hat Enterprise Linux 5.3 desteği de geliyor.

Özellikle OpenCL odaklı güncellemelere sahip olan 2.01 sürüm numaralı yazılım geliştirme kiti ile AMD, bir bakıma GPGPU mücadelesinde hangi pozisyonda yer aldığını da ortaya koyuyor. Zira hatırlanacağı üzere geliştirici ilişkilerinden sorumlu müdür Richard Huddy başta olmak üzere firma yöneticileri daha önceki açıklamalarında, ortak standart olarak OpenCL'in büyük öneme sahip olduğunu dile getirmişlerdi.

ATi Stream SDK 2.01 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 9 yıl
herkesin yorumunu okudum bende klasik bir ati kullanıcısıyım ama physx olayına bende şahit olmak istiyorum artık af buyrun ama ne duman gördüm nede kağıt eğer bu konuda gelişim yapmışlarsa bence çok süper omuş :))
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ser_ka_n 9 yıl
AMD releases the ATI Stream SDK v2.1

May 03, 2010
tcmagazine.com/...

indirme sayfası :
developer.amd.com/...
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artenis 9 yıl
Linux Kanadına yatırım yapmak ATI ıcın hayatı olacak ...
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VenomS 9 yıl
fizik görmek istiyen "jonh woo Stranglehold" oyununa baksınlar havok fizik motoru+unreal 3 motorunu kullanıyor daha iyisini daha göremedim birde bu cpu ile yapılıyor ve 2007 çıkışlı bir oyun şimdiki 4 çekirdekler için optimize edilse neler daha eklenebilir siz düşünün bence şu anda en matıklısı OpenCL standartı gerisi yalan
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sendomi 9 yıl
boşverin physx'i çalışmasada olur neymiş batman'de yok duman çıkıyormuş,kağıtlar uçuşuyormuş bilmem ne oluyormuş oyun çok farklı oluyormuş,benim xbox360'da ne physx var nede başka birşey hem gpu'da ati zaten:) ama gel sen dumanı,uçuşmaların kralını gör milleti sömürmekten başka birşey değil physx'miş yerim physx'i
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yakupkaratas255 9 yıl
3850 de var mı stream sdk olayı
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aterikasedi 9 yıl
Haber ıcın saolun.Bu yazılım uzerınden ati kartlarda physx calıstırılabılıyordu sanırım.Ilgılenenlere duyurulur.
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Hk@n 9 yıl

-Rsan-
Haber ıcın saolun.Bu yazılım uzerınden ati kartlarda physx calıstırılabılıyordu sanırım.Ilgılenenlere duyurulur.


Hakkaten calıştırılıyormu physx ?
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