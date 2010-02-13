ATi Stream SDK 2.01 geliştiricilerin kullanıma sunuldu

Grafik işlemci tabanlı uygulama hızlandırma teknolojilerinden daha fazla yararlanmak isteyen ve bu hedefi doğrultusunda sahip olduğu Stream teknolojisi için ciddi yatırımlar yapmaya başlayan AMD, ATi Stream teknolojisi için 2.01 sürüm numaralı yazılım geliştirime kitini duyurdu. ATi Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5670 modellerine destek sunan yeni sürümle birlikte Red Hat Enterprise Linux 5.3 desteği de geliyor.

Özellikle OpenCL odaklı güncellemelere sahip olan 2.01 sürüm numaralı yazılım geliştirme kiti ile AMD, bir bakıma GPGPU mücadelesinde hangi pozisyonda yer aldığını da ortaya koyuyor. Zira hatırlanacağı üzere geliştirici ilişkilerinden sorumlu müdür Richard Huddy başta olmak üzere firma yöneticileri daha önceki açıklamalarında, ortak standart olarak OpenCL'in büyük öneme sahip olduğunu dile getirmişlerdi.

ATi Stream SDK 2.01 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.