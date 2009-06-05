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ATi'nin DirectX 11 destekli ekran kartı gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin DirectX 11 destekli ekran kartı gün ışığına çıktı
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AMD'nin yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Radeon HD 5000 serisi ekran kartları gün ışığına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartını duyuran AMD-ATi, DirectX 10.1 sonrasında DirectX 11'e geçiş konusunda da girişimde bulunan ilk isim olmayı hedefliyor. Firmanın yeni nesil ekran kartları için hazırladığı R8xx serisi grafik işlem birimleri için erken mühendislik örneği kartların ilk temsilcisi sonunda göründü.

Resim çok net olmasa bile görüntüdeki kartın RV840 GPU'sunu kullandığı belirtiliyor. RV740'ın yerini alması kuvvetle muhtemel olan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV840 GPU'sunun orta segmente yönelik kartlarda kullanılması planlanıyor. Fiziksel olarak beliren, DirectX 11 destekli ilk çözüm diye de tanımlanan ekran kartı, çift slot soğutucu ve Kırmızı renkli baskılı devre kullanan kart üzerinde 6-pin PCIe güç girişi de bulunuyor.

GDDR5 bellek teknolojisine sahip olması kuvvetle muhtemel görünen RV840 tabanlı yeni ekran kartının ve R8x jenerasyonu GPU kullanan diğer modellerin 3. çeyrek sonuna doğru anons edilmesi bekleniyor.


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Batuist 10 yıl
40nm ve çift slot :S
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deem 10 yıl
iyi oluyor teknolojinin ilerlemesi iyi.. zaten dirext 10 bile daha yeni durumda toplumun %50 si hala xp kullanıyor ve dirext 9 çok yaygın durumda.Dirext 10 un tamamen yaygınlaşması 2 yıl dirext 11 in kullanıma geçmesi en az 3 yıl sürücektir..
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groll 10 yıl
test isterük
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oricin 10 yıl
AMD/ATI, Nvidia, S3, Intel,
Ne olursan ol, gel...
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Şebboy 10 yıl
bu işinde iyice suyu çıktı. kart kasanın içinde, önünde kasanın parçası var üstüne üslük resim puslu. magazin haberi sanki hani ilk biz yakaladık der gibi
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Tolgá 10 yıl
İntel Geliyor İntel (Larabbe)
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Source 10 yıl
"CausticOne Graphics" geliyor
her ne kadar ekran kartı olmasada onların yardımcı elemanı olacak
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MrPerFormance 10 yıl
Umuyorum bir aksilik olmaz ve dedikleri zamanda çıkarırlar.
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Timeguard 10 yıl
ati geliyo ati
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