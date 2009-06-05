ATi'nin DirectX 11 destekli ekran kartı gün ışığına çıktı

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AMD'nin yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Radeon HD 5000 serisi ekran kartları gün ışığına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartını duyuran AMD-ATi, DirectX 10.1 sonrasında DirectX 11'e geçiş konusunda da girişimde bulunan ilk isim olmayı hedefliyor. Firmanın yeni nesil ekran kartları için hazırladığı R8xx serisi grafik işlem birimleri için erken mühendislik örneği kartların ilk temsilcisi sonunda göründü.

Resim çok net olmasa bile görüntüdeki kartın RV840 GPU'sunu kullandığı belirtiliyor. RV740'ın yerini alması kuvvetle muhtemel olan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV840 GPU'sunun orta segmente yönelik kartlarda kullanılması planlanıyor. Fiziksel olarak beliren, DirectX 11 destekli ilk çözüm diye de tanımlanan ekran kartı, çift slot soğutucu ve Kırmızı renkli baskılı devre kullanan kart üzerinde 6-pin PCIe güç girişi de bulunuyor.

GDDR5 bellek teknolojisine sahip olması kuvvetle muhtemel görünen RV840 tabanlı yeni ekran kartının ve R8x jenerasyonu GPU kullanan diğer modellerin 3. çeyrek sonuna doğru anons edilmesi bekleniyor.